Historien om Minecraft - det bäst säljande PC-spelet någonsin

Som en del av TechRadars PC Gaming Week 2019 tar vi en titt på historien bakom Minecraft, från starten till att bli det bäst säljande PC-spelet någonsin.

”Jag ser inte mig själv som en riktig spelutvecklare. Jag gör spel för att det är roligt, för att jag älskar spel och för att jag älskar att programmera” Markus "Notch" Persson

Det hela började under 2009, när ett antal personer hade några riktigt bra idéer. En av dem var Zach Barth, som numera är mest känd som skaparen av den långlivade pusselinnovationen Zachtronics, som under bara några månader kodade och släppte multiplayer-spelet Infiniminer och sedan övergav sitt gratisprojekt efter att spelets källkod hade läckt.

En annan var den svenska kodaren Markus ”Notch” Persson, som var precis under 30. Han var tidigare en utvecklare på Sandbox MMO-spelet Wurm Online. Under sin lediga tid arbetade Persson på en sorts Dungeon Keeper/Dwarf Fortress/Rollercoaster Tycoon-combo (hur konstigt det än må låta), som hette Ruby Dung.

Början

Han försökte introducera en förstapersonsvy i spelet men blev inte nöjd med resultatet och det var efter det som han hittade Infiniminer.

Zachtronics Infiniminer var inspirationen för Minecrafts fyrkantiga grafik.

”Herregud”, skrev Persson på sin Tumblr, ”Jag insåg att det var det här spelet jag ville göra... Jag försökte implementera en simpel förstaperson-motor i den stilen och samtidigt återanvända lite art och kod (om än inte så mycket man kan tro) från Ruby Dung.”

Till och med hans allra första version, kodad i Java, går omedelbart att känna igen idag: trots att det ännu inte formellt hade fått sitt namn så var detta Minecraft.

”Den respons jag fick var väldigt positiv,” skrev Notch några månader senare, ”jag blev enormt förvånad över [spelets] bildhastighet och hur bra det flöt i en webbläsare, så jag bestämde mig för att satsa.”

Genom att använda karaktärsmodeller från en tidigare spelidé vid namn Zombie Town satte han ihop sin första alpha-version av spelet, som nu hade fått sitt ikoniska namn.

Spelet blev omedelbart omtyckt. Spelare fascinerades av Minecrafts frihet och dess kreativa natur, så Notch började snabbt arbeta på att lägga till nya funktioner.

Inom en månad hade Minecraft sand, vatten, lava, och ett simpelt system för dynamiskt ljus. Inom två månader var de tidigaste Multiplayer-testen i full gång och spelets utveckling snabbades upp ytterligare.

Alpha-stadie

Utvecklingen rörde sig snabbt mot en alpha-version som krävde ett betalkonto för tillgång.

”Jag tänkte att om jag inte tar betalt får jag aldrig några pengar,” förklarade Notch i en PC Gamer-intervju från 2012. ”Om jag väntar tills spelet är färdigt kommer det aldrig bli färdigt för att jag inte kommer ha råd att fortsätta med utvecklingen.”

Minecrafts alpha började säljas den 13 juni 2009. Mindre än en månad senare hade det sålt över 1 000 kopior och fått över 20 000 registrerade spelare, tillräckligt för Persson att skala ned på de timmar han spenderade på sitt vanliga jobb för att lägga mer av sin tid på utvecklingen av Minecraft, under Mojang Specifications flagga.

Senare under 2009 började Minecrafts Creeper-fyllda Survival-läge testas, något som gjorde att Minecraft gick från att vara en häftig leksak till ett bli ett ordentligt spel. Det i sig ledde till en försäljning som var stark nog att Persson helt kunde lämna sitt vanliga jobb i maj 2010, ett år efter spelets första test. Vid juni samma år hade 20 000 betalkonton registrerats.

Creepers. Varför måste det vara Creepers?

En explosion i spelets utveckling, där vanliga schemalagda fredagsuppdateringar lade till saker som Redstone, Minecarts, Dungeons och den läskiga undre världen The Nether ledde till ännu en explosion i försäljning och fick Persson att expandera antalet hjärnor som jobbade på Minecraft.

Mojang Specifications blev Mojang AB, skapat tillsammans med andra svenska kodare, som var del av en grupp som, tillsammans med Notch, hade fångat Valves intresse. På den tiden var Valve ett företag som fortfarande var intresserade av att skapa sina egna spel.

”Jag fick ett Skype-samtal från Bellevue,” berättade speldesignern Jakob ”JahKob” Porser för PC Gamer. ”Notch förklarade: 'jag träffade dem, de vill anställa mig, självklart är jag inte intresserad så istället ser vi bara till att få det gjort, nu sätter vi igång det här företaget', varpå jag svarade 'OK, jag slutar på mitt jobb imorgon.'”

Jakob Porser (vänster) och Markus Persson, 2010.

Duon fick snart sällskap av affärsutvecklaren Daniel ”Kappische” Kaplan, följt av VD:n Carl Manneh, anställd från Perssons tidigare arbetsgivare jAlbum, artisten Markus ”Junkboy” Toivonen och kodaren Jens ”Jeb” Bergensten. Allteftersom Minecrafts försäljning fortsatte öka skulle deras team komma att växa ytterligare.

”Minecraft blev verkligen en enorm hit, folk säger till mig att det ändrat spelens natur. Jag menade aldrig att något av det skulle hända.” Markus "Notch" Persson

Trots att Minecraft fortfarande var i ett väldigt tidigt stadie (även om det nu var spelbart i en egen klient) gjorde killarna på PC Gamer Minecraft till sitt Game of the Year 2010.

”Minecraft har en plats bland de allra bästa spelen, bara för att du kan spela så många spel inuti det,” skrev Jaz McDougall.

Fortsatt framgång

Framgångarna bara fortsatte, den 12 januari 2011 markerade stunden då en miljon Minecraft-konton registrerats; Hajpvågen i kombination med Minecrafts tillgänglighet och enkelhet resulterade i att 10 miljoner konton hade registrerats 6 månader senare. Vid den här tiden var Minecraft riktigt hett och det var dags för det att bli ännu större.

Den läskiga lava-fyllda undre världen, The Nether.

Minecraft hade dock ett fundamentalt problem: Java. Notch' ursprungliga val av programmeringsspråk var, om än en aning besvärligt, perfekt för Minecrafts behov vid den tidpunkten.

Java hade redan gjort det enklare att skapa en allt större mod-scen som ändrade Minecraft utifrån vad de ville uppnå. Det underlättade även crossplatform-spelande mellan PC, Mac och Linux.

Även om moddarna inte hade något officiellt stöd så utökade de ofta spelet på ett väldigt positivt sätt; vissa saker (som hästar) imponerade Notch och Jeb tillräckligt för att de skulle bli officiellt inkluderade i spelet.

Trots många fördelar var Javas komplexa natur inte gjort för spel så stora som Minecraft var på väg att bli, något som var ett hinder på absolut alla andra plattformar.

För att verkligen kunna nå ut till massorna med Minecraft gick en helt ny version av spelet in i utveckling för den alltjämt växande mobilmarknaden: Minecraft Pocket Edition, som nu kodades i C++.

Plattformsbyte

Minecraft Pocket Edition var inte speciellt lättfotat, sedan stunden det presenterades låg det konsekvent bakom ”riktiga” Minecraft när det gällde nya funktioner, men det introducerade Minecraft först till Android (specifikt Xperia Play) och senare även till iOS.

Fem dagar efter avslöjandet av Pocket Edition dök ännu en C++-gren upp under en presentation på E3 2011: The Console Edition, som till en början var exklusivt till Xbox 360 och som utvecklades av den externa skotska utvecklaren 4J Studios.

Minecrafts Gameplay fungerade perfekt med pekkontroller.

Java-versionen blev inte på något sätt lämnad i sticket. Formellt lämnade den beta på MineCon-konventet i Las Vegas i november 2011 (och hoppade upp till dubbla priset av dess ursprungliga alpha-version). Java-versionen var även i fortsättningen dit nya funktioner kom först; version 1,0 introducerade The End, ett formellt slut på spelet.

Det markerade också slutet på Notch' ledande roll i projektet. Han lämnade över till Jeb, som leder utvecklingen av Minecraft än idag.

”Jag tror att jag är mer intresserad av att utveckla nya spel, snarare än att underhålla ett spel,” berättade Notch för PC Gamer.

”Jag har en tendens att bli uttråkad eller frustrerad med saker efter tre till fem år. Jeb visade sig vara en väldigt bra spelutvecklare, som dessutom tänker som jag när det gäller hur Minecraft ska fortsätta utvecklas.”

Notch jobbade istället vidare på nya projekt, även om han senare skar ned på sina hobbyprojekt efter en kreativ form av skrivkramp gjorde att hans första stora projekt efter Minecraft, ox10c, tynade bort.

0x10c var inte exakt Minecraft i rymden, men det var ett ambitiöst projekt.

Kort efter den officiella lanseringen av Minecraft, anslöt gruppen bakom multiplayer-modden Bukkit till Mojang, där de hjälpte till att förbättra multiplayer-upplevelsen samt att utveckla en mod-API.

Detta i kombination med pågående reguljära uppdateringar och tillägg betydde att Minecrafts officiella lansering inte på något sätt innebar slutet av dess utveckling.

Ett växande imperium

Stärkta av spelets absurda försäljningssiffror och den växande populariteten bland barn ökade Minecrafts aktiviteter utanför spelet: leksaker och merchandise fyllde hyllorna, och det första Minecraft LEGO-setet, skapat efter en lyckad kampanj på företagets Cuusoo-plattform, släpptes nästan precis en månad efter att Xbox-versionen dykt upp.

Xbox-versionen var (som väntat) en omedelbar succé, efter en miljon nedladdningar på fem dagar sålde det i genomsnitt 17 000 kopior per dag efter dess lansering i maj 2012. I oktober samma år hade det nått hela 4 miljoner sålda enheter, endast på Xbox Live Arcade.

Texturpaket som Sphax gav Minecraft ett nytt fräscht utseende.

Under april 2013, kort efter lanseringen av den utbildningsfokuserade Raspberry Pi-versionen av Minecraft, tog sig Java- och Pocket-versionerna av spelet över 10 miljoner sålda spel var.

Senare under 2013 gick spelets exklusivitetsavtal med Microsoft ut och versioner för PS3, PS4 och PSVita utannonserades; Minecraft hade mer än väl växt ifrån sin indie-status och Persson, nu tillsynes mannen bakom ett av de största spelfenomen världen någonsin sett, trivdes inte under den enorma press detta innebar.

Under juni 2014 tweetade han: ”Är det någon som vill köpa min del av Mojang, så att jag kan gå vidare med mitt liv? Att få hat när man försöker göra bra saker är inte riktigt min grej.”

VD:n Carl Mannehs telefon gick genast varm med frågor om huruvida Persson var seriös. Det var han: Activision Blizzard och EA uttryckte bägge ett intresse att köpa Mojang, men företagets tidigare relation med Microsoft (och antagligen ett större monetärt bud) gjorde att det till slut blev Microsoft som köpte Mojang.

Microsoft tar över

”Jag är inte en entreprenör. Jag är ingen VD. Jag är en nördig datorprogrammerare som tycker om att ha åsikter på Twitter.” Markus "Notch" Persson

Företaget från Redmond hade inte alltid varit särskilt intresserade av Minecraft, i alla fall inte om man skulle tro på den relativt kortvarige kontraktsanställde Peter Molyneux.

”Jag kommer ihåg när jag åkte till saker som [Gamescom] på den tiden då jag arbetade på Microsoft,” berättade han för GamesRadar. ”De tyckte att det var skit. Du vet, det hade inga karaktärer, ingen handling, ingen tutorial, grafiken var, ja du vet, som grafik från 1980... de missade helt det fenomenet.”

Men bättre sent än aldrig. Efter lanseringen av Minecrafts betal-alternativ för online-servrar (eller Realms) under 2014 och tio dagar efter lanseringen av Minecraft till Xbox One, avslöjades det att Notch och gänget skulle sälja Mojang till Microsoft för häftiga 22,6 miljarder kronor.

Slutförandet av affären den 5 november 2014 markerade slutet på grundarens roll i företaget - Persson, Porser och Carl Manneh lämnade Mojang.

Under nytt ledarskap, fast med samma utvecklingsteam som hade basat för spelets utveckling sedan 2011, fortsatte Minecrafts utveckling.

MineCon 2015, i Londons Excel Centre, slog världsrekord för det största konventet för ett enda TV-spel. Pocket Edition portades till Wii U, Windows 10, Samsungs GearVR, Apple TV och mer. Under 2016 kom den totala försäljningen för Minecraft över alla plattformar upp i 100 miljoner enheter.

En nyckel till Minecrafts Windows 10-version följer med gratis om du köper Java-versionen.

Microsoft var absolut inte färdiga med Minecraft. En Education-version, som bygger på de kreativa, problemlösande aspekterna hos Minecraft och som gjort det till ett så populärt spel bland både yngre och äldre, lanserades i november 2016.

Samtidigt hade Pocket Edition, äntligen (efter fem år) nått version 1,0. En kinesisk beta följde under 2017, något som förekom den största bakom-ridån-uppdateringen i Minecrafts historia: Bedrock-motorn.

Släppt som en del av ”Better Together”-uppdateringen, samlade Bedrock-motorn alla plattformar som körde någon form av Pocket Edition, från mobil till konsol till Windows 10, under ett tak.

Crossplatform multiplayer och en ihopsamling av DLC-föremål mellan alla plattformar, tillsammans med 4K-grafik och planerade uppgraderingar till Minecraft-versioner som inte körde Java (nu försvann namnet Pocket Edition och istället kallades det nu bara ”Minecraft”) - Allt hände samtidigt.

Det finns dock fortfarande en separat avdelning inom Minecraft - den nu mycket tydligt namngivna Minecraft Java Edition, som fortsätter att utvecklas under sitt eget team hos Mojang.

Moddar utökade Java-versionens innehåll på många olika roliga sätt.

Framtiden är fyrkantig

”På ett sätt tillhör det Microsoft nu. På ett mycket större sätt så har det väldigt länge tillhört er alla, och det kommer aldrig ändras.” Marcus "Notch" Persson

Så vad kommer härnäst för Minecraft? Det har nu 144 miljoner betalkonton och kan skryta med ett rekord på 74 miljoner spelare på en och samma gång från januari 2018 och nog måste det vara på väg att klå Tetris som det högst säljande TV-spelet genom alla tider. Minecraft kommer inte försvinna än på ett väldigt bra tag.

Mod-scenen, stärkta av integrationen med Twitch-Launcher, frodas ännu. Spelet fortsätter att vara en stor attraktion på YouTube.

Samtidigt har försäljningen av merchandise inte sjunkit; Minecraft har blivit en ständigt återkommande del av LEGO:s produkter. Vad vi vet är detta: det finns en oändlig värld där ute. En mans idé och en annan mans experiment, har växt till något som har gett glädje och kreativitet till en hel generation barn och ändrat hur vi tänker kring spel.

Minecraft är inget grafiskt mästerverk och det är inte på något sätt ett spel med någon påkostad handling. Det är en upplevelse som är lika relevant idag som den var för nio år sedan - och hur många spel kan egentligen säga det?