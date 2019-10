Första spelet till PS5 under utveckling: Kan det vara en remaster av Demon's Souls?

Den kommande PS5 har äntligen fått en bekräftad lanseringstid ("Holidays 2020") och nu har det även blivit klart att det först spelet är på gång.

Bluepoint Games har byggt upp ett rykte om att skapa förstklassiga remasters av klassiska spel. De har bland annat arbetat på Metal Gear Solid: HD Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection och deras fantastiska version av Shadow of the Colossus för PS4.

Nu riktar de sin uppmärksamhet mot PlayStation 5, något som framkom i samband med att Sony gick ut med nya detaljer om den kommande konsolgenerationen.

Så vad kan det vara?

Ny version av Demon's Souls?

"Vi arbetar på något stort just nu, men jag låter dig försöka klura ut resten", avslöjade Bluepoint Games chef Marco Thrush i en intervju med Wired. Det finns en chans att det kan handla om en helt ny IP, men eftersom Bluepoint under sin GDC 2019-presentation hävdade att deras nästa projekt skulle bli en nytolkning i en ännu större skala än Shadow of the Colossus, känns det ganska osannolikt.

Så vad kan de hålla på med inför nästa konsolgeneration? Det ryktats en hel del om Demon's Souls, som är PS3-titeln som drog igång Souls-serien som består av klassiker som Dark Souls, Bloodborne och Sekiro: Shadows Die Twice.

Bland de titlarna, är det den Sony äger IP:n till, medan de andra tillhör Bandai Namco. Till och med Souls-regissören Hidetaka Miyazaki har sagt att han skulle ge en sådan nytolkning sin välsignelse, förutsatt att den gjordes "på rätt sätt" av studion som tog på sig ansvaret för den. När det kommer till remakes av spel, finns det få studior som är mer kapabla än Bluepoint och få spel som är lika värda att återbesöka som Demon's Souls.