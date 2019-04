Borderlands 3 kan lanseras den 13 september och bli en exklusiv titel för Epic Games Store

Borderlands 3 kommer att släppas den 13 september i år och kommer att säljas via Epic Games Store, åtminstone om de senaste ryktena visar sig stämma. Vi har dessutom fått höra att spelet kan komma att bli en exklusiv titel för Epic Games Store på PC.

Det påstådda utgivningsdatumet kommer från ett inlägg på Twitter (som nu tagits bort) från det officiella Twitter-kontot för Borderlands 3. Detta enligt användaren Wario 64.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZApril 1, 2019

Som du kan se delades utgivningsdatumet den 13 september av misstag och en videoannons för Twitter (som också togs ned snabbt) delades också. Denna hade en Epic Games Store-logo i det nedre vänstra hörnet, bredvid utgivarens och utvecklarens logos.

Detta har lett till spekulationer om att Epic Games eventuellt säkrat ytterligare en populär titel åt sig själva och att Borderlands 3 inte kommer att erbjudas på Steam.

Det går knappt att kalla detta tillräckligt med bevis för att det skulle vara fallet, men det intressant att (något som även Engadget lyfter fram) att Gearbox' VD Randy Pitchford även laddat upp tre inlägg på Twitter som verkar hinta om att en exklusiv titel för Epic Games Store kan vara på väg.

As a customer, I’m happy to shop in different stores - already do! I’ve bought games from Xbox, Playstation, Switch, Steam, Origin, GOG, Humble, Uplay, Epic and other stores. To me, exclusives are fine when they come w/ advantages and when they are short – say, six months :) 2/3April 1, 2019

Det specifika omnämnandet av en tidsperiod på sex månader är intressant och eventuellt avslöjande, minst sagt. Pitchford nämnde även att Gearbox har ett stort intresse för "spel mellan plattformarna" och tillade: "Vi anser att stöd för flera plattformar är nödvändigt och Epics ledarskap gällande stöd för spel mellan plattformarna är till hjälp för våra intressen inom det området".

Pitchford sade dock ingenting som var allt för avslöjande och upprepade att det i slutändan var utgivarens 2K:s beslut.

Det är också intressant att Pitchford uttryckt sitt stöd för Epic Games redan tidigare på Twitter. Som vi noterade i vår artikel där vi samlade alla de senaste nyheterna kring Borderlands 3 i december ifjol, kommenterade han att han var "ivrig" över att stödja Epic Games Store och följde även upp på den kommentaren som du kan se nedan.

(I’ve been asked a lot about it today. To add more color: Our friends at Epic are great people who care about the health of our industry and the value of creators big and small. Their leadership on this front is welcome and due.)December 5, 2018

Förhoppningsvis inget skämt

Hur som helst har mer observanta läsare lagt märke till att både det raderade inlägget och den raderade videon laddades upp under första april.

Detta verkar dock inte vara något aprilskämt, med tanke på Pitchfords svar och det faktum att det uppladdade materialet togs ned så pass fort, något som förmodligen inte hade varit fallet om det var menat som ett skämt.

Om det skulle ha varit ett aprilskämt, hade det varit ett riktigt dåligt sådant som inte direkt hade varit roligt. Det hade däremot varit mer förståeligt om det var ett klassiskt PR-stunt.

Vi rekommenderar dock att du tar denna information med en stor nypa salt, både när det kommer till utgivningsdatumet och möjligheten att Borderlands 3 kommer att bli en exklusiv titel för Epic Games Store.

Vi kan eventuellt få höra mer detaljer om spelet från Gearbox idag (den 3 april). Pitchford avslöjade dessutom en del tidig information om Borderlands 3 tillsammans med spelets första trailer under PAX förra veckan.