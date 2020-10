Imorgon får vi äntligen se lite gameplay från Ghost of Tsushima

Sony har tillkännagivit en ny State of Play-presentation imorgon (den 14 maj) som kommer att fokusera på den kommande PS4-exklusiva titeln Ghost of Tsushima.

Presentationen kommer att bjuda på en längre titt på Sucker Punch-utvecklarens episka openworld spel, som kommer att släppas till PS4 den 17 juli efter en liten försening. Presentationen drar igång 21:00 svensk tid och du kan titta på streamen antingen på Twitch eller YouTube.

Alla gamers där ute kommer få ta del av en 18 minuters presentation med nytt gameplay som visar upp Ghost of Tsushimas utforskning, strider och andra unika funktioner. Vi förväntar oss att få se en hel del stål- och actionfyllda scener.

State of Play’s next episode is dedicated to Ghost of Tsushima: https://t.co/RnNIBAUKQbTune in Thursday at 1pm Pacific time pic.twitter.com/5kPGGl1WeHMay 12, 2020