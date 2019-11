Nintendo planerar enligt uppgifter att släppa fler 3DS-spel till Switch

Utgivningen av den handhållna Nintendo Switch Lite i år inledde i princip de sista stadierna av den långsamma men stadiga nedgången av Nintendo 3DS-systemet - men bara för att en spelkonsol är på väg bort, behöver det inte betyda att samma öde även väntar dess tillhörande spel.

Tack vare framgången med Nintendo Switch Lite, övervägar nu Nintendo att introducera några av sina populära 3DS-franchises till den nya spelkonsolen i framtiden.

Med dess ej avtagbara kontroller och tunna, lätta design, är Nintendo Switch Lite en spelkonsol för dem som inte är intresserade av originalversionens möjligheter att spela på stor skärm, utan föredrar den handhållna och bärbara upplevelsen. I vårt test av Nintendo Switch Lite, berömde vi dess design för att vara "bekvämare för bärbar gaming än Switch, samtidigt som den behöll samma prestanda".

Enligt Takashi Mochizuki på Wall Street Journal, har Nintendo-chefen Shuntaro Furukawa sagt att företaget överväger att introducera fler 3DS-spel till Switch-konsolen, för att göra Lite-versionen ännu mer lockande som en handhållen enhet.

The result is encouraging for Pokemon games coming next month. Nintendo chief Furukawa said company would make more 3DS franchises available on Switch to convey appeal of Lite.31 October 2019