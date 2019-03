Nu finns The Elder Scrolls: Blades tillgängligt i Early Access

Bethesda har släppt nästa tillskott i The Elder Scrolls-serien (The Elder Scrolls: Blades) i Early Access, där vissa spelare via mejl fick en inbjudan att ladda ned spelet redan igår.

Om du missade spelets debut under E3, är Blades en mobilversion av The elder Scrolls-spelen och bjuder på strider i realtid, utforskning i grottor och till och med en ny spelmekanik som låter dig bygga upp, reparera och dekorera din hemstad precis som du vill. Spelet följer i fotspåren av Bethesdas framgång med mobilversionen (och senare konsolversionen) av Fallout Shelter, men bjuder den här gången på den omtyckta världen från The Elder Scrolls-serien.

As part of our #TES25 celebration, we're excited to announce that The Elder Scrolls: #Blades is officially in Early Access!Ready to play? We're inviting players in waves, so make sure to keep an eye on your email for the invite.Here's the updated FAQ: https://t.co/TZsYW4pnJy pic.twitter.com/2reothr8ZsMarch 27, 2019