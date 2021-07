Friidrotten under OS i Tokyo 2021: datum, schema, grenar och så ser du allt från Olympiastadion var du än är

Olympiska spelen i Tokyo har sköts fram ett helt år på grund av Covid-19-pandemin, men nu är det äntligen dags för världens bästa atleter att mäta sig i jakten på medaljerna. OS-programmet bjuder på 25 olika sporter, men i den här guiden så fokuserar vi på friidrotten. I vår guide nedan går vi igenom hur du ser Armand Duplantis, Daniel Ståhl och de andra svenskhoppen i friidrotten under de olympiska spelen – var du än befinner dig i världen.

Friidrotten under OS i Tokyo 2020 Datum: fredagen den 30 juli - söndagen den 8 augusti 2021 Arena: Tokyos Olympiastadion, Tokyo, Japan Så ser du OS i Sverige: Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport och Eurosport 2 Se OS online: Discovery Plus Se var du än är: testa ExpressVPN 100% riskfritt

Sveriges två största guldhopp under OS-friidrotten är utan tvekan Armand Duplantis och Daniel Ståhl. Den förstnämnde, som blev utsedd till årets friidrottare under förra året, har helt dominerat stavhoppsgrenen sedan inomhussäsongen 2020. Han kommer till OS som världsrekordhållare (6.18 meter) och med världsårsbästa (6.10). Faktum är att ingen annan stavhoppare hoppat över 5.92 under utomhussäsongen. Men ett OS är alltid speciellt och vi har tidigare sett friidrottare som höjer sig rejält under ett stort mästerskap. Duplantis går dock in som storfavorit i tävlingen och finalen för herrarnas stavhopp avgörs under eftermiddagspasset tisdagen den 3 augusti. Eftermiddagspasset påbörjas klockan 12:00 svensk tid.

Daniel Ståhl kommer in i mästerskapet i god form, under lördagen den 10 juli så slog Spårvägenkastaren till med 71,40 meter, bara 46 centimeter från hans egna svenska rekord. Ståhl kommer dock utmanas rejält av den unge slovenen Kristian Čeh som pressat Ståhl till toppnivå tidigare under säsongen och har slagit till med 70,35 meter under säsongen. Trea i världsårsbästalistan har vi en till svensk i form av Simon Pettersson, med 69,48 meter. Simon kan om han har dagen också ta en medalj i diskusfinalen som avgörs under eftermiddagspasset lördagen den 31 juli, även det passet påbörjas klockan 12:00 svensk tid.

Armand Duplantis och Daniel Ståhl är Sveriges största guldhopp under de Olympiska Spelens friidrottstävlingar, men det finns fler svenska deltagare som kan utmana om medaljerna om de har rätt dag. Läs vidare i den här guiden för att få reda på hur den svenska truppen ser ut, schemat för OS-friidrotten och även hur du kan friidrotten följa de Olympiska Spelen var du än befinner dig.

Så ser du de svenska sändningarna från OS i Tokyo

Det är Discovery Networks Sweden som har rättigheterna till olympiska spelen fram till 2024. Vilka kanaler som visar just friidrotten har Discovery inte gått ut med, men Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Eurosport och Eurosport 2 kommer visa OS-innehåll. Vill du istället streama OS så är det Discovery Plus som gäller. Deras billigaste paket med OS-innehåll är paketet "Live" om låter dig ta del av hela OS-innehållet och mer för 129 kronor i månaden. Om du inte är i Sverige under OS I Tokyo så kan du använda dig av en VPN-tjänst och ansluta till en server i Sverige, då kan du ta del av de svenska sändningarna.

Så ser du de svenska OS-sändningarna även om du befinner dig utomlands

Olympiska spelen är ett globalt evenemang där friidrotten i många länder står i centrum och du kan mest antagligen ta del av tävlingarna var du än befinner dig i världen. Men om du befinner dig utomlands och vill se de svenska sändningarna under mästerskapet så är en VPN-tjänst den bästa lösningen. Med en VPN-tjänst så kan du kringgå de regionala geoblockeringarna som sätts upp av de olika streamingtjänsterna och du kan ta del av bevakningen från Discovery networks var du än befinner dig i världen.

Förutom möjlighet att få tillgång till strömmande innehåll så hjälper en VPN-tjänst dig även att hålla dig säker på internet, genom att trygga dig mot eventuella yttre attacker eller snokande ögon från din internetleverantör. Att använda sig av en VPN-tjänst är helt lagligt och säkrar din tillvaro på internet. Ta gärna en titt på vår lista över de bästa VPN-tjänsterna just nu.

1. ExpressVPN - världens bästa VPN-tjänst

Vi har testat över 200 av de bästa VPN-tjänsterna och den solklara vinnaren just nu är ExpressVPN. Den checkar i alla rutor - snabba serveranslutningar, några rejäla säkerhetsfunktioner, lättanvänd och kringgår geoblockeringar utan problem. Det är helt enkelt det bästa du kan få och du kan prova tjänsten helt gratis i 30 dagar.

När du har laddat ned och installerat ExpressVPN behöver du bara välja en server i Sverige, så har du full tillgång till de svenska sändningarna från OS.

Sändande bolag för OS i andra länder

Som vi nämnde ovan så kommer du inte hitta många platser på jorden där du inte kan ta del av sändningar från spelen. Det kan dock skilja sig om du kan följa sändningarna gratis eller inte.

Vi ska vara helt ärliga och säga det att det inte finns en bättre eller mer tydlig lista på internet än den på Wikipedia. Om du vill veta vilken kanal som sänder OS där du befinner dig, så rekommenderar vi dig att ta en titt på den listan.

Den svenska truppen

Totalt är 21 svenska friidrottare uttagna till OS i Tokyo, en siffra som Svenska Friidrottsförbundet gärna sett varit högre. I ett öppet brev så kritiserar man SOKs "topp-åtta-perspektiv", som innebär att för att en idrottare måste ha en rimlig chans att placera sig bland de åtta bästa för att tas ut till OS (om de inte uppfyller framtidskriteriet).

Det som tände ny gnista i debatten var att Lovisa Lindh (800m) och Melker Svärd Jacobsson (stavhopp) inte ansågs kunna nå topp 8 i OS och därför nobbades av SOK för uttagningarna till OS.

Följande friidrottare är dock uttagna till OS:

Andreas Kramer (800m)

Kalle Berglund (1500m)

Simon Sundström (3000m hinder)

Vidar Johansson (3000m hinder)

Emil Blomberg (3000m hinder)

Armand Duplantis (stavhopp)

Thobias Montler (längdhopp)

Wictor Petersson (kulstötning)

Daniel Ståhl (diskus)

Simon Pettersson (diskus)

Kim Amb (spjut)

Perseus Karlström (20km gång)

Meraf Bahta (10 000m)

Sarah Lahti (10 000m)

Carolina Wikström (maraton)

Erika Kinsey (höjdhopp)

Maja Nilsson (höjdhopp)

Angelica Bengtsson (stavhopp)

Michaela Meijer (stavhopp)

Khaddi Sagnia (längdhopp)

Fanny Roos (kulstötning)

Det här är tiderna för friidrotten under OS i Tokyo

Friidrotten är uppdelad under två pass för OS i Tokyo, ett förmiddagspass som vanligtvis startar 02:00 svensk tid och ett eftermiddagspass som startar runt klockan 12:00 svensk tid.

Fredagen den 30 juli

Förmiddagspass 02.00:

3000 m hinder (herrar) kval

Höjdhopp (herrar) kval

Diskus (herrar) kval

800 m (damer) kval

400 m häck (herrar) kval

100 m (damer) kval

Eftermiddagspass 12.00

5000 m (damer) kval

Tresteg (damer) kval

Kula (damer) kval

4x400 m (mixade lag), kval

10 000 m (herrar) final

Lördagen den 31 juli

Förmiddagspass 02.00:

400 m häck (damer) kval

Diskus (damer) kval

Stavhopp (herrar) kval

800 m (herrar) kval

100 m häck (damer) kval

100 m (herrar) kval

Eftermiddagspass 12.00:

Längdhopp (herrar) kval

100 m (damer) semifinal

100 m (herrar) kvartsfinal

Diskus (herrar) final

800 m (damer) semifinal

4x400 m (mixade lag), final

100 m (damer) final

Söndagen den 1 augusti

Förmiddagspass: 02.00:

Maraton (damer)

Slägga (damer) kval

3000 m hinder (damer) kval

Längdhopp (damer) kval

Kula (damer) final

400 m (herrar) kval

Eftermiddagspass 12.00:

Höjdhopp (herrar) final

100 m (herrar) semifinal

100 m häck (damer) semifinal

Tresteg (damer) final

800 m (herrar) semifinal

400 m häck (herrar) semifinal

100 m (herrar) final

Måndagen den 2 augusti

Förmiddagspass 02.00:

Slägga (herrar) kval

1500 m (damer) kval

Längdhopp (herrar) final

200 m (damer) kval

100 m häck (damer) final

Eftermiddagspass 12.00:

Stavhopp (damer) kval

200 m (damer) semifinal

Diskus (damer) final

400 m (herrar) semifinal

400 m häck (damer) semifinal

3000 m hinder (herrar) final

5000 m (damer) final

Tisdagen den 3 augusti

Förmiddagspass 02.00:

Tresteg (herrar) kval

1500 m (herrar) kval

Spjut (damer) kval

400 m (damer) kval

Längdhopp (damer) final

200 m (herrar) kval

400 m häck (herrar) final

Eftermiddagspass 12.00:

110 m häck (herrar) kval

Kula (herrar) kval

Stavhopp (herrar) final

5000 m (herrar) kval

Slägga (damer) final

200 m (herrar) semifinal

800 m (damer) final

200 m (damer) final

Onsdagen den 4 augusti

Förmiddagspass 02.00:

Tiokamp (herrar) 100 meter

Spjut (herrar) kval

Sjukamp (damer) 100 m häck

Tiokamp (herrar) Längdhopp

Sjukamp (damer) höjdhopp

110 m häck (herrar) semifinal

Tiokamp (herrar) Kula

400 m häck (damer) final

Eftermiddagspass 11.30:

Tiokamp (herrar) Höjdhopp

1500 m (damer) semifinal

Sjukamp (damer) Kula

400 m (damer) semifinal

3000 m hinder (damer) final

Slägga (herrar) final

Sjukamp (damer) 200 m

800 m (herrar) final

Tiokamp (herrar) 400 m

200 m (herrar) final

Torsdagen den 5 augusti

Förmiddagspass 02.00:

Tiokamp (herrar) 110 m häck

Höjdhopp (damer) kval

Sjukamp (damer) Längdhopp

Tiokamp (herrar) Diskus

4x100 m (damer) kval

Tresteg (herrar) final

4x100 m (herrar) kval

100 m häck (herrar) final

Tiokamp (herrar) Stavhopp

Sjukamp (damer) Spjut

09.30: Gång 20 km (herrar)

Eftermiddagspass 12.00:

Tiokamp (herrar) Spjut

Stavhopp (damer) final

4x400 m (damer) kval

1500 m (herrar) semifinal

400 m (herrar) final

Sjukamp (damer) 800 m

Tiokamp (herrar) 1500 m

22.30: Gång 50 km (herrar)

Fredagen den 6 augusti

09.30: Gång 20 km (damer)

Eftermiddagspass 12.50:

4x400 m (herrar) kval

Spjut (damer) final

5000 m (herrar) final

400 m (damer) final

1500 m (damer) final

4x100 m (damer) final

4x100 m (herrar) final

Lördagen den 7 augusti

00.00: Maraton (damer)

Eftermiddagspass 12.00:

Höjdhopp (damer) final

10 000 m (damer) final

Spjut (herrar) final

1500 m (herrar) final

4x400 m (damer) final

4x400 m (herrar) final

Söndagen den 8 augusti

00.00: Maraton (herrar)

Var arrangeras OS 2020?

För andra gången någonsin så kommer Tokyo vara värdstad för de olympiska spelen, senast Tokyo arrangerade var 1964.

Den olympiska byn är placerad i Harumi Futo, men det är Olympiastadion i Tokyo som kommer vara mittpunkten – där avgörs friidrotten men även öppnings- och avslutningsceremonin kommer utspela sig på arenan.

När hålls Paralympics 2020?

Paralympics kommer att anordnas strax efter OS tar slut. Evenemanget börjar tisdagen den 24 augusti och kommer pågå i knappt två veckor, avslutningsdatumet är den 5 september.