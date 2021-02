Fitbit Premium: pris, funktioner och allt du behöver veta

Under en lång tid var Fitbit Coach det enda Fitbit debiterade extra för. Det är den fristående träningsappen som erbjuder guidade träningspass. Men under 2019 lanserades Fitbit Premium, som är en ny betaltjänst som lägger flera funktioner bakom en betalvägg.

Premium är utformat för att vara en förbättrad version av den kostnadsfria Fitbit-appen, men den inkluderar även träningsprogrammen som tidigare var exklusiva för Fitbit Coach.

Det finns många smarta saker i Fitbit Premium, men tjänsten är inte för alla. Här nedanför kommer vi att gå igenom exakt vad tjänsten bjuder på, hur mycket den kostar och vilka typer av användare vi tror att den passar för.

Fitbit Premium: hur mycket kostar det?

Fitbit Premium kostar vanligtvis $9.99 per månad, vilket omräknat blir cirka 100 kronor. Du kan även välja att köra på ett årsabonnemang, vars pris ligger på cirka 800 kronor här i Sverige.

Det är ingen billig tjänst, men den goda nyheten är att Fitbit förlängt sin kostnadsfria provperiod från 7 till 90 dagar, så du kan testa tjänsten i tre månader och om det inte är något för dig, kan du välja att avbryta prenumerationen utan några avgifter.

Fitbit Premium: gratis i 90 dagar

För att göra det enklare för dig att hålla dig frisk medan du sitter fast hemma, har Fitbit förlängt den kostnadsfria provperioden för sin premiumapp, som är full av insikter om din hälsa och livsstil och ger dig tillgång till tusentals video- och ljudövningar så att du aldrig uttråkad.

Visa erbjudande

Fitbit Premium: guidade program

Låt oss börja med en av de första sakerna du kommer att lägga märke till om du prenumererar på Fitbit Premium: nämligen guidade program. Det är också en av tjänstens bästa funktioner: det är här du kan anpassa dina mål till de saker som är viktigast för dig.

Det finns flera program att välja bland, inklusive ett för att få mer sömn, ett för att bli av med ditt sockersug och ett för att hjälpa dem som vill komma igång med löpning.

Varje program pågår under ett antal veckor och varje program låter dig välja mål och ställa in påminnelser för att se till att du följer schemat. Programmet Get More Sleep varar exempelvis i två veckor och ger dig påminnelser om att du ska gå och lägga dig och erbjuder till och med avslappnande naturljud för att hjälpa dig att somna.

Under tiden kommer Get Active-programmet att be dig att ställa in dagliga stegmål, samt välja en veckodag för där du ska pusha dig själv lite mer än vanligt. Vi gillar verkligen hur dessa program kan anpassas för att få dem att fungera enligt ditt schema och dina behov - det är liksom inga one-size-fits-all-program.

Fitbit Premium: sömnfunktioner

Om du spårar din sömn med Fitbits gratisapp, får du redan på lite hyfsad data och får till och med lite insiktsfull feedback.

I Premium får du två extra funktioner: ett "Sleep Score", vilket ger dig en poäng på upp till 100 som värderar din sömnkvalitet; samt ett ”Restoration”-diagram som visar din hjärtfrekvens när du sover och hur mycket tid under natten du snurrade och vred på dig.

Vår åsikt? Sömnfunktionerna är fortfarande inte tillräckligt bra för att motivera kostnaden för Premium-tjänsten; de funktioner som finns tillgängliga på gratisnivån är definitivt tillräckligt bra.

Fitbit Premium - sömnspårning (Image credit: Fitbit)

Fitbit Premium: träningspass och utmaningar

Premium ger dig också tillgång till en rad träningspass i appen, allt från 15-minuters yoga- och HIIT-sessioner till 30 minuters dans- och kickboxing-cardio. Alla dessa kommer i form av en video som du kan titta på i appen och träna till - det är praktiskt för att få till en perfekt form på övningarna och hålla dig motiverad, speciellt under de längre sessionerna.

Varje session är markerad som "Easy", "Medium" eller "Hard" och ger dig information om vilka kroppsdelar du kommer att arbeta med och antalet kalorier som du kommer att förbränna under träningspasset. När du är klar med ett träningspass, kan du enkelt logga det i appen.

Det är viktigt att notera att även om Fitbit Premium erbjuder alla övningar som finns på Fitbit Coach, förblir Coach-appen fristående, och det finns fortfarande Fitbit Coach-träningspass som du kan göra på Fitbits smartklockor. Du måste dock öppna Fitbit Coach-appen på din smartklocka för att kunna göra dessa och sedan synkronisera dem efteråt.

Tillbaka till Premium-tjänsten. Fitbit erbjuder också några speciella "utmaningar" som du inte får tillgång till på gratisnivån, inklusive en anpassad utmaning som låter dig ställa in utmaningar för antal steg, avstånd eller aktiva minuter. Fitbits utmaningar är sätt att tävla med andra användare - se på dem som ytterligare ett sätt att motivera dig själv och andra.

Fitbit Premium - löpning (Image credit: Fitbit)

Fitbit Premium: insikter

Insikter är en av våra favoritfunktioner i Premium-tjänsten. Den ger användbara observationer om din aktivitet och sömn. Det kan exempelvis berätta att din hjärtfrekvens har varit lite högre än vanligt och ge dig förslag på hur du kan koppla av.

Fitbit försöker att koppla samman olika punkter här, som exempelvis sömn, antal steg, hjärtfrekvens och så vidare för att sedan kunnde ge mer avancerade personliga insikter. Men just nu känns många av dessa insikter ofta för generiska. Vår förhoppning är att Fitbits programvara blir smartare med tiden, i takt med att den lär känna oss bättre.

Fitbit Premium: hälsorapporter och coaching

En annan suverän funktion i Fitbit Premium är att tjänsten låter dig skapa en hälsorapport som samlar information om hjärtfrekvens, vikt, sömn och aktivitetsdata till en lättläst 30-dagarsöversikt följt av mer detaljerade diagram för varje.

Tanken är att du kan dela dessa rapporter med din läkare, din nutritionist eller någon annan med ett intresse för din hälsa. Hur användbart detta är beror naturligtvis på hur mycket din läkare/andra litar på det, men det är mycket bättre än att bara visa dem en app.

Den bästa funktionen för Fitbit Premium kanske inte ens är här än. När tjänsten lanserades under 2019 sade nämligen Fitbi att den så småningom skulle inkludera en Health Coaching-sektion, där prenumeranter skulle få möjlighet att prata med en certifierad hälsocoach genom appen.

Till att börja med kommer Fitbit att rikta sig till användare med kroniska tillstånd som diabetes och högt blodtryck, och tränare kommer att arbeta med användare för att bygga personliga program och hålla dem på rätt spår.

Den här funktionen har tyvärr inte rullats ut i skrivande stund, men vi hoppas att det inte kommer att dröja alltför länge innan vi får se den.

Fitbit Premium - kalorier (Image credit: Fitbit)

Fitbit Premium: vem är det för?

För tillfället tycker vi att Fitbit Premium har två funktioner som sticker ut. Först har vi de guidade programmen, som kan vara användbara för dem som lätt blir överväldigade av hälso- och fitnessprogram, eller dem som bara behöver en liten extra push längs vägen för att hålla igång.

Den andra funktionen som är värd att nämna är det stora biblioteket av träningspass och övningar du kan följa. Vissa användare upplever denna träningsform som mer motiverande - och det är dessutom billigare än att betala för enstaka träningspass på gym!

Premium-tjänsten känns dock fortfarande lite tom. Hälsocoach-funktionen som kommer göra det möjligt för användare att kontakta utbildade proffs har fortfarande inte lanserats och förbättringarna som gjorts på sömnmätningen är fortfarande inte värda kostnaden. För närvarande är Premium-tjänsten mest användbar för dem som helt enkelt vill ha lite mer struktur i sin träning - och om du känner att det inte fungerar eller är värt det efter några månader, kan du alltid avbryta prenumerationen.