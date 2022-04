Elden Ring-utgivaren vill samarbeta med författaren av The Wheel of Time

Fantasy-författaren Brandon Sanderson, som kanske är mest känd för att ha skapat Mistborn-romanerna och skrivit de sista böckerna i The Wheel of Time-serien, har kontaktats av Elden Ring-utgivaren Bandai Namco om att samarbeta i ett framtida projekt.

Under en livestream på sin personliga YouTube-kanal fick författaren en PR-Elden Ring goodiebag innehållande ett rekvisitasvärd, en mantel, en karta över Land Between och en träsniden bild av Elden Ring-bossen Malenia. Det innehöll också ett brev där det stod att Bandai Namco är intresserade av att arbeta med Sanderson i framtiden (via PC Gamer).

Sanderson läste inte upp brevet i sin helhet, men sade: "Det står alltså att de är intresserade av att kanske göra något tillsammans - vilket jag också är."

"Jag har faktiskt en idé för dem i bakhuvudet, så jag kanske får skicka över min idé till dem och se vad de tycker", fortsatte han.

Sanderson jämförde denna preliminära idé med en idé han skickade till Wizards of the Coast som så småningom förvandlades till hans Magic: The Gathering-novell, Children of the Nameless från 2017.

"Om jag någonsin skulle göra ett soulsborne spel, vad skulle jag göra? Ni vet vad som hände när jag tänkte: 'Jag undrar vad jag skulle göra om jag någonsin skrev en Magic: The Gathering-berättelse?'.

"Jag ägnade fyra år åt att skapa en Magic: The Gathering-berättelse, så när Magic kontaktade mig och sade: 'Hej, vill du skriva en berättelse', säger jag: 'Ja, jag har redan en och jag kommer att skriva den'.

"På samma sätt har jag tänkt: 'Vad skulle jag göra om jag skulle göra ett soulsborne spel?' Självklart får jag inte bestämma det, men jag har det bara i bakhuvudet. Så ni kanske hör något från mig. Jag har några idéer; jag har alltid idéer."

(Image credit: Bandai Namco Entertainment)

Sanderson har tidigare sagt att han gärna vill arbeta med Elden Ring-utvecklaren FromSoftware och har till och med uttryckt sin bestörtning över att studion valde att samarbeta med George R. R. Martin för spelet, snarare än honom.

När han deltog i en frågepanel tidigare i år sade han: "Låt mig vara lite surmulen. FromSoftware bestämmer sig för att skapa ett fantasyspel och samarbeta med en fantasyroman-författare och de väljer någon som ägnar sina dagar åt att blogga om NFL snarare än personen som har spelat deras spel sedan King's Field och har rankat deras spel bland sina topp 10 konsekvent över tid."

"De gick till George och gjorde ett spel med George och jag känner bara att - George spelar inte videospel. George har ingen aning."

I den här senaste videon frågade en medvärd Sanderson om Bandai Namco goodiebagen också innehöll en lapp där de bad om ursäkt för att de anlitade Martin för att arbeta på Elden Ring. Sanderson svarade då att utgivaren "borde ha anlitat George", vilket tyder på att det inte är kyligt mellan dem på riktigt.

Naturligtvis är ett samarbete mellan Sanderson och Bandai Namco inte säkert och ömsesidigt intresse garanterar inte att de två parterna någonsin kommer att hitta en möjlighet att arbeta tillsammans. Om de faktiskt gör det, är det inte heller säkert att Bandai Namco skulle vilja att Sanderson skulle bidra till ett videospel. Det skulle lika gärna kunna ge Sanderson i uppdrag att skriva en Elden Ring-bok, serie eller annat extra material för att följa i fotspåren av Bloodbornes romaner och Dark Souls-loreböckerna.