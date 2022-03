Dåliga nyheter för DC-fans - pandemin försenar massor av släppdatum för superhjältefilmer

Warner Bros. har gått ut och meddelat ett gäng förseningar för många av storfilmerna för 2022 och 2023, inklusive en rad efterlängtade DC-serietidningsfilmer.

Studion bekräftade den 9 mars att de flyttat fram släppdatumen för många av sina kommande DCEU-filmer såväl som den efterlängtade Kalle och chokladfabriken-prequelfilmen Wonka och uppföljaren till hajfilmen Blood-Fest.

Bland förseningarna finns även stor flytt av Aquaman-uppföljaren, Aquaman and the Lost Kingdom, en relativt liten flytt för den nya Dwayne "The Rock" Johnson-ledda superhjälte-filmen Black Adam, samt ytterligare en rejäl försening för Ezra Millers solodebut som The Flash, som ursprungligen var tänkt att släppas redan under 2016.

Vilka datum ändras?

Den största förseningen drabbar The Flash, filmen där vi äntligen skulle få se Ezra Miller spela som den snabba superhjälten. Den har redan blivit försenad flertalet gånger från det ursprungliga planerade släppdatumet under 2016 på grund av kreativa förändringar, men såg äntligen ut att bli av med It-regissören Andy Muschietti vid rodret. Tyvärr har den blivit försenad ännu en gång, från ett planerat släppdatum den 4 november i år till den 23 juni 2023.

Aquaman-uppföljaren, Aquaman and the Lost Kingdom, har också blivit tvungen att flytta fram sitt planerade släppdatum. Den var tidigare planerad att ha biopremiär den 16 december i år, men kommer nu att släppas den 17 mars 2023. Det blir även en mindre försening för Black Adam, som har flyttats fram från den 29 juli i sommar till den 21 oktober.

Timothée Chalamets nya version av Willie Wonka, där han kommer att arbeta med Paddington-regissören Paul King för en musikalisk prequel till Kalle och chokladfabriken, flyttas också fram. Den var tidigare planerad att släppas den 17 mars 2023 - ett datum som nu har tagits över av den nya Aquaman-filmen och knuffat fram Wonka-filmen till den 15 december 2023.

På tal om Dwayne "The Rock" Johnson, flyttas hans animerade äventyr, DC League of Super-Pets också fram, men bara med några veckor. Den var ursprungligen planerad att ha premiär på bio den 20 maj, men har nu flyttats fram till den 29 juli.

Slutligen, efter en lång tid under utveckling, finns det äntligen ett släppdatum för Jason Stathams uppföljare till hajfilmen The Meg. Uppföljaren med titeln Meg 2: The Trench släpps den 4 augusti 2023.

Konceptkonst av Dwayne Johnson som Black Adam. (Image credit: Warner Bros.)

Finns det några goda nyheter?

Vi har i alla fall en bra nyhet. Shazam! Fury of the Gods, som inte var tänkt att släppas förrän i juni 2023, kommer nu att ta Aquamans tidigare plats och ha premiär den 16 december 2022, vilket är sex månader tidigare än planerat.

Vad är anledningen till förseningarna?

Enligt Hollywood Reporter är det Covid-19 som återigen gör sig påmind. Alla dessa filmer kräver en enorm mängd arbete på specialeffekt-avdelningarna och med ökad sjukdom bland personalen och förseningar orsakade av pandemin, hinner de helt enkelt inte få arbetet klart tillräckligt snabbt.