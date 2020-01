iPhone 12: Utgivningsdatum, läckor och vad vi förväntar oss att se

Låt oss säga det på en gång: iPhone 12 behöver bjuda på enorma förändringar jämfört med de senaste mobilerna från Apple. Den senaste iPhone 11-serien bjöd på väldigt lite nyheter och uppgraderingar. Med några få kameraförbättringar och lite mer kraft inuti, var det de mest blygsamma uppdateringarna någonsin för den populära iPhone-serien.

Så vad kommer den nya iPhone-serien (årtiondets första) att bjuda på? Kommer Apple att ge oss en helt ny iPhone?

Den goda nyheten är att vi fått höra en mängd läckor och rykten som tyder på att den kommande iPhone 12 kommer att vara en väldigt annorlunda iPhone. Dessa rykten inkluderar möjligheten till en 5G iPhone-modell, nya kameror, en ny skärm och en superskärm. Om alla dessa rykten kring den kommande iPhone-generationen visar sig stämma, kan den nya iPhone 12 vara den stora uppgradering vi hoppats på.

I den här artikeln har vi samlat alla de senaste läckorna och uppdateringarna för den nya iPhone och även lagt till lite tankar om vad vi förväntar oss att se, baserat på över ett årtionde av erfarenheter kring rykten om de nya iPhones.

Den senaste storyn: Några av de nya iPhone 12-modellerna kan få mycket mer RAM, tillsammans med tunnare, billigare och mer energieffektiva skärmar.

Snabba fakta

Vad är det? Den nya iPhone från Apple

Den nya iPhone från Apple När kommer den? Nästan med säkerhet i september

Nästan med säkerhet i september Vad kommer den att kosta? Vi förväntar oss runt 9 000 kronor för grundmodellen

iPhone 12: Utgivningsdatum och pris

Det finns ingen officiell information kring utgivningsdatumet för den nya iPhone 12, men kom igen - vi är nästan säkra på när den kommer att dyka upp. Apple lanserar alltid sina nya iPhones vid samma tidpunkt varje år och även om det går rykten om att detta kommer att ändras varje år, har de alltid hållit sig till samma schema.

För det första kommer utgivningsdatumet för den nya iPhone definitivt att vara någon gång under september 2020. Lanseringen sker nästan alltid någon gång runt den första veckan. Därför gissar vi att Apple kommer att presentera den nya iPhone 12 den 8 september (eller eventuellt den 15 september om de siktar på ett senare försäljningsdatum).

Du kommer att kunna köpa den nya iPhone 10 dagar efter det, så du behöver ta en fredag ledig om du desperat vill vara en av de allra första med den nya iPhone.

(Image credit: Future)

När det kommer till priset, kommer den troligtvis att ligga på ungefär samma nivå som de nuvarande modellerna. Som referens ligger startpriset för iPhone 11 på 8 990 kronor, medan iPhone 11 Pro har ett startpris på 12 990 kronor och iPhone 11 Pro Max har ett startpris på 13 890 kronor.

En rapport föreslår dock att kostnaden för materialen på den nya iPhone 12-serien kan gå upp, något som kan innebära ännu högra startpriser när de väl släpps till butik.

iPhone 12: Namn

Vi är ganska säkra på att Apples nya iPhones under 2020 kommer att heta iPhone 12-serien och inte 11S eller något liknande. Detta är tack vare en bransch-analytiker (med en väldigt bra historik), som påstått just detta.

Det är därför vi väljer att kalla den nya iPhone för iPhone 12, trots att Apple själva inte har bekräftat namnet ännu. Andra väljer att kalla den iPhone 2020 eller helt enkelt "nya iPhone", men vi tror knappast att det är något av namnen Apple kommer att välja att köra på.

iPhone 12: Design

Apple kan komma att göra några stora förändringar på designen och skärmen för den nya iPhone 12-serien, som att bland annat göra sig av med flärpen.

Enligt en analytiker kan åtminstone en av de kommande mobilerna bli helt utan flärp och istället ha den främre kameran inbyggd under skärmen. Om detta faktiskt händer, förväntar vi oss att det blir den dyraste av de nya iPhone 12-modellerna som får den här funktionen, eventuellt iPhone 12 Pro Max eller vad den nu kommer att heta vid lansering.

En annan läcka föreslår att Apple håller på att utveckla en ny Face ID-teknologi, som kommer att leda till en omdesignad och eventuellt mindre flärp. Företaget ska tydligen prova flera olika kombinationer, bland annat några som minimerar den främre optiken så mycket att de passar in i den övre ramen.

En annan rapport föreslår istället att Face ID kommer att tas bort helt och hållet till förmån för en fingeravtrycksläsare under skärmen.

Det kan hända att vi får mer än en borttagen flärp, då Kuo sagt att han förväntar sig att metallramen kommer att likna den på iPhone 4 mer, något som föreslår att de kommande mobilerna inte kommer att vara rundade som de nuvarande modellerna. Han har även sagt att den övergripande designen troligen kommer att skilja sig en "hel del" från nuvarande iPhone-modeller.

Den läckan bekräftade många tidigarenämnda rykten, bland annat att iPhone 12 Pro-versionen kommer att få en time-of-flight-sensor, att din billigaste modellen lägger till en telefotolins, 5G-stöd för samtliga mobiler i serien och slutligen övergången till USB-C.

Det kommer eventuellt inte bara vara kameran som är inbyggd i skärmen, då det även går rykten om att Apple kommer att utrusta sina nya iPhones med fingeravtrycksläsare i skärmarna.

(Image credit: TechRadar)

Detta hade inneburit stora förändringar för märket, eftersom nuvarande modeller inte har fingeravtrycksläsare överhuvudtaget. Det kan hända att det inte är möjligt att få plats med alla Face ID-sensorer om kameran faktiskt blir inbyggd i skärmen och att det är därför fingeravtrycksläsare kommer att ersätta Face ID-teknologin, även om vi är osäkra på att Apple skulle vara villiga att gå så långt.

iPhone 12: Skärm

En eller flera av de nya iPhones 2020 kommer eventuellt att få skärmar med uppdateringsfrekvenser på 120 Hz, jämfört med de 60 Hz som erbjuds på de nuvarande modellerna. Detta (som kommer från en trovärdig läcka) kan få interaktioner på skärmen att gå snabbare. Detta är ett påstående vi fått höra mer än en gång nu och vissa mobiler har redan högre uppdateringsfrekvenser än 60 Hz, liksom vissa iPads, så det är inte helt otroligt.

Skärmstorlekarna kan också komma att ändras, då den trovärdiga Apple-analytikern Ming-Chi Kuo sagt att iPhone 12 Pro Max kan få en skärm på 6,7 tum (något som är en ökning från 6,5 tum på iPhone 11 Pro Max), medan iPhone 12 Pro kan få en skärm på 5,45 tum (jämfört med 5,8 tum på iPhone 11 Pro).

Han tillägger att grundmodellen iPhone 12 tydligen kommer att stanna kvar vid en skärmstorlek på 6,1 tum, men kommer att uppgraderas från LCD till OLED. Det är också ett påstående vi fått höra mer än en gång och hade inneburit att alla tre iPhone-modeller för 2020 hade fått OLED-skärmar.

En annan källa höll med i stora drag, men sade att vi kan förvänta oss en skärm på 5,4 tum på iPhone 12 Pro. Denna källa hävdade även att de två Pro-modellerna kommer att använda en typ av OLED-skärm som är både tunnare och billigare att tillverka än skärmarna som används i iPhone 11 Pro-serien. Det hade inneburit lägre priser, men vi skulle inte räkna med det.

(Image credit: TechRadar)

Vi har fått höra om liknande storlekar från annat håll, men från en källa som även hävdade att Apple kommer att lansera fyra nya modeller i september. Enligt en analytiker kommer Apple att lansera en mobil på 6,7 tum, en på 5,4 tum och två stycken mobiler på 6,1 tum.

De går inte in på mer detaljer än så, men det tyder på att det kommer att finnas både en toppmodell samt en lite billigare modell med en storlek på 6,1 tum - om vi ska tro på detta påstående.

Det kan mycket väl vara sant, då detta är ett påstående vi fått höra igen från den trovärdiga Apple-analytikern Ming-Chi Kuo, som tillägger att alla fyra modeller kommer att ha OLED-skärmar och stöd för 5G. Han nämner dock att en av modellerna på 6,1 tum och modellen på 5,4 tum kommer att ha två bakre kameror, medan de andra två modellerna kommer att ha tre.

Vi har även fått höra att åtminstone några av de nya iPhone 12-modellerna kan få tunnare, billigare och mer energieffektiva skärmar än dem som används till iPhone 11-serien. Detta kan i sin tur göra det möjligt för mobilerna att bli tunnare och hålla längre mellan varje laddning.

iPhone 12: Specifikationer och kamera

En annan stor förändring kan vara i form av 5G, som det gått en hel del rykten om kring iPhone 12-serien. Kuo har till och med sagt att han tror att alla tre modeller kommer att ha stöd för 5G. Vi förväntar oss att åtminstone en av den kommer att få det, med tanke på att ett flertal källor har påstått detta och att ett antal mobiler redan har stöd för 5G.

Det kan mycket väl stödjas av en 5 nm A14 Bionic-processor inuti iPhone 12 - vad det innebär för den genomsnittliga konsumenten är en iPhone med en ännu längre batteritid och mer kraft än någonsin tidigare. Det hade varit ganska imponerande, med tanke på att batteritiden på den nuvarande iPhone är den bästa vi någonsin sett från Apple.

RAM kan också förbättras på de nya iPhones, då en analytiker hävdar att iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max kommer att få 6 GB RAM, något som är en förbättring jämfört med de 4 GB RAM som fanns tillgängligt på deras föregångare. Grundmodellen av iPhone 12 kommer dock att ligga kvar på 4 GB RAM. Detta är något vi fått höra fler gånger, så det kan mycket väl stämma.

Den nya iPhone 12 kan också få en kamerauppgradering, då det går rykten om att en 3D-kamera kommer att inkluderas. Denna hade varit placerad på baksidan och även om enbart ett rykte nämner lasrar, talar en annan källa om en djupsensor och en annan nämner 3D-sensorer, så detta kan mycket väl vara något vi får se i en eller annan form.

Den sista källan tillägger att detta är något de två toppmodellerna skulle få, tillsammans med en trippelkamera, med den andra två billigare modellerna bara skulle få en varsin dubbelkamera utan några 3D-sensorer.

Slutligen finns det en chans att Apple kan lägga till ytterligare mobiler till sin serie för 2020, sannolikt iPhone SE 2 (fast med ett annat namn). Det verkar som att detta kan bli ett billigare alternativ från företaget, men vi rekommenderar att du tar detta med en nypa salt.

Vad vi önskar att se på den nya iPhone

Den senaste iPhone 11-serien var en stark - men säker och därmed lite tråkig uppdatering för Apple. Därför hoppas vi på att den nya iPhone 12-serien kommer att ta större risker och bjuda på fler förändringar, som bland annat detta:

1. Spännande nya funktioner

För det första behöver de nya iPhones vara bra, riktigt bra - bättre än förväntat. Vi snackar om saker vi inte ens har tänkt på. Saker som vi hoppas på att experterna hos Apple för närvarande håller på att klistrar ihop i företagets labb.

Detta kanske låter som en väldigt vag begäran, men Apple är ett av världens största företag och om det är något företag som kan göra en häpnadsväckande och innovativ mobil, så är det Cooks gäng.

Eftersom en finjusterad design och förbättrade specifikationer är förväntat och det gamla vanliga, är det inte längre tillräckligt för att övertyga konsumenter att köpa de nya mobilerna. Kom igen Apple, överraska oss med något som får oss att tappa hakan.

2. En ny design

(Image credit: TechRadar)

Det som konsumenter kanske vill se allra mest från den nya iPhone 12-serien är en ny design. Apple har rullat ut i princip samma design under flera år nu, ända sedan de uppdaterade utseendet i samband med iPhone X.

Visst, några saker justeras alltid, men själva grunden är alltid densamma - och det börjar se lite föråldrat ut. Det beror till stor del på den stora flärpen, som må vara nödvändig för alla kamerakomponenter och Face ID, men som vi önskar se bli mindre eller tas bort helt och hållet.

Utöver det hoppas vi verkligen på att få se en helt ny look. Det är inte några större fel på den senaste iPhone 11 Pro vad gäller design, men den känns minst sagt alltför bekant vid det här laget.

3. Allt inbyggt i skärmen

Vi hade gärna velat se att den nya iPhone 12-serien får en framsida där all teknologi är placerad inuti skärmen. Ett sätt att uppnå detta är att flytta den främre kamera in under skärmen. Om Apple hade kunnat lyckas med detta, hade det verkligen varit imponerande.

Vi önskar även att Apple lägger till en fingeravtrycksläsare igen, för de gånger när Face ID inte fungerar lika bra som det borde. Vi vill dock att även denna hade blivit placerad inuti skärmen eller ännu bättre - göra hela skärmen till en enda stor fingeravtrycksläsare, som det gått rykten om att Apple planerar att göra med en framtida mobil.

(Image credit: TechRadar)

Ett sätt vissa företag förbättrar sina skärmar är genom att höja uppdateringsfrekvensen från standarden på 60 Hz. OnePlus 7 Pro är ett exempel på detta, som erbjuder en uppdateringsfrekvens på 90 Hz, medan Razer Phone 2 går hela vägen upp till 120 Hz.

Detta kan hjälpa till att få interaktioner och animationer på skärmen att kännas snabbare och smidigare. Därför hoppas vi på att få se Apple erbjuda en högre uppdateringsfrekvens på sina nya iPhones. Det är inte allt för långsökt, speciellt med tanke på att vissa iPad Pro-modeller redan har uppdateringsfrekvenser på 120 Hz. Det är just den uppdateringsfrekvensen det gått rykten om att de nya iPhones kommer att få.

5. Ytterligare batteri-förbättringar

För den första gången på flera år, valde Apple verkligen att prioritera batteritiden i sin iPhone 11-serie, men nu vill vi att företaget går ännu längre med den nya iPhone 12-serien - eller åtminstone inte bakåt.

Vi väntar fortfarande på en iPhone som kan hålla två dagar utan problem och vi önskar att iPhone 12 (eller åtminstone iPhone 12 Pro Max) blir mobilen som ger oss just detta.

6. Stöd för 5G

(Image credit: TechRadar)

Apple ligger lite efter när det kommer till 5G, då ingen av mobilerna i iPhone 11-serien erbjuder det, medan konkurrerande mobiler som Samsung Galaxy S10 5G och OnePlus 7 Pro 5G gör det.

Apple brist på stöd är inte en allt för stor grej just nu, då 5G-täckningen fortfarande är ganska gles i de allra flesta länder, men när iPhone 12 lanserar kommer den att vara mycket mer utspridd och ett antal andra mobiler kommer att ha stöd för det, så det är dags för Apple att hoppa ombord på 5G-tåget.

Den goda nyheten är att det går en hel del rykten om att Apples nya iPhones under 2020 kommer att ha stöd för 5G, så detta är troligen något vi kommer att få se.

7. Ett lägre pris

Detta är något vi efterfrågar varje år i samband med lanseringen av de nya iPhone-modellerna och är faktiskt något vi faktiskt fick se förra året, då grundmodellen iPhone 11 hade ett lägre startpris än iPhone XR. Så det är faktiskt inte helt omöjligt att vi kan få se ett ännu lägre pris i år (eller ett reducerat pris för resten av serien) i samband med lanseringen av iPhone 12.

Vi skulle dock inte räkna med det, men Apples mer prisvärda mobiler har varit dem som sålt bäst under de senaste åren, något som borde vara en morot för företaget att försöka sänka kostnaderna där det är möjligt.