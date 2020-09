Lanseringsdatumet för iPhone 12 kan vara nästa vecka - Apple bekräftar "Time Flies"-evenemang

Efter en ovanlig försening verkar det som att Apple har använt sig av det tidigare ryktade lanseringsdatumet för iPhone 12 för att avslöja när de faktiskt kommer att presentera sina ny mobiler - och evenemanget äger rum nästa vecka, den 15 september.

Till skillnad från tidigare Apple-lanseringar, som ägt rumt på Steve Jobs Theather i Cupertino, Kalifornien, kommer årets evenemang hållas online på ett liknande sätt som företagets WWDC 2020-livestream.

Apple kommer att dra igång evenemanget klockan 19:00 svensk tid. Om företaget håller sig till samma format som tidigare år, kan du förvänta dig att kunna se evenemanget på YouTube och andra streamingtjänster.

Även om företaget inte har sagt specifikt att evenemanget kommer att vara för iPhone 12-lanseringen, förväntar sig de allra flesta att företaget kommer att presentera sina nya mobiler snart, så det hade verkligen inte kommit som någon större överraskning - för närvarande hör vi rykten om att vi kommer att få se fyra nya iPhones, inklusive iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max.

Det är dock värt att notera att Mark Gurman från Bloomberg, som ofta har rätt när det gäller rykten och läckor kring Apple, har sagt att det här evenemanget faktiskt är för att lansera Apple Watch 6 och iPad Air 4 - och enligt Gurmans källor kommer vi inte att få se den nya iPhone 12-serien förrän i oktober.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaLSeptember 8, 2020