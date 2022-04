Ny TV-serie på HBO hissar segel och dominerar i havet av streamingtjänster

Tyvärr, Euphoria och Peacemaker - vi har fått en ny kung på streamingmarknaden som skjuter hål på alla tidigare HBO Max-rekord.

Our Flag Means Death, det senaste tv-projektet av Thor: Love and Thunder-regissören Taika Waititi, dominerar nu topplistan över HBO Max-serier och det verkar som att det är öppet hav åt alla håll när det kommer till utmanare.

Den piratbaserade komedin hade en ganska diskret lansering på Warner Bros' streamingtjänst den 3 mars, men har redan lyckats vinna en enorm popularitet tack ivriga tittare som spridit ordet vidare. Our Flag Means Death, vars första säsong avslutades den 24 mars, är för närvarande den mest sedda tv-serien i världen. Det är inte illa och serien ansluter sig till en växande lista över HBO Max-projekt (som Euphoria och Peacemaker) som lyckats vinna över en stor global publik.

Enligt Parrot Analytics var Our Flag Means Death 38,65 gånger mer populär än den genomsnittliga TV-serien (bland TV-publiken i USA) mellan den 24 och 28 mars. Serien är alltså mer populär än både Euphoria (35,36), Succession (19,91) och Peacemaker (19,16).

Our Flag Means Death var den mest populära HBO/HBO Max-producerade serien förra veckan. (Image credit: Parrot Analytics)

Our Flag Means Death var inte bara populär i USA. Den äventyrliga TV-serien var väldigt efterfrågad även i Australien (31,34 gånger mer populär än den genomsnittlige TV-serien), Kanada (30,64), Storbritannien (28,87) och Nya Zeeland (27,05). Flera europeiska länder visar också sin kärlek för serien med Rhys Darby i huvudrollen, bland annat Nederländerna (22,56) och Sverige (17,3), under dess första säsong.

Our Flag Means Death är extremt populär över hela världen. (Image credit: Parrot Analytics)

Serien är löst baserad på gentleman-piraten Stede Bonnets liv, där ovan nämnda Darby spelar som kaptenen, en aristokrat som i början av 1700-talet bestämde sig för att lägga det goda livet bakom sig och söka lyckan istället - som en äventyrlig pirat.

Med tanke på bristen på expertis inom plundring och andra skumma aktiviteter har Bonnet problem med att hålla reda på besättningen på fartyget, tills den nya kaptenen möter den ökända Edward Teach - Blackbeard i egen hög person (Taiki Waititi) - vilket förstås leder till en mängd scenarion av komisk karaktär.

Serien gjordes av People of Earth-skaparen David Jenkins och den första säsongen (på 10 avsnitt) finns tillgänglig att streama nu på HBO Max. Är du inte en prenumerant än? Kolla in priserna här nedanför:

Kommentar: Sätter segel mot bättre tider

Gott humör på fartyget Our Flag Means Death efter oväntad framgång. (Image credit: WarnerMedia/HBO Max)

Det som gör Our Flag Means Death-succén så överraskande är att det är en helt ny originalserie. Serien lanserades dessutom tillsammans med HBO-serier som The Tourist, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty och DMZ, som alla marknadsfördes relativt hårt och hade mycket större marknadsföringskampanjer.

Samtidigt är Euphoria, som släppte säsong 2 i januari 2022, redan etablerad TV-serie som konkurrerar med piraterna. Även Peacemaker (en spin-off med karaktärer från den James Gunn-regisserade The Suicide Squad) var en karaktär som publiken hade en relation till sedan tidigare, innan den första säsongen lanserades i början av året. Jämfört med dessa stora serier skulle man kunna tro att Our Flag Means Death inte hade så mycket att komma med, men Darby, Waititi och resten av piraterna satte verkligen landkrabborna på plats i slutet av mars.

Det var inte bara tv-serier piraterna fick tävla med heller. Den oscarsnominerade King Richard släpptes på HBO ungefär samtidigt (samma med Dune i USA.) Man skulle kunna tro att HBO Max-filmerna, som överraskande nog slogs av CODA (Apple TV+) i kampen om Oscar för bästa film 2022, skulle vara mer lockande för prenumeranterna än Our Flag Means Death, men icke.

Med andra ord hade Our Flag Means Death tuff konkurrens när serien gick av stapeln den 3 mars och trots den lite tuffa starten lyckades serien mellan premiären och sista avsnittet av säsong ett växa med hela 208% (enligt Parrot Analytics.) Siffran betyder att Our Flag Means Death var dubbelt så populär som Ted Lasso när TV-serien på Apple TV+ sändes i augusti 2020. Inte nog med det, utan Our Flag Means Death var mer populär än säsong ett av Peacemaker, de första tre veckorna efter det första avsnittet .

Our Flag Means Death är mer populär än Peacemaker var under sina tre första veckor efter lanseringen. (Image credit: Parrot Analytics)

Det är oklart om Our Flag Means Death kommer att fortsätta ha vind i seglen under tiden som kommer. Det kommer dussintals nya tv-serier på HBO Max i april 2022, vilket säkert kommer att fängsla många tittare. För att inte tala om allt innehåll som finns på andra streamingtjänster, som Netflix, Paramount+ och Disney Plus - HBO Max har alltså gott om konkurrenter.

Men för tillfället kan alltså WarnerMedia sova gott, med vetskapen om att ytterligare en tv-serie på HBO Max plötsligt blev en stor succé. Både Euphoria och Peacemaker har visat sig vara oerhört populära bland världens tv-tittare, så det kan tyckas som att HBO Max sakta men säkert börjar etablera sig som den streamingtjänst du bör ha om du letar efter de bästa TV-serierna på marknaden.