Ett MacBook Air 2022-avslöjande på WWDC känns mer sannolikt än någonsin

Apples WWDC 2022-evenemang är bara några dagar bort och samtidigt verkar det som att MacBook Air (M1, 2020) är otroligt svår att få tag på.

Nyheter om lagerbrister för en populär produkt är vanligtvis inte goda nyheter, speciellt när det gäller den bästa laptop du kan köpa just nu, men detta kan faktiskt vara positivt om vi tänker på vad Apple kan komma att visa upp på WWDC.

Precis som 9to5Mac rapporterar är M1-modellen av MacBook Air svår att få tag på just nu, där leveranser för grundmodellen i vissa regioner för närvarande är uppskattade till de 8–15 juni.

För avancerade modeller av MacBook Air, kan konsumenter bli tvungna att vänta ända till slutet av juni för leverans och vissa Apple-butiker verkar ha helt tomma lager fram till slutet av månaden.

Även om detta är frustrerande för potentiella köpare, kan det också vara goda nyheter. Apple har påverkats av leveransproblem som till en början gjorde oss oroliga för sannolikheten för att nya Mac- och MacBook-datorer skulle kunna dyka upp snart, men kan det faktiskt göra en ny MacBook Air (2022) mer sannolikt?

Kan vara ett önsketänkande

Okej, bristen på MacBook Air som för närvarande finns ute till försäljning är inte ett konkret bevis på att Apple förbereder en efterträdare. Faktum är att vissa kanske tycker att det kan bevisa motsatsen, eftersom företaget uppenbarligen inte har några problem med att sälja slut på alla MacBook Air-modeller de för närvarande tillverkar, varför skynda på med en ersättare?

Det har dock gått två år sedan den senaste modellen kom ut och det är hög tid för Apple att släppa en efterföljare. Vi har fått se ett ökande antal rykten dyka upp kring en ny MacBook Air 2022-design under WWDC, tillsammans med ett M2-chip, vilket kommer att vara en uppgradering jämfört med det redan utmärkta Apple-tillverkade M1-chippet som driver den nuvarande MacBook Air.

Om Apple planerar en ny MacBook Air kan det förklara varför lagren håller på att ta slut, eftersom de snart kommer att ersättas av en ny modell. Apple slutar vanligtvis att sälja äldre modeller när en ny version släpps.

Svårigheterna med att få tag på en MacBook Air (M1, 2020) kan därför ha att göra med det, om nu Apple faktiskt tillkännager en ny MacBook Air (2022) under sin WWDC-presentation den 6 juni. Det betyder att konsumenter som tänkt köpa den äldre modellen istället kommer att kunna köpa den nya versionen, som förmodligen kommer att bjuda på några stora uppgraderingar. Apple har också varit ganska bra på att släppa nya modeller till ungefär samma pris som de gamla, så lagerbristerna och de långa leveranstiderna kan ha en ganska bra tajming för alla eventuella köpare.