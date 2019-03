Google kan komma att lansera en ny, smalare Pixelbook tillsammans med Pixel 3 och Pixel 3 XL

Google kan komma att lansera en ny version av deras premium Pixelbook Chromebook senare under året, tillsammans med de efterlängtade mobilerna Pixel 3 och Pixel 3 XL.

Ryktet kommer från Evan Blass, som är välkänd på Twitter för att läcka korrekta detaljer om kommande mobiler.

Hans rykte ger detta stor trovärdighet och tyder på att en andra generation av Pixelbook "planeras att skickas ut innan årets slut".

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Add to this fall hardware lineup a second-generation Pixelbook, with smaller bezels, scheduled to ship before the end of the year.July 22, 2018