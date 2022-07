GTA 6 kommer enligt nya källor att utspela sig i flera olika städer, inklusive Vice City

GTA 6 återvänder till Vice City och kommer att fortsätta sin resa till andra platser efter lanseringen. Detta enligt en "nära källa" till projektet.

Den nya informationen kommer från en artikel som har gått på djupet om utvecklingen av GTA 6. Källor som har pratat anonymt med Bloomberg (opens in new tab) säger att den efterlängtade uppföljaren kommer att utspela sig i Vice City, eller åtminstone att det blir en fiktiv version av Miami.

Spelet är planerat att bli det största Grand Theft Auto-projektet någonsin och var ursprungligen tänkt att ha en karta bestående av regioner baserade på Nord- och Sydamerika, hävdar källan. Dessa planer ändrades senare. Som GTA 6-planen ser ut nu kommer spelområdet att bestå av Vice City och området runtomkring.

Ska expanderas snabbt

Franklin, Michael och Trevor i GTA 5 (Image credit: Rockstar Games)

Men det låter som att vi kommer att få mer än så och att kartan inte kommer att vara statisk. Rockstar ska ha planer på kontinuerliga uppdateringar av spelet efter lansering, via patchar som kommer att bli betydligt mer omfattande än de vi fick med GTA 5.

Enligt Bloomberg planerar Rockstar att regelbundet implementera både nya uppdrag och städer. Dessa kommer inte bara att ge spelare nya områden att utforska efter att de har avslutat den ursprungliga versionen av spelet, utan tanken är också att utvecklarna ska slippa känna lika hög press med utvecklingen under månaderna fram till lanseringen.

GTA 6-kartan kommer fortfarande att vara rejält stor vid lanseringen. Det blir såklart enorma mängder kvadratmeter att utforska, men spelare kommer också att kunna gå in i byggnader i större utsträckning än tidigare. Spelserien kommer dessutom att få sin första kvinnliga huvudperson (opens in new tab), så det verkar som att Rockstar inte är rädda för att skaka om GTA-formeln lite den här gången.

Trots att vi äntligen fick lite ny information kring spelet, har vi fortfarande inget konkret lanseringsdatum. De senaste läckorna tyder på att GTA 6 är minst två år (opens in new tab) från lansering. Som tur är råder det åtminstone ingen brist på GTA-liknande spel (opens in new tab) att prova på innan Rockstar släpper sitt efterlängtade spel.

Även om vi vanligtvis inte rapporterar om artiklar från andra publikationer som är baserade på anonyma källor, har Jason Schreier på Bloomberg har en lång meritlista med just den här typen av artiklar och har nästan aldrig fel, så vi känner oss ganska säkra på att det finns en god chans att informationen stämmer.