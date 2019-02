Billiga surfplattor 2019: vi rankar läsplattorna som är bäst i test

Letar du efter en surfplatta, men tycker att alla kostar lite för mycket? Läs vidare för att ta reda på vilka vi tycker är de bästa surfplattorna runt 3 000 kronor. Här finns Samsung, Huawei med mer representerade. Vi har inte bara letat rätt på de billigaste priserna, utan har även sett till att välja surfplattor som faktiskt är prisvärda.

De är inte bland marknadens mest kraftfulla enheter, men om du vill kunna surfa på internet, kolla på film eller spela mindre krävande spel är dessa surfplattor perfekta.

Just nu är vår lista lite skral och om du inte lockas av något av alternativen behöver du inte oroa dig, då vi är ganska säkra på att 2019 kommer att bjuda på många fina nyheter som bland annat en uppdaterad serie av Amazons billiga surfplattor samt ett gäng överkomligt prissatta enheter från andra tillverkare av Android-surfplattor. Det finns dessutom en chans att de senaste toppmodellerna, som tidigare var alldeles för dyra, går ner väsentligt i pris allt eftersom nya enheter lanseras.

Apples iPads är vanligtvis ganska dyra, som exempelvis iPad Pro 12,9 med ett pris på över 10 000 kronor. Nu har dock äntligen en iPad kommit med på listan, då den gått ned väsentligt i pris sedan sin lansering och sakta krupit ned mot ett pris på 3 000 kronor.

Om du däremot vill ha Apples senaste iPad eller någon annan toppmodell och priset inte spelar någon roll för dig, föreslår vi att du kollar in vår lista över de bästa surfplattorna 2019 , där hittar du bland annat iPads på platserna 1-3, 5-6 och 10. Med andra ord finns det mer valmöjligheter, men priserna är dyrare.

1. Apple iPad 9,7 Sjätte generationen WiFi 32 GB

Apples senaste normalstora surfplatta har krupit ned mot lägre priser.

Vikt: 469 g | Dimensioner: 240 × 170 × 7,5 mm | OS: iOS 12 | Skärmstorlek: 9,7 tum | Upplösning: 2 048 x 1 536 | Processor: Apple A10 Fusion | Minne: 2 GB | Lagring: 32 GB | Batteri: Upp till 10 timmar | Bakre kamera: 8 MP | Främre kamera: 1,2 MP

Riktigt bra skärm

Kraftfull med tanke på priset

Den mest prisvärda surfplattan just nu

Apple Pencil kostar extra

Petig fingeravtrycksläsare

Den sjätte generationen av Apples iPad 9,7 är från början designad för att göra en sak; erbjuda Apples berömda kvalité till ett lägre pris. Det är något vi måste säga att den lyckas med. Cirka ett år efter dess lansering har priset tacksamt nog krupit ned mot 3 500 kronor, vilket gör den till vårt toppval som den mest prisvärda billigare surfplattan på marknaden.

Det bör dock nämnas att detta pris gäller för WiFi-versionen på 32 GB och om du vill ha 4G-versionen eller mer minne, kommer du bli tvungen att betala mer.

Det nytillkomna stödet för Apple Pencil är riktigt trevligt, speciellt för alla artister. Det ger ett nytt sätt att interagera med surfplattan och det finns många tillgängliga applikationer tillbehöret kan användas tillsammans med. Den måste tyvärr köpas separat och den är inte särskilt billig. Detta gäller speciellt om du vill ha den nyare (och dyrare) andra generationen av Apple Pencil.

Vissa anser dock att pennan är rejält svår att använda. Det krävs mycket koncentration för att få fram något läsbart på den glatta ytan. Surfplattan använder för övrig en likadan processor som den du finner i iPhone 7, något som är mer än tillräckligt med kraft för de allra flesta.

Byggkvalitén är (som vanligt med Apple-produkter) väldigt bra och består av en blandning av glas och metall. Skärmen är också som den brukar vara, ljus och klar med hög upplösning. Skärmen är dock TFT och inte OLED, något som innebär att den inte riktigt får samma klarhet och höga kontrast och vi saknar dessutom HDR.

I det stora hela är detta en väldigt välgjord surfplatta och om du velat komma in i Apples ekosystem, är det här ett av de billigaste alternativen för att göra det.

Läs hela vårt test av Apple iPad 9,7 Sjätte generationen

2. Samsung Galaxy Tab S2 9,7/8.0

Samsungs mest påkostade serie av surfplattor som numera har två efterföljare

Vikt: 389/264 g | Dimensioner: 237,3 x 169 x 5,6/199 x 135 x 5,6 mm | OS: Android | Skärmstorlek: 8 tum | Upplösning: 2 048 x 1 536 (QXGA) | Processor: Åttakärnig 1,8/1,4 GHz | RAM: 3 GB | Lagring: 32 GB | Batteri: 5 870/4 000 mAh | Bakre kamera: CMOS 8,0 MP | Främre kamera: CMOS 2,1 MP

Enbart 5,6 mm tjock

Ny 4:3-skärm

Väldigt påkostad design

Kameran är medelmåttig

Kort batteritid

Åt det dyrare hållet men går att få tag på för under 3 000

Samsung Galaxy Tab S2 blev något av en vattendelare. Den gjorde sig av med det klassiska filmfokuserade bildformatet på 16:9, för att istället efterlikna iPad med sitt bildformat på 4:3. Det innebär att Galaxy Tab S2 är bättre anpassad för surf på webben, läsning, bildredigering och liknande, men inte jättebra för filmtittande.

En annan skillnad är att Galaxy Tab S2 finns i två storlekar, 8 tum och 9,7 tum. Den här trenden försvann i och med Tab S3, då både Tab S3 och Tab S4 enbart släpptes i en storlek.

Som Samsungs tunnaste surfplatta (enbart 5,6 mm tjock) är Galaxy Tab S2 lätt att ha med sig. Den mindre varianten på 8 tum väger ungefär lika mycket som en hamster! Den större varianten på 9,7-tum väger förståeligt nog lite mer. Den har uppgraderats med en metallram, behåller microSD-uttaget och använder en bekvämare och lenare baksida av plast.

Den har en ljus Super AMOLED-skärm med levande färger och en bildupplösning på 2 048 x 1 536, något som resulterar i en enastående bild för att vara en surfplatta med ett pris på cirka 3 000, om du lyckas hitta den för så lite det vill säga.

Med det sagt är den inte helt lätt att hitta för under 3 000. Enstaka svenska butiker säljer den för det priset och tyska Amazon säljer just ny den svarta 9,7-tums modellen för ca 2 800 och skeppar hit den för under 6 euro.

Läs hela vårt test av Samsung Galaxy Tab S2

3. Lenovo Tab 4 10 Plus

Gedigen surfplatta till ett rimligt pris

Vikt: 475 g | Dimensioner: 247 x 173 x 7 mm | OS: Android | Skärmstorlek: 10,1 tum | Bildupplösning: 1920 x 1200 | Processor: Åttakärnigt 2,0 GHz Cortex-A53 | Lagringsutrymme: 16, 32 eller 64 GB | MicroSD-kort: Ja, upp till 128 GB | Batteri: Li-Po 7 000 mAh | Bakre kamera: 8 MP | Främre kamera: 5 MP

Bra skärmkvalitét

Respektabel kamera

Svagare högtalare än väntat

Pillig fingeravtrycksläsare

En snygg och väldesignad surfplatta med god byggkvalité och en påkostad design, Konstruktionen består huvudsakligen av glas och metall (samt lite plast). Det är framförallt versionen med 4G och 32 GB lagring vi tänker på här, då det går att få tag på den här varianten för cirka 3 300 kronor.

Det är något som innebär att du behöver betala väldigt lite för en välbyggd surfplatta tillverkad i bra material, som kan koppla upp sig till 4G-nätverk och lagra upp till 32 GB. Att kunna vara uppkopplad på internet med sin surfplatta vart man än är, tycker vi i sig är värt mycket.

Om du hellre vill ha WiFi-versionen, har du möjlighet att välja mellan 16, 32 eller 64 GB, då samtliga modeller kostar under 3 000 kronor. Den mindre och lite långsammare Lenovo Tab 4 8 Plus kostar också under eller runt 3 000 kronor, så det kan vara ett bra alternativ om du är ute efter en lite mindre och ännu billigare surfplatta.

Skärmen på Tab 4 10 Plus 4G 32 GB är högupplöst och passar utmärkt för både spel och film. Den har dessutom GPS och plats för MicroSD-kort i storlekar på upp till 128 GB. Det är en riktigt gedigen surfplatta.

Läs hela vårt test av Lenovo Tab 4 10 Plus

Samsung Galaxy Tab A 10.1

4. Samsung Galaxy Tab A 10.1

Prestandan, byggkvaliteten och priset gör denna surfplatta mycket barnvänlig

Vikt: 525 g | Dimensioner: 254 x 155 x 8 mm | OS: Android | Skärmstorlek: 10.1 tum | Bildupplösning: 1 920 x 1 200 | Processor: Exynos 7870 åttakärnigt (4 x 1,6 GHz Cortex-A53) | RAM: 2 eller 3 GB | Internminne: 16 eller 32 GB | microSD-uttag: Ja | Batteri: 7 300 mAh | Kamera baksida: 8 MP | Frontkamera: 2 MP

Stort batteri

Tålig och lätt att hålla

Dålig placering av högtalarna

Ganska medioker kamera

Samsung Galaxy Tab A 10.1 sticker ut mest bland mobiljätten Samsungs barnvänliga alternativ. Den har en skärm på 10 tum som körs i en upplösning på 1 920 x 1 200 pixlar. Den har en kraftfull Exynos 7870-processor och 3 GB internminne ombord.

Den har ett batteri på hela 7 300 mAh som driver både dess högupplösta skärm och kraftfulla komponenter. Detta ger dig gott om tid att roa dig med surfplattan innan den slocknar. Det finns även ett microSD-uttag som låter dig utöka det inbyggda minnet med upp till 256 GB.Den är ganska hållbar och delar av baksidan är gjord av gummi, något som gör den lätt att hålla. Vid behov finns det även ett så kallat ”kids mode” (barnläge) där skärmtiden kan begränsas och du kan se till att allt innehåll blir barnanpassat.

WiFi-versionen går att hitta för runt 2 000 kronor. Det är en billig, men ändå kraftfull och passande surfplatta för barn i 8–12 års åldern.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (16 GB, 32 GB) med 4G säljs i flera svenska butiker för cirka 2 000 och 2 400 kronor, beroende på vilken storlek du vill ha.

Läs hela vårt test av Samsung Galaxy Tab A 10.1 .

Huawei MediaPad M2 10.0

5. Huawei MediaPad M2 10.0

En tidigare toppmodell från Huawei som nu gått ned i pris

Vikt: 490 g | Dimensioner: 240 x 173 x 7,4 mm | OS: Android | Skärmstorlek: 10,1 tum | Bildupplösning: 1 920 x 1 200 | Processor: Hisilicon Kirin 930 3 GHz | RAM: 2 GB | Internminne: 16 eller 128 GB | microSD-uttag: Ja | Batteri: TBC | Kamera baksida: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

Utmärkta högtalare

Ovanligt bra kamera för en surfplatta

Emotion-gränssnittet förblir fult

Prestandan är en besvikelse

Med Mediapad M2 10.0 har Huawei skapat en stor Android-surfplatta med ett antal proffs-funktioner för ett pris som ligger komfortabelt i mellanskiktet.

Det finns ett par mediokra delar som avslöjar var Huawei har sparat in på priset och som förtar från det goda helhetsintrycket. Bortsett från den generella byggkvaliteten på M2 (där speciellt högtalarna briljerar) går det inte att bortse från faktumet att det är en tung och klumpig enhet du får för priset. Den går stundtals långsamt. Jämfört med en nyare iPad, känns den enorm och otymplig och du kommer inte vilja hålla den några längre perioder.

Slutligen, ett av områdena där Huawei verkar ha kompromissat allra mest är även det allra viktigaste: Skärmen saknar nämligen den kvalité som får oss att tycka så mycket om de dyrare konkurrenterna.

De allra bästa surfplattorna har generellt ett snabbt gränssnitt, samt en skarp och färgstark skärm i kombination med en oklanderlig prestanda, men Huawei Mediapad M2 10.0 är helt enkelt inte bra nog i dessa viktiga områden.

Priset må vara lite bättre, men de bästa surfplattorna från Apple, Samsung och Google är fortfarande i en klass för sig.

Läs hela vårt test av Mediapad M2 10.0