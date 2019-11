Microsoft förvärvar två veteran-spelstudior till en pågående Xbox-exklusiv satsning

Under Microsofts "X018" Xbox-spelevenemang i Mexico City, meddelade företaget att en rad åtgärder kommer att tas i hopp om att väcka nytt liv i fans passion för Xbox-plattformen, som bland annat stöd för kontroller med tangentbord och mus i utvalda titlar.

Det var dock inte det enda stora tillkännagivandet som gjordes. Under juni förvärvade Microsoft fem spelstudior i ett försök att utöka sitt utbud av exklusiva speltitlar (både till Xbox och PC), nu har företaget lagt till ytterligare två veterannamn till sin lista i form av Obsidian Entertainment och InXile Entertainment.

Båda studior är välkända för sina arbeten på RPG-titlar. Obsidian har bland annat fått en del uppmärksamhet för sina titlar Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Fallout: New Vegas och på senare tid för sina två Pillars of Eternity-spel, medan InXile är mest kända för sina Wasteland, Bard's Tale och Torment franchises.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Dessa två studioförvärv är det senaste draget i Microsofts ansträngningar att producera exklusiva titlar till Xbox- och Windows-plattformarna och innebär att det totala antalet av utvecklingsgrupper nu är 13. Det är en lista som redan innehåller Ninja Theory, Playground Games, Undead Games, Compulsion Games och den nya studion The Initiative.

Dessa Microsoft-ägda studior har tillverkat några av spelvärldens senaste hits, som bland annat Hellblade: Senua's Sacrifice, Forza Horizon 4, State of Decay och We Happy Few. Dessa har hjälpt till att uppmärksamma både Xbox-konsolen och dess Game Pass-prenumerationsprogram, som nu finns tillgängligt för Windows.

InXile och Obsidian är PC-fokuserade studior och har grupper av lojala fans sedan sina tidigare titlar och franchises. Talesmän för båda studior och Microsoft har bekräftat att ingenting kommer att förändras när det kommer studiornas aktuella projekt.