GTA 5 för PC är gratis på Epic Games Store just nu - så här laddar du ned det

GTA 5 är gratis att ladda ned från Epic Games Store just nu, vilket innebär att det är ditt att behålla för alltid om du klickar hem det innan den 21 maj. Det är dessutom premiumversionen av spelet, som ger dig 1 000 000 dollar i bonus att spendera i GTA Online.

GTA 5 finns tillgängligt att ladda ned här, men du behöver ett Epic Games-konto för att göra det. Du behöver även aktivera tvåfaktorsautentisering, som kan aktiveras via sidan för ditt Epic Games-konto.

Rockstars openworld-äventyr är fortfarande riktigt populärt - tydligen så populärt att för många gamers skyndade sig in på Epic Games Store för att ladda ned det samtidigt att sidan kraschade. Epic Games gick ut och meddelade detta igår kväll, men nu verkar problemet vara löst och butiken är igång igen.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store. We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.May 14, 2020