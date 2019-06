Nu är det snart dags för Dreamhack Summer 2019: Här är allt du behöver veta

Älskar du allt som har med gaming att göra? Från de uppslukande och intensiva titlarna och de fantastiska karaktärerna, till communityn runtom oavsett om det handlar om streams, cosplays eller forum. Då är Dreamhack stället för dig och alla dina gamingpolare. Dreamhack är enormt lan som äger rum en gång på vintern och en gång på sommaren i Sverige varje år, här samlas ett gäng glada nördar, streaming-personligheter och kända esport-stjärnor varje år, för att tävla och njuta av allt gamingvärlden har att bjuda på.

Nu är det snart dags för Dreamhack Summer 2019 och om du har planerat att åka, finns det några saker du bör känna till först, som bland annat viktig information om biljettpriser och vad du bör packa med dig. Detta kan vara särskilt använtbart om detta är ditt allra första LAN!

Här är allt du behöver veta om Dreamhack Summer 2019:

Snabba fakta

Vad är det? Dreamhack Summer - sommarens största lan och spelmässa.

Dreamhack Summer - sommarens största lan och spelmässa. När är det? Från den 15 till 17 juni.

Från den 15 till 17 juni. Vart är det? Elmia, Jönköping.

Biljetter

Har du inte hunnit köpa din biljett till Dreamhack Summer än? Oroa dig inte, det finns fortfarande biljetter kvar. Det finns en rad olika typer av biljetter att välja mellan, lite beroende på om du vill vara med under hela helgen eller bara en dag, om du bara vill ha tillgång till själva området eller även vill ha en plats för dator och så vidare.

Här är de olika typerna av biljetter som finns kvar:



BYOC-biljett (990 kronor): Ger dig tillgång till evenemanget under alla tre dagar. Du får ett bord och en liten stol för din gaming setup, samt nätverkstillgång på 100 mb/s. Det ingår även en sovplats (ta med egen madrass, täcke och kudde) och du har dessutom möjlighet att delta i alla öppna esport- och BYOC-turneringar.

BYOC 20+ (1 650 kronor): Ungefär som den vanliga BYOC-biljetten, fast med några fördelar. Du får exklusiv tillgång till ett 20+ LAN-område, snabbincheckning, en vadderad stol och gratis kaffe under hela lanet.

Festival Pass-biljett (740 kronor): Tillgång till området under alla tre dagar och möjlighet att delta i alla öppna esport-turneringar. Det ingår även sovplats. Skillnaden är alltså att du inte får någon egen spelplats. Finns även tillgängligt som endagspass med ett pris på 320 kronor.

Extra tillägg: Du kan välja mellan en rad tillägg utöver den vanliga biljetten. Summer Bundle för 625 kronor är ett exklusivt paket för evenemanget som ger dig en väska, t-shirt, keps, mugg och en musmatta. Du kan även välja bland tillägg som Snabbincheckning för 198 kronor extra eller en campingplats för 1 873 kronor extra.

Packlista

Det finns några saker du bör tänka på innan du åker iväg och saker som du absolut inte får glömma! Det mest självklara är såklart din gaming setup, men det finns vissa saker som är enkla att glömma. Gå igenom den här packlistan för att vara säker på att du får med dig allt det viktiga:

Gaming setup: Detta inkluderar din dator, datorskärm, tangentbord, datormus och headset (eventuellt en mikrofon om du inte har en på ditt headset). Dubbelkolla alltid att du får med dig alla sladdar! Lämna högtalarna hemma, då detta bara kommer att störa alla som sitter runtom dig.

Grenuttag: Ta alltid med ett eget grenuttag, då det enbart ingår ett eluttag med din betalda plats på lanet.

Nätverkskabel: Ta med din egen internetsladd och se till att den är lång, runt 10 meter borde räcka.

Övrigt: Mobil och mobilladdare, tandborste och tandkräm, bekväma kläder och ombyten, silvertejp, USB-hub, kudde, sovsäck, madrass, vitaminer, handsprit, alvedon, öronproppar, vattenflaska och bekväma skor.



Mat och dryck

Det finns gott om mat och dryck att välja på under hela evenemanget, varav många har öppet dygnet runt. Förutom en kiosk som bjuder på det vanliga utbudet av smörgåsar, sallader, yoghurt, godis och diverse dryck samt en lunchrestaurang på området, hittar du även en rad matstånd. Dessa har du att välja mellan:

Frullen & Santa Maria: Serverar nachos i Open Air-området.

Golden Waffel: Serverar kebab och churris i Open Air-området och Hall D.

Steak n' Grill: Serverar amerikanska hamburgare i Open Air-området och Hall D.

Pastamannen: Serverar pasta i Hall D.

Restaurang Enk3lt: Serverar husmankost i Hall D.

Tony's Pizza: Serverar pizza i Hall D.

Steelneck's Streetfood: Serverar wraps i Hall D.

Aktiviteter

Det pågår en enorm mängd aktiviteter på området under hela evenemanget - dygnet runt! Därför är det omöjligt för oss att lista alla och vi rekommenderar verkligen att du går in på Dreamhacks hemsida och läser på lite själv, så du inte missar något du tycker låter roligt!

Du kan förvänta dig en mängd esport, konserter, streamers på stora scen, fan-meet-ups, cosplays, konsthörnor, DIY-hörnor, IRL-aktiviteter och mycket mer!

Vi vet bland annat att några av de största streamers som kommer att vara med på evenemanget är Sodapoppin och Esfand, som båda är riktigt populära Twitch-streamers som framför allt spelar World of Warcraft.

E-sport

E-sport är riktigt stort under alla Dreamhack-lan, där de allra bästa spelarna inom allt från CS:GO, FIFA, Pokemon, Supersmash Bros och Brawlhalla möts för att tävla om prispotterna. Utöver det pågår en mängd öppna esport-turneringar, där alla som deltar på evenemanget har möjlighet att delta. Här är en genomgång på de största turneringarna under Dreamhack Summer 2019, som du kan följa live direkt från området eller via livestreams:

Pokémon Regional Championship: Första gången någonsin Dreamhack Summer håller i en Regionals-turnering. Den kommer att ha upp till 50 000 dollar i prispengar, samt stipendium och presentkort.

Dreamhack Open (CS:GO): Några av världens bästa CS:GO-lag tävlar om en prispott på 100 000 dollar. Turneringen kommer även att gå att följa på Twitch. Turneringen består av åtta lag och är uppdelad i två olika grupper.

Dreamhack FGC: Fighting- och brawler-spel kommer tillbaka till Dreamhack Summer 2019. Det kommer att gälla Brawlhalla Singles och Doubles, som har en prispott på 10 000 dollar var.

Dreamhack Mobileseries: Kommer till Dreamhack Summer 2019 efter sin premiär i Dallas. Bjuder på titlar som Brawl Stars och Clash Royale, och har en prispott på 20 000 dollar.

Nordic Masters: FIFA är tillbaka på Dreamhack Summer 2019, där de bästa lagen från Sverige, Danmark och Norge kommer att slåss om en prispott på 10 000 dollar.

Övrig information

För att se till att du och andra får en så bra upplevelse som möjligt, finns det några saker du bör tänka på och regler att förhålla dig till. Det mesta handlar egentligen om normalt vett, men det kan ändå vara en bra idé att läsa igenom reglerna för evenemanget i förväg.

Du kan även gå in på Dreamhacks hemsida för en mängd information kring resa dit och boende under evenemanget, biljetter, garderober och förvaring, vanliga frågor och mer. Här hittar du även kontaktinformation om du inte skulle få svar på dina funderingar.

Nu är du så redo som du kan bli, så sätt igång och packa allt du behöver och peppa inför en riktigt suverän helg full av gaming!