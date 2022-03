Dead Space-remake: Allt vi vet hittills

I rymden kan ingen höra dig skrika, men tillkännagivandet av Dead Space-remaken kommer säkerligen att ha fått några fans att släppa ut några gälla, Necromorph-liknande glädjeskrik.

Det nya Dead Space är utvecklat exklusivt för nästa generations konsoler och återvänder som en fullständig remake, helt byggd från grunden med hjälp av Frostbite-spelmotorn. Spelare kan förvänta sig mer uppslukande gameplay, hjärtstoppande skräck och ett antal andra förbättringar av originalet från 2008.

EA säger att det nya Dead Space kommer att förbättra spelets historia, karaktärer och spelmekanik, men vi får vänta och se hur exakt detta kommer att uppnås.

Det har gått åtta år sedan vi fick följa med huvudpersonen Isaac Clarke i Dead Space 3, men efter att det tredje spelet floppade både i detaljhandeln och hos kritiker, var utvecklaren Visceral Games sci-fi-överlevnadsskräckserie död på fler sätt än bara namnet. EA upplöste senare studion och framtiden för Dead Space såg mörk ut. Men i ett överraskande tillkännagivande under deras EA Play Live-evenemang under 2021 fick vi reda på att Dead Space är tillbaka – men kommer det att lyckas återskapa samma magi som fick spelarna att skaka i sina rymddräkter när de först klev på det övergivna USG Ishimura under 2008?

Här är allt vi vet om Dead Space-remaken hittills.

Dead Space-remake: Snabba fakta

Vad är det? En ny version av överlevnadsskräckspelet Dead Space från 2008

Dead Space-remake: släppdatum och plattformar

Du kommer att kunna spela det nya Dead Space på PS5, Xbox Series X/S och PC. (Image credit: EA)

Dead Space-remaken kommer att släppas för PS5, Xbox Series X, Xbox Series S och PC, och utvecklaren EA Motive siktar på ett släppfönster i början av 2023.

Utgivningsfönstret avslöjades under en livestream för utvecklare i mars 2022. Under streamen fick seniorproducenten Philippe Ducharme frågan om när fans skulle kunna lägga vantarna på den "slutliga, slutliga, slutliga versionen" av spelet och han bekräftade att spelet för närvarande är i pre-alfa-stadiet av utvecklingen och att teamet faktiskt bara ett par veckor från att kunna göra en första fullständig genomkörning.

Ducharme sade att studion vill komma till en punkt där spelet som vi kommer att leverera kommer att överträffa fansens förväntningar och att de just nu riktar in sig på ett släppfönster i början av nästa år.

Dead Space-remake: trailers och videor

Vi har samlat alla trailers för den nya versionen av Dead Space så att du kan se dem samlade på ett ställe. Vi kommer att fortsätta lägga till fler trailers för det kommande överlevnadsskräckspelet nedan, så luta dig tillbaka, släck ljuset och bekanta dig med Dead Space-världen.

Jämförelse av ljudeffekter (ljudvideor del 3)

I den senaste videon av Dead Space-remaken får vi se Technical Audio Artist Mike Dominiuk diskutera spelets ljuddesign för vapen, inklusive exempel på uppdateringar av Plasma Cutter och Pulse Rifle. "Målet är att föra ljudkvaliteten på de ikoniska vapnen du kommer ihåg och älskar från det första Dead Space-spelet till en modern nivå", står det i videobeskrivningen. Kolla in den nedan:

Ljudeffekter för ocklusion (ljudvideor del 2)

Den andra delen av EA Motives Audio Deep-Dive-videoserie fokuserar på de tekniska förbättringar som gjorts specifikt för Dead Spaces ljudeffekter för ocklusion. "Detta system syftar till att ge spelare en oöverträffad ljudupplevelse genom att skapa en känsla av realistisk ljudprojektion", står det i beskrivningen. Kolla in den nedan:

A.L.I.V.E. System (ljudvideor del 1)

I det första inlägget av Motives Audio Deep-Dive-videoserie får vi se Senior VO-designern Terry Calico diskutera Dead Space-remakens A.L.I.V.E. System, som styr Isaacs hjärtfrekvens, andning och dialog. Kolla in den nedan:

Ljudet av rädsla

Motive bjuder in dig till det senaste i deras serie av tidiga inblickar i utvecklingen och vad som görs för nya versioner av spel. Denna livestream kommer att fokusera på studions filosofi för att ta Dead Spaces prisbelönta ljuddesign till nästa nivå genom att föra spelet till dagens generation av plattformar och den nya Frostbite™-motorn – samtidigt som den fortfarande är trogen den ikoniska atmosfären, stämningen och ljuden som vi känner till och älskar. Creative Director Roman Campos-Oriola, Senior Producer Philippe Ducharme och Audio Director Olivier Asselin, tillsammans med gästen Jack Pattillo, kommer att diskutera och ge fansen en djupgående titt på vad teamet förbättrar och uppdaterar i ljuddesignen, specifikt: A.L.I.V.E.System – din första chans att höra hur systemet som kontrollerar Isaacs hjärtfrekvens, andning och dialogleverans kommer att låta, samt ljudocklusion – hur ljudnivåer kommer att kontrolleras genom olika material och ytor samt projicerat ljud i korridorerna och vapen där du får lyssna på både originalversionerna Plasma Cutter och Pulse Rifle och uppdateringarna till dessa ikoniska ljud.

Tidig utveckling - livestream

Den här videon från augusti 2021 ger en tidig titt på utvecklingen av Dead Space-remaken, där vi får höra från utvecklarna Philippe Ducharme och Roman Campos-Oriola samt innehållsskaparna Kahlief Adams och Jackie Butler. Kolla in den nedan:

Dead Space-remake officiell teasertrailer

Vi fick vår första titt på Dead Space-remaken med en teaser-trailer under EA Play Live 2021. Du kan kolla in den nedan.

Dead Space-remake: gameplay och story

(Image credit: EA)

Dead Space-remaken ser ut att återskapa den intensiva och kusliga skräckaction i tredjeperson som serien blev så känd för. Klaustrofobiska och smala korridorer på en rymdstation har potential att hysa alla möjliga fiender, även kända som Necromorphs. Tack och lov är det bästa sättet att stoppa dessa otäcka varelser fortfarande genom eliminera dem med en Plasma Cutter och andra vapen som borde hjälpa dig att hålla alla andra fientliga varelser på säkert avstånd.

Ett annat verktyg i Isaacs arsenal är själva miljön. Dead Space-serien har alltid uppmuntrat spelare att använda explosiva behållare, luftslussar och andra medel för att överlista fiender, speciellt eftersom det alltid är ont om ammunition. Glöm bara inte att köra foten genom huvudet på alla liggande fiender, eller riskera att de kommer tillbaka för att jaga dig vid ett senare tillfälle.

Om du är ny i Dead Space-serien är premissen för spelets handling ganska enkel. Mänskligheten har förbrukat alla jordens naturresurser och har begett sig ut i rymden för att hitta nya material för att hålla världen igång. Forskare upptäcker en mystisk utomjordisk artefakt känd som Marker, en gränslös energikälla som kan lösa jordens pågående ekologiska kris. Tyvärr, går saker och ting inte som planerat och du blir tvungen att kämpa för ditt liv i de kalla, mörka delarna av rymden mot en fientlig utomjordisk livsform.

I Dead Space går Isaac ombord på USG Ishimura, för att göra en fruktansvärd upptäckt. Fartygets besättning har slaktats av en utomjordiskt ras och Isaacs partner Nicole befinner sig någonstans ombord. Isaac måste förlita sig på sina ingenjörskunskaper och verktyg för att avslöja exakt vad som har hänt på USG Ishimura, samtidigt som han behåller sitt eget förstånd.

Dead Space-remake: Nya generationens förbättringar

(Image credit: Visceral Studios / EA)

I en intervju med IGN har Motive Studio beskrivit hur Dead Space-remaken kommer att dra full nytta av PS5, Xbox Series X/S och den senaste PC-hårdvaran.

"När det gäller bilder, ljud, gameplay, allt, bygger vi om allt detta", säger den kreativa regissören Campos-Oriola. "Vi portar dem inte, det gör inte att strukturen förhöjs eller lägger till fler polygoner i modellen. Det handlar verkligen om att bygga om alla dessa element, spela in alla animationer och så vidare."

Campos-Oriola sade också att Dead Space-remaken kommer att använda den supersnabba SSD-lagringen som finns tillgänglig på nästa generations konsoler för att skapa en sömlös upplevelse från början till slut.

"Vi vill göra den fördjupningen ännu djupare med en helt interaktiv upplevelse, från startmenyn till eftertexterna. Vi vill inte att något ska dra dig ur upplevelsen och vi vill inte göra några nedskärningar," sade Campos Oriola . "De snabbare SSD-enheterna borde betyda att det inte kommer att bli några laddningstider. Det kommer inte att finnas något ögonblick där vi kommer att pausa din upplevelse eller klippa kameran. Du ska kunna spela det sömlöst från startmenyn till eftertexterna."

Men hur ska kraften i PS5 och Xbox Series X för övrigt att få Dead Space att kännas mer uppslukande? Tja, precis som i alla bra skräckspel kommer ljudet att förbättras avsevärt och Dead Space kommer att inkludera stöd för 3D-ljud.

"Vi ville använda ljuden du är van vid från det ursprungliga Dead Space, men också förbättra dessa ljud och förbättra den uppslukande känslan i ljudet från dörren du hör, ljudet från hälsomätaren, varelsernas ljud ... vi bygger vidare på originalet och återskapar det, men vi ser till att det behåller originalets delar och att vi hedrar arvet från originalspelet, säger seniordesignern Phillipe Ducharme. Ducharme fortsatte också med att förklara hur 3D-ljud kommer att bidra till spelets ljuddesign.

"3D-ljud kommer också att lägga till ytterligare förståelse för var ljudet kommer ifrån, med rätt spridning i korridorerna och liknande, som gör att du kommer att kunna höra om det kommer från ventilerna ovanför dig eller bakom dig. Allt detta är saker som vi kommer att kunna göra för att förbättra den uppslukande känslan."

Det nya Dead Space kan också innehålla förbättrad mekanik för lemmar, vilket var ett berömt inslag i originalet. Spelare kunde skära av lemmar från de olika Necromorphs som Isaac stötte på och denna stridsmekanik kommer alltså utvecklas ytterligare och bli ännu häftigare.

"Något som också är väldigt viktigt för oss som inte fanns för 12 år sedan ... är alla de där valmöjligheterna eller olika sätt att spela spelet om du behöver eller vill det. Alla de där inslagen av tillgänglighet kommer definitivt att vara viktigt för oss för att kunna öppnar Dead Space-upplevelsen för en bredare publik som inte nödvändigtvis hade möjligheten eller kunde spela originalet när det kom ut, sade Campos-Oriola.

Dead Space-remake: nyheter och rykten

(Image credit: Electronic Arts)

Vill du veta de senaste nyheterna och uppdateringarna från Dead Space? Vi har samlat alla viktiga detaljer du behöver känna till här nedanför, samt lite information om teamet som ligger bakom spelet.

Dead Space remake will be designed with fan feedback in mind

I ett drag som säkert kommer att glädja Dead Space-fans, har teamet på Motive Studio sagt att communityn kommer att vara aktivt involverad i att hjälpa till att vägleda utvecklingsprocessen.

I en intervju med IGN sade Phillipe Durcharme från teamet: "Vi vill inte vara avskärmade och skapa vår egen bubbla av spelet. Från det tankesättet fick vi idén att nå ut till medlemmar i communityn för att skapa en tråd som kan fungera som ett slags bollplank för oss och vårt arbete. Om vi bestämmer oss för att göra en förändring vill vi kunna förklara det först och kanske få höra, "Nej, vad gör ni nu", "Vad tänkte på ni där?", "Ni förstör spelet om ni ändrar det där", förklarade Ducharme.

Det verkar som om teamet redan har dragit nytta av detta community-ledda tillvägagångssätt.



"...vi har fått riktigt bra feedback från den gruppen. Vi försöker träffa dem varannan, var tredje vecka för att visa dem innehåll och ha en pågående diskussion. De har haft ofiltrerad tillgång till det vi gör från en mycket tidig tidpunkt i produktionen”, fortsatte Ducharme.

Att ha tidig feedback på titeln kommer att visa sig ovärderligt, enligt Ducharme, som noterade att feedback från fans ofta kommer när ett spel nästan är klart eller redan ute. Ducharme tror att Dead Space-remaken kommer att gynnas mycket av att ha en pågående dialog med fansen.

"Vanligtvis när vi får feedback är spelet nästan klart eller redan ute och man tänker för sig själv: "Åh, jag önskar att jag visste det. Jag kunde ha fixat det här. Det där är inte bra'", sade Ducharme.

Den kreativa regissören Roman Campos-Oriola fortsatte med att säga: "Det finns alltid den där rädslan för att visa sitt arbete, men som Phil sade, det som är riktigt coolt är att man upptäcker saker som man annars hade upptäckt via ett Reddit-inlägg två veckor efter lanseringen av spelet," sade Campos-Oriola. "Men det är också riktigt energigivande för laget ... för när man visar något och får feedback och bra reaktioner på det man gjort, ger det extra energi att köra på och gör det enklare att bygga vidare på det som fungerat bra.



Dead Space-remaken kommer inte att inkludera mikrotransaktioner

Utvecklaren Motive Studio har sagt att Dead Space-remaken inte kommer att inkludera mikrotransaktioner, en kontroversiell aspekt av Dead Space 3 som utan tvekan ledde till seriens fall.

I ett tal till IGN sade Phillipe Ducharme från teamet: "Vi har också lärt oss av misstag som mikrotransaktioner, som vi inte kommer att ha med i vårt spel," och upprepade att teamet "aldrig" hade haft planer på att introducera mikrotransaktioner på något sätt i spelets nya version.

Det är uppmuntrande att se att EA tar ett steg tillbaka från sin tidigare trend med att lägga till mikrotransaktioner i sina spel, något som Star Wars Battlefront 2 kritiserades hårt för vid lanseringen.

Spela Dead Space-serien idag

(Image credit: EA)

Ny inom Dead Space-serien och orkar inte vänta på att remaken ska släppas? Då kan du passa på att spela igenom hela serien på EA Play, som ingår som en del av Xbox Game Pass Ultimate. Dead Space, Dead Space 2 och Dead Space 3 finns alla tillgängliga som en del av prenumerationen på Xbox-konsoler och PC, så om du är nyfiken på serien kan du testa den innan remaken släpps.

