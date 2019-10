Google Pixelbook Go är TechRadars nya favorit av alla Chromebooks

Vi har precis recenserat nya Google Pixelbook Go, och den fick oss att häpna – så mycket att den gick direkt till nr ett på vår lista för de bästa Chromebooks som finns på marknaden, och tog sig imponerande nog in på vår lista med de bästa laptoparna i världen.

Det är ingen dålig prestation, speciellt när Pixelbook Go även lyckades få full poäng i vår omfattande granskning av enheten där vi kom fram till att detta var den "ultimata Chromebooken".

Vilket innebär att Googles original Pixelbook kan ha varit den ultimata Chromebooken innan, men detta är en laptop som är betydligt mer prisvärd och därför tillgänglig till en mer generell målgrupp i datorvärlden.

Prisvärd är en relativ term, tänk på att vi pratar om priset jämfört med en värsting Pixelbook. Så denna enhet är fortfarande inte i närheten av budgetkategorin för Chromebooks. Startpriset för Pixelbook Go är på saftiga 649 dollar i USA (vilket är cirka 6 300 kr).

Det ger dig en Intel Core m3 processor med 8 GB RAM och 64 GB eMMC lagring. Laptopen har även 13,3 tum Full HD upplösning LCD touchskärm och en 1080 p webbkamera.

Vi var särskilt glada över att se Pixelbook Gos klockrena batteritid, då denna laptop lyckades hålla sig vaken i över 11 timmar under TechRadars videotest. Jämförelsevis höll MacBook Air 2019 i 10 timmar. Googles Pixelbook kan även få två timmar från en laddning på endast 20 minuter, vilket är väldigt användbart också.

Dessutom är tangentbordet helt utmärkt och vi tycker att det är den "bästa kombinationen av tyst och kraftfull som vi någonsin upplevt på ett tangentbord hos en laptop". Sannerligen bra beröm.

(Image credit: Future)

Akilleshäl?

Finns det några svaga punkter här? Den enda vingliga aspekten är Googles prissättning i den högre änden av sortimentet.

Pixelbook Go med ett Intel Core i5 CPU plus 16 GB RAM / 128 GB lagringsutrymme kostar 999 dollar (cirka 9 600 kr), och om du ska spendera så pass mycket kan du lika gärna köra på en värsting Pixelbook med dess hybrid av mångsidighet, skarpare skärm och mer (även om den tappar lite gällande batteriet). Och Intel Core i7 Pixelbook Go med en 4K skärm kostar hela 1 399 dollar (cirka 13 500 kr).

Men för dem som inte är intresserade av de exklusiva så är Pixelbook Go ett väldigt lockande alternativ, vilket är anledningen till att den har åkt rakt upp på topplistarna av våra köpguider, och tog Chromebookens plats.