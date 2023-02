Glöm Apple Watch 9, vi har redan fått höra om en Apple Watch X

Apple Watch X och Apple Watch SE 3 kan dyka upp under 2024 med större skärmar.

Det är fortfarande ett par månader kvar till den troliga lanseringen av Apple Watch 9 i september, men det har redan dykt upp nyheter om dess efterträdare Apple Watch X, där det mest spännande är att den tydligen kommer att bli större. Detta kommer från David Hsieh som är en analytiker på teknik-forskningsföretaget Omdia (Öppnas i ny flik) (via MacRumors (Öppnas i ny flik)), som hävdar att Apple Watch X kommer att finnas tillgänglig i både 1,89-tums och 2,04-tums storlekar. Det är ett kliv uppåt jämfört med 1,69 tum och 1,9 tum på Apple Watch 8 (Öppnas i ny flik).

Namnet är också intressant, men inte förvånande, eftersom det skulle placera smartklockan i samma fack som iPhone X (Öppnas i ny flik) från 2017. Precis som i det fallet representerar alltså X den romerska siffran för 10.

Hsieh kom också med lite information om Apple Watch SE 3, som tydligen kommer att släppas 2024 tillsammans med Apple Watch X och kommer även den att få en storleksökning. Denna modell kommer tydligen att matcha Apple Watch 8 i skärmstorlek, vilket innebär ett kliv upp från 1,57 tum och 1,78 tum. Det kommer tydligen inte att bli några storleksökningar för Apple Watch 9, då den enligt uppgift ska samma skärmstorleksalternativ som Apple Watch 8.

Slutligen hävdar Hsieh att Apple Watch Ultra 2 (Öppnas i ny flik) också kommer att släppas under 2024 med en 2,13-tums skärm, vilket även det skulle vara en storleksökning och stämmer överens med vad vi har hört på annat håll. Men Hsieh lägger till ett par nya detaljer då upplösningen tydligen kommer att vara antingen 540 x 440 eller 556 x 452; vilket leder till en pixeltäthet på cirka 325 pixlar per tum. Som referens har den nuvarande Apple Watch Ultra en 1,92-tums skärm på 502 x 410, med 338 pixlar per tum.

Det kan bli ett tråkigt år för Apple Watch

Eftersom Apple Watch Ultra 2 enligt uppgift inte kommer att dyka upp förrän tidigast 2024, precis som Apple Watch SE 3, samt det faktum att Apple Watch 9 tydligen kommer att ha samma skärmstorlek som Apple Watch 8, kanske det inte finns mycket att bli ivrig över i år vad gäller Apple Watch-nyheter. Om läckan ovan är stämmer kommer vi förmodligen bara att få se en ny Apple Watch-modell i år och den kanske inte skiljer sig särskilt mycket från Apple Watch 8.

Men naturligtvis, bara för att den inte blir större betyder det inte att den inte kommer att ha några andra uppgraderingar att bjuda på, men det skulle kännas vettigt om Apple vill spara stora uppgraderingar för den tionde generationens modell nästa år, ungefär som iPhone X var en stor förändring för Apples mobilserie.

Så även om vi inte kan vara säkra på något ännu, kanske årets Apple Watch-lanseringar inte kommer att bli alltför spännande nyheter och kommer kanske inte ha någon större inverkan på vår topplista över de bästa smartklockorna (Öppnas i ny flik).