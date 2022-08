Garmin har lagt till några av sina bästa nya funktioner till fler klockor helt gratis

Garmin tillkännagav nyligen en uppdatering av sina klockor Fenix ​​7 (opens in new tab), Epix 2 (opens in new tab) och Instinct 2 (opens in new tab), där företaget meddelade att Race Widget, HRV-status, SatiQ och Garmins Stock Tracker nu är tillgängliga på ovanstående klockor. Tidigare var dessa funktioner endast tillgängliga på Garmins senaste Forerunner-klockor, Forerunner 955 (opens in new tab)- och 255-serien.

Race Widgeten känns väldigt vältajmad för en bredare release, eftersom sommaren nu går mot höst och maratonsäsongen drar igång stora delar av Europa.

Race Widget är en omfattande widget som gör att du bättre kan förbereda dig för ett kommande evenemang. När du lägger in ett kommande lopp i din Garmin Connect-kalender online kommer det att ändra dina träningsrekommendationer och när ditt evenemang närmar sig kommer det att förse dig med detaljer som den sannolika väderprognosen. Om du har flera evenemang på gång kan du välja en som ditt "primära" event.

Du kommer att kunna sätta en måltid och ladda upp en rutt, vilket kan hjälpa Garmin att skräddarsy sina rekommenderade dagliga träningspass inför ditt kommande evenemang. I kombination med andra funktioner som träningsberedskapspoäng kan du se till att du kommer till startlinjen väl förberedd, ordentligt tränad och tillräckligt utvilad. Detta är användbart om du springer även kortare lopp, men absolut nödvändigt om du springer maraton.

Kolla in hur du ställer in och använder Race Widget i videon nedan.

Race Widget är bara en av flera funktioner som kommer till Instinct 2, Epix 2 och Fenix 7. Hjärtfrekvensvariabilitet, eller HRV-status, låter dig "spåra hjärtfrekvensvariationer medan du sover för att få bättre grepp om återhämtning och en övergripande hälsobild”. Träningsstatus fick också en uppdatering som gör att den kan införliva den förbättrade sömnspårningen, tack vare HRV-status, i sina återhämtningsmått.

SatIQ är en annan ny funktion som automatiskt stänger av flerbands-GPS för att spara batteri och sedan slår på den igen när det behövs som mest, till exempel när du befinner dig i närheten av höga byggnader eller i djupa dalar.

Garmin säger att "kunder kan uppdatera sin smartklocka genom att aktivera automatiska uppdateringar på sin enhet eller genom att använda Garmin Express." Express är en gratis programvara för din dator, som du kan ladda ned på Garmins hemsida för PC eller Mac. Express kan hjälpa dig att regelbundet uppdatera din enhet automatiskt, synkronisera ny programvara och kartor. Express synkroniseras automatiskt med Garmin Connect om du regelbundet uppdaterar ditt Garmin-konto online.

Kom ihåg att endast användare av smartklockorna Garmin Instinct 2, Epix 2 och Fenix 7 kommer att få dessa gratis uppgraderingar. Värt att nämna är att användare av cykeldatorn Edge 1040 också får en separat uppsättning funktioner inklusive musikkontroller, HRV-status, senaste träningshistorik och fullständigt stöd för eBike.