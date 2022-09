Den senaste iPhone 14 Pro-läckan tyder på en sval mobil

Nu är det bara en vecka kvar till lanseringen av iPhone 14 (opens in new tab)-serien den 7 september, men ryktena har inte slutat rulla in, med en ny omfattande läcka som täcker allt från färger till batteristorlekar, laddningshastigheter, lagring och mer.

Detta kommer från Lanzuk – en känd läcka – på den sydkoreanska bloggplattformen Naver (opens in new tab) och upptäcktes av BGR (opens in new tab). Läckans information kommer tydligen från en "amerikansk utvecklarkälla" - förmodligen menar de en utvecklare som arbetar för Apple, men det är inte specificerat.

I alla fall, bland de många saker som listas i denna läcka är att det nya A16 Bionic-chippet föga överraskande kommer att erbjuda bättre prestanda än A15 Bionic; med förbättringar som uppenbarligen till stor del kommer från överlägsen termisk hantering – vilket innebär att mobilen kan hålla sig sval även vid intensiv användning, så att prestandan inte stryps.

Det är dock värt att komma ihåg att rapporter tyder på att endast iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) kommer att få detta nya chipset, medan grundmodellerna kommer att behålla A15 som finns på den nuvarande iPhone 13 (opens in new tab)-serien.

Läckan nämner också färgerna som dessa mobiler uppenbarligen kommer att släppas i. Dessa inkluderar grönt, lila, blått, svart, vitt och rött för iPhone 14, och förmodligen även iPhone 14 Max, även om det inte nämns specifikt här. Pro-modellerna kommer under tiden tydligen att släppas i färgerna grönt, lila, silver, guld och grafit.

Det är inte första gången vi har hört talas om dessa färger – som vår iPhone 14-färgguide (opens in new tab) visar har just detta urval tidigare dykt upp i läckor, så det finns ytterligare källor som backar upp denna potentiella palett. Vi fick också nyligen en titt på hur den lila nyansen (opens in new tab) och några av de andra kan komma att se ut.

Baserat på information från läckor har vi skapat några modeller av hur dessa nyanser kan komma att se ut i verkligheten. Du kan se vårt iPhone 14-färggalleri här nedanför.

Vi har använt ett foto av en iPhone 13 som grund för dessa bilder, eftersom vi inte förväntar oss några större designförändringar, särskilt på baksidan.

För de möjliga iPhone 14 Pro- och 14 Pro Max-nyanserna har vi använt ett redigerat iPhone 13 Pro-foto, som du kan se här nedanför.

Tillbaka till läckan, källan hävdar också att batteristorlekarna på iPhone 14-serien kommer att vara större än sina föregångare. Trots detta säger de att storleken är "väldigt liten", men det är också möjligt att de menar att ökningen är liten. På batterifronten kommer tydligen 30W laddning att erbjudas för första gången på en iPhone.

Lagringen kommer enligt uppgift att börja vid 128 GB, tåligt Gorilla Glass Victus kommer förmodligen att användas (inget omnämnande av Apples egna Ceramic Shield i denna läcka) och spännande nog kan priserna tydligen "vara i en helt annan riktning än förväntat."

Det är frustrerande vagt, men som referens pekade tidigare läckor på ett liknande utgångspris som fjolårets för grundmodellen iPhone 14, medan Pro-modellerna ser ut att bli några hundralappar dyrare än sina föregångare.

Det finns några andra intressanta små bitar här också. Tydligen kommer MagSafe-magneterna att vara starkare i år och en titanprototyp ska ha utforskats, men Apple sägs ha lagt ned idén på grund av kostnader och tillverkningsproblem.

Så här såg fjolårets iPhone 13 Pro Max ut. (Image credit: TechRadar)

Upprepar vad vi redan vet

De flesta av detaljerna här är saker vi har hört förut, från färgerna till den ökade batterikapaciteten (opens in new tab), 30W-laddningen, startlagringen och det snabbare chippet.

Så även om den här läckan är expansiv, är den inte alltför spännande – även om det finns några nya små detaljer där; som den förbättrade värmehanteringen.

Men en brist på spännande detaljer är okej, eftersom det faktum att vi har hört det mesta av detta tidigare ökar sannolikheten för att det är sant. Speciellt när vi är så här pass nära lanseringen, där alla detaljer troligen är spikade och läckor blir svårare för Apple att undvika.

Vi kommer att få reda på allt med säkerhet den 7 september vid nästa Apple-evenemang (opens in new tab), men för tillfället skulle vi gissa att det mesta av ovanstående information är korrekt.