Game of Thrones VR tar dig med på en resa "Beyond The Wall"

Oavsett om du älskade eller hatade det, kommer slutet av Game of Thrones lämna ett Jon Snow-format hål i ditt hjärta. Om du redan saknar HBO:s episka serie, kommer du förmodligen glädjas över nyheten att vintern gör en återkomst i form av lanseringen av VR-spelet vid namn "Beyond The Wall". Denna titel kommer att släppas exklusivt till HTC:s Viveport Infinity, som bäst kan beskrivas som Netflix med VR-spel.

Enligt Engadget kommer du i det nya VR-spelet att gå med i Night's Watch för att försvara The Wall mot en armé av odöda, kämpa mot Withts och döda isbjörnar med ett flammande svärd. Spelet finns tillgängligt från och med idag.

Bild: HBO (Image: © HBO)

Hur spelar jag Beyond The Wall?

Först och främst behöver du ett medlemskap till HTC Viveport Infinity, som beskrivs som "Netflix för VR". Här får du en "obegränsad tillgång till tjänstens bibliotek med över 600 appar och spel", samt "exklusiva medlemsförmåner som en uppdaterad Viveport Video-app". Tjänsten kostar 149 kronor i månaden eller 1 139 kronor per år - men det är naturligtvis inte det enda som krävs. Du behöver även ett kompatibelt VR-headset. För närvarande kan du välja mellan HTC Vive och Oculus Rift, men från och med den 5 juni får även Windows Mixed Reality-headsets stöd.

Med ett pris på strax över 6 000 kronor för det billigaste startpaketet för HTC Vive, förblir VR-gaming en dyr hobby. Om du desperat vill prova på livet som en del av Night's Watch, kan det dock vara värt de extra slantarna.

Via Engadget