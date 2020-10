Det kommer ett nytt Paper Mario-spel till Nintendo Switch den 17 juli

Ett nytt Paper Mario-spel är på väg till Nintendo Switch och det kommer att släppas den 17 juli.

I Paper Mario: The Origami King kämpar vår kära rörmokare mot fienden vid namn King Olly. Han lämnat sina mörka spår över hela kungariket och till och med vikt ihop den stackars prinsessan Peach. Det är såklart upp till vår hjälte att rädda dagen.

Spelare kommer att bli tvungna att guida Mario genom en värld formad av papper tillsammans med hans nya sidekick, Olivia, samtidigt som de tar sig an King Ollys soldater och andra möten med bekanta fiender på Mario-universumet, som bland annat Goombas och Shy Guys. Mario kommer intressant nog att samarbeta med några osannolika allierade - till och med den stora skurken själv, Bowser - för att kunna segra över det senaste hotet.

Marios nya talang den här gången (finns det något han inte kan göra?) är 1000-Fold Arms-förmågan. Mazza kan sträcka ut sina armar för att interagera med miljön och lösa en mängd olika pussel - och de är även användbara i strider.

The Paper Mario series arrives on #NintendoSwitch with an origami twist! What evil paper shenanigans does the Origami King have planned? Find out when #PaperMario: The Origami King releases on 7/17!https://t.co/Zw9epBSIZp pic.twitter.com/4fUGYDcGjGMay 14, 2020