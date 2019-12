Google säger nu att Street View täcker 1,6 miljoner mil

Googles Street View-projekt lanserades i USA 2007 och har sedan dess mappat ut allt från vägar till skidspår, och nådde nyligen en stor milstolpe – 10 miljoner miles (1,6 miljoner mil) av bilder.

Det är tillräckligt för att sträckas ut från jorden mer än 400 gånger i en särskiljande Street View-bil, sa Google till CNET. Det är första gången som teknikjätten släppt någon sorts information om skalan av Street View.

Förutom att fotografera vägar har Street View även mappat ut stigar, inuti byggnader, upp för berg och även till den internationella rymdstationen. Alla dessa bilder uppdateras även efter några år hela tiden.

"Bilderna är kärnan i allt vi gör," säger Ethan Russell, produktdirektör på Google Maps, till CNET. "Vi ser på det som grunden för hela kartläggningsprocessen."

Ta en titt omkring

Markeringen på 10 miljoner Street View-miles är kanske mindre imponerande för dem som tycker att Google redan har för mycket data och information om oss – även om det utan tvekan gör det lättare att ta sig runt.

Ett av sätten som Google nu använder sig utav Street View är genom att ge förbättrade vägbeskrivningar som passar in i verkligheten: om GPSen visar sig vara för opålitlig kan Google Maps lista ut var du är genom att jämföra med Street View-bilder.

Apple har just nu sin egen Street View som kallas för Look Around, som lanserades i iOS 13 i år. Men den är fortfarande begränsad till endast vissa delar av USA.

Google sa även till CNET att deras Google Earth-satellitbilder täcker 98 procent av världen – vilket är ungefär 5,8 miljoner kvadratmil, om du håller räkningen.

Via Gizmodo