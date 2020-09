Blizzcon kommer att äga rum online 2021 - där Overwatch 2 och Diablo 4 förväntas dyka upp

Det må ha varit frånvarande under 2020 på grund av den pågående pandemin, men Blizzcon kommer att göra en återkomst under 2021. Blizzards (nästan) årliga evenemang kommer att vara tillbaka den 19 och 20 februari 2021, under det nya namnet BlizzConline. Smart namn där..

📢 BlizzConline is set to take place February 19-20, 2021!There's lots of planning left to do, but we wanted to provide an early heads-up on how you can take part in the online festivities! 🎉Check out the blog for more details on the fun! 👀🔍 https://t.co/fY1x6SBMZm pic.twitter.com/QNev7OiGFXSeptember 21, 2020