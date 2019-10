EA hintar om en återkomst till Steam

EA spär på ryktena om att det kommer att ske en återkomst till Valves Steam Store.

Med ett enda tweet bestående av en EA-märkt mugg som ångar ("steaming") och inget mer. Företaget verkar ge en liten puff på ryktena utan att ens kommentera dem. Även om tweeten inte bekräftar något så känns det i alla fall mer lovande än förnekande.

Ryktena om att EA skulle ta tillbaka sina spel till Steam startade tidigare i veckan när Twitteranvändaren RobotBrush postade en upptäckt om att det hade använts en testapplikation för att köra Origin spel på Steam.

Detta antyder att i händelse av en återgång till Steam skulle EA anta en metod som liknar Ubisofts Uplay, där spelare skulle kunna köpa EA-spel på Steam men fortfarande vara tvungna att använda Origin för att spela dem.

looks like EA are indeed getting ready to come back to steam :) pic.twitter.com/p5KVTlu40cOctober 22, 2019