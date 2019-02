Bästa gaming-headset 2019: 15 analoga eller trådlösa toppmodeller

Vare sig du letar efter trådlöst och bluetooth eller analoga headset, så har vi listat de allra bästa PC gaming-headseten här åt dig. Vi går igenom alla stora märken, från Logitech till Corsair, Astro och HyperX, så du kan hitta det som passar dig.

Nu när priset på de bästa speldatorerna faller mer och mer, kan vi inte komma på ett bättre sätt att fira än med ett av de bästa headseten för gaming och PC-spel, vilket också gör att detta blir en riktigt bra julklappen för den spelintresserade i familjen.

Betydelsen av hög ljudkvalitet kan inte nog understrykas, och är ett av de bästa sätten att öka din spelupplevelse – det är inte allt som handlar om vacker, strålföljande grafik.

Inte ens de bästa skärmarna för spel har inbyggda högtalare och de har det brukar inte vara så bra. Om du letar efter bra ljud när du spelar de bästa PC-spelen, som Assassin's Creed Odyssey, behöver du antingen de bästa datorhögtalarna eller det bästa headsetet för att höra alla de fantastiska bakgrundsljuden, ljudeffekterna och dialogen så tydligt som möjligt.

Så här är de bästa gaming headseten du kan köpa 2019.

HyperX Cloud Revolver S

1. HyperX Cloud Revolver S

Premiumkänsla och fantastiskt ljud till ett högt pris

Gränssnitt: Sladd (USB) | Funktioner: 7.1-kanals surroundljud, 50 mm högtalarelement, Dolby DSP, 3,5 mm-uttag

SEK 999 View at CDON

Utmärkt ljud

Bekväma hela dagen

Mikrofonen är dumt placerad

Kablen är i längsta laget

När vi först satte oss ned för att granska HyperX Cloud Revolver S var vi lite tvehågsna. Å ena sidan har lurarna fantastiskt 7.1-kanals surroundljud, tack vare Dolbys digitala signalprocessor. Å andra sidan är det extremt dyrt jämfört med andra liknande headset. Lyckligtvis, som en av Kingstons mest dämpade par lurar som vi någonsin har sett (eller hört), gör den oförglömliga komforten och höga kvaliteten mer än nog för att kompensera för det höga priset och konstigt placerade avtagbara mikrofon.

Läs hela recensionen av HyperX Cloud Revolver S

SteelSeries Arctis Pro

2. SteelSeries Arctis Pro

En av de bäst bevarade hemligheterna

Gränssnitt: Sladd (USB) | Funktioner: 40 mm högtalarelement, mikrofon som går att skjuta in, DTS X v2.0, RGB-belysning, DAC

SEK 1,889 View at NetOnNet

DAC ingår

Ljud för audiofiler

Surround-ljudet är inte fantastiskt

Om det finns något du kan lita på SteelSeries för, är det fantastiskt ljud – och SteelSeries Arctis Pro är ett bra bevis för det. Det här headsetet kommer inte bara att ge dig surroundljud i dina favoritspel, men tack vare den medföljande DAC:en (digital-till-analog-ljudomvandlare), kommer Arctis Pro också att fungera bra när du lyssnar på musik. Lurarna kan vara lite dyra, men när du tar med i beräkningen hur bekväma och bombastiska dessa lurar är, ja, då är det inte svårt att se varför det är ett av de bästa headseten du kan köpa nu.

Läs hela recensionen av SteelSeries Arctis Pro

Logitech G Pro Gaming Headset

3. Logitech G Pro Gaming Headset

Funktion framför stil

Gränssnitt: Sladd (USB) | Funktioner: Passiv ljudisolering, Pro-G högtalarelement, avtagbar mikrofon, Dolby Atmos-stöd

SEK 869 View at CDON

Lågmäld design

Bekväma under långa perioder

Basen kan vara för tung

Logitech G Pro-headsetet ger en utmärkt ljudkvalitet utöver den traditionella "gamer-estetiken", och erbjuder fantastisk ljudkvalitet för långa perioder och inte mycket mer än så – och det är inte så dåligt det. För bara 990 kr betalar du för fantastiskt ljud och komfort, utan att någon av dina pengar slösas bort på flashig RGB-belysning eller andra onödiga funktioner. Om du letar efter något lite mer subtilt, som samtidigt tillhör de allra bästa, är Logitech G Pro ett övertygande headset.

Läs hela recensionen av Logitech G Pro Gaming Headset

4. Razer Nari Ultimate

För spelkänslan

Gränssnitt: Trådlöst | Funktioner: 8 timmars batteritid, haptisk feedback, kompatibel med många enheter, 50 mm högtalarelement

SEK 1,989 View at NetOnNet

Kanonljud

Mängder med möjliga anslutningar

Haptiska vibrationer passar inte alltid

Vem som helst kan helt enkelt lyssna på sina spel, men vad tycker du om vi berättar att att du kan känna dem? Med Razer Nari Ultimate kan detta bli en verklighet, med haptiska motorer i öronkåporna som får dina öron att vibrera. Endast detta skulle räcka för att göra detta till ett intressant headset, men när det kombineras med den långa batteritiden, fantastisk ljudkvalitet och bekväm konstruktion, är det naturligt nog ett av de bästa gaming headseten på marknaden. Men gör dig själv en tjänst – stäng av haptisk feedback när du lyssnar på musik.

Läs hela recensionen av Razer Nari Ultimate

Astro A20

5. Astro A20

Det bästa av båda världarna

Gränssnitt: Trådlöst | Funktioner: Lång batteritid, Astro Command Center-programvara, kompatibel med konsoler

Hög ljudkvalitet

Stabil, bekväm byggkvalitet

Dyra

Om du letar efter ett av de bästa headseten för spel, men de avancerade lurarna i 3000 kronors klassen ger dig magont, samtidigt som du inte vill ha något billigt skräp, bör du titta närmare på Astro A20. Med gediget stereoljud i ett trådlöst headset, för att inte tala om den fantastiska 15-timmars batteritiden, har detta headset alla nödvändiga funktioner som vill ha i prisklassen. Visst, det har inte surroundljud, men det med tanke på priset och batteritiden är det inte hela världen.

Läs hela recensionen av Astro A20

Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

6. Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

Redan bra lurar blir ännu bättre

Gränssnitt: Sladd (USB och analog) | Funktioner: 50 mm högtalarelement, byggd i stål och aluminium, avtagbar och böjbar mikrofon

Mycket bekväma

klart, neutralt ljud

Obalanserat ljud

Creative har skapat ett namn om sig att tillverka sublima ljudprodukter – och Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition är inget undantag. I stället för att bara sitta och uppdatera på den vinnande formeln av sina tidigare produkter, uppgraderade Creative helt Sound BlasterX H7 från grunden, vilket resulterade i ett headset för spel som ser lika bra ut som de låter. Om du letar efter ett bekvämt och robust headset är Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition ett av de bästa idag.

Läs hela recensionen av Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

SteelSeries Arctis Pro Wireless

7. SteelSeries Arctis Pro Wireless

Ett trådlöst headset som låter som ett trådbundet

Gränssnitt: Trådlöst | Funktioner: Dubbel batteriladdning, Bluetooth-anslutning, 40 mm högtalarelement

SEK 1,889 View at CDON

Förlustfritt ljud

Smart system för laddning

Dyra

Kompromisser är en del av vardagen, men ingen gillar att göra dem. Med SteelSeries Arctis Pro Wireless behöver du inte göra några kompromisser, eftersom du kan få högkvalitativ förlustfritt ljud med ett trådlöst headset. Och när du lägger till i det unika och ultimata dubbla batteriladdningssystemet som låter dig använda det här headsetet i evighet, har du ett recept på ett av de bästa headseten vi någonsin har sett. Om du har pengar, och du absolut behöver de bästa trådlösa hörlurarna som du kan köpa, är det dessa du ska köpa.

Läs hela recensionen av SteelSeries Arctis Pro Wireless

HyperX Cloud Flight

8. HyperX Cloud Flight

Trådlöst headset med enorm batteritid

Gränssnitt: Trådlöst | Funktioner: Lång batteritid, hållbara, justerbart stålreglage, PC- och PS4-kompatibilitet, avtagbar mikrofon med brusreducering

30 timmars batteritid

Utmärkt ljudkvalitet

Snäppet dyrare än konkurrenterna

HyperX Cloud Flight är ett trådlöst headset med upp till 30 timmars batteritid. Det innebär att du kan få två hela dagars spel mellan laddningarna. Det finns dock en hake – till skillnad från Cloud Flights konkurrerande Astro A20, erbjuder HyperX Cloud Flight bara stereoljud, och inget surround. Du kan ta dig runt detta genom att fippla med Dolby Access-appen, men ljudprofilen är balanserad nog för att göra detta till ett icke-problem.

Läs hela recensionen av HyperX Cloud Flight

9. Corsair HS70 Wireless Gaming Headset

Ett bra headset blir trådlöst

Gränssnitt: Trådlöst | Funktioner: Corsair CUE, Virtual 7.1 surround, Discord-certifierad enriktad mikrofon

SEK 1,089 View at CDON

Bra ljud för spel

Bra mikrofon

Inget ställe att gömma mikrofonen

Corsair släppte ett av de bästa headseten förra året med Corsair HS50, och har nu gjort det ännu bättre genom att göra det trådlöst och ge dem virtuella surroundljudsfunktioner. De här egenskaperna skulle på egen hand skulle göra detta till ett bra headset, men när du lägger till den fantastiska Corsair CUE-mjukvaran ovanpå får du ett komplett paket som gör detta till ett bra komplement till ditt spelande.

Läs hela recensionen av Corsair HS70 Wireless Gaming Headset

Corsair Void Pro RGB Wireless

10. Corsair Void Pro RGB Wireless

Corsair har gjort det igen

Gränssnitt: Trådlöst | Funktioner: 50 mm högtalarelement, brusreducerande mikrofon, RGB-belysning, Dolby Headphone 7.1-ljud

SEK 1,248 View at NetOnNet

Fantastisk ljudkvalitet

Fin design

Det är bara logtypen som är RGB

Det var inte så länge sedan som Corsair endast var kända för PC-komponenter, men under de senaste fem åren har de blivit mer kända för sin kringutrustning till spel. Med produkter som Corsair Void RGB Wireless är det inte svårt att se varför. Vid första ögonkastet kan vissa rynka på näsan åt priset, men Void Pro RGB Wireless levererar med bra byggkvalitet, fantastiskt ljud och – kanske viktigast – RGB-belysning. Plus, om du redan har en full arsenal av Corsair-kringutrustning, funkar Void Pro RGB Wireless fint med denna och kan även synkronisera ljuseffekter med via Corsair Utility Engine.

Läs hela recensionen av Corsair Void RGB Wireless

Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

11. Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

Kungen av lågbudget

Gränssnitt: Sladd (analog) | Funktioner: 50 mm högtalarelement, funktionella kontroller på kåporna, kompatibel med många plattformar

SEK 549 View at CDON

Bra stereoljud

Prisvärda

Lätt att slarva bort mikrofonen

Som en generell regel får du vad du betalar för, och detta gäller också spelutrustning. Du går inte in på Elgiganten och plockar upp ett headset för 649 kr och förväntar dig att bli helt lyrisk, men Corsair förvånar verkligen. Corsair HS50 är, för den budgetmedvetne spelaren, det bästa headsetet du kan köpa idag. HS50 har ljud- och mikrofonkvalitet i samma klass som hos konkurrenter som kostar dubbels så mycket. Allting, även ner till byggmaterialet, utstrålar kvalitet. Om du letar efter ett billigt headset för spel på dator, och du inte har något emot att hoppa över några onödiga funktioner som 7.1 surround och Bluetooth, ska du titta närmare på Corsair HS50.

Läs hela recensionen av Corsair HS50 Stereo Gaming Headset

Beyerdynamic Custom Game

12. Beyerdynamic Custom Game

Spelande har aldrig låtit så bra

Gränssnitt: Trådlöst (3,5 mm) | Funktioner: Sound Slider, mjuka öronkuddar, designade kåpro som är utbytbara, avtagbar kabel

Galet bekväma

Imponerande ljudkvalitet

Rätt dyra

Även om det är dyrare än vi önskar, är Beyerdynamic Custom Game ett av de bästa headseten vi har använt på ett tag. Det har inte något surroundljud eller trådlös funktionalitet, men detta headset utmärker sig i de två viktigaste kategorierna: ljud och komfort. Allvarligt talat, när du sätter på dig headsetet och upplever dina spel i lurar som låter så här bra, vill du inte gå tillbaka, även om priset är lite svårt att svälja.

Läs hela recensionen av Beyerdynamic Custom Game

Turtle Beach XO Three

13. Turtle Beach Elite Pro Tournament

Högt och tydligt

Gränssnitt: Sladd (USB och 3,5 mm) | Funktioner: Prospecs glasavlastning, stöd för flera plattformar, 50 mm högtalarelement

Bekväma

Bra ljudkvalitet

Lite dyra

Om du är den typ av spelare som inte är rädd för att låta världen veta att du spelar spel, kan Turtle Beach Elite Pro Tournament bara vara det bästa headsetet för dig. Inte bara är det extremt bekvämt att ha på sig, men 50 mm högtalarelementen betyder att ljudkvaliteten alltid är perfekt – även om det är lite tunt i basen. Du måste dock gilla estetiken, och dess plastkonstruktion och orange detaljer sticker verkligen ut. Men om du kan ha överseende med utseendet och prislappen finns det mycket att älska med Turtle Beach Elite Pro Tournament.

Läs hela recensionen av Turtle Beach Elite Pro Tournament

Astro A50 Wireless

14. Astro A50 Wireless

The best headsetet för allmänt bruk blev precis ännu bättre

Gränssnitt: Trådlöst | Funktioner: Dolby Digital 7.1 surroundljud; Fungerar med PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3, PC och mobil; Astro Audio; 5,8 GHz trådlös tech med MixAmp; 6,0 mm brusreducerande mikrofon; USB-laddning med basstationen

SEK 3,349 View at CDON

Dolby 7.1 surroundljud

Extremt bekväma

Krånglig laddningsstation

När den ursprungliga Astro A50 lanserades kallade vi det ett " upplevelsehöjande headset" och tack och lov följer den trådlösa efterföljaren i fotspåren – samtidigt som de lägger till i trådlös funktionalitet. Inte bara är det redo att rocka med din dator, utan med PS4, Xbox One och äldre konsoler också – ett headset som är robust och mångsidigt.

Asus ROG Centurion 7.1

15. Asus ROG Centurion 7.1

10 högtalarelement, 7.1 kanaler, ett strålande headset

Gränssnitt: Wired (USB) | Funktioner: 10 högtalarelement, 7.1 surroundljud, dubbla USB-förstärkare, Sonic-programkompatibilitet, HDMI-förstärkning, förstärkare med ljudprofil och kanalvolymkontroll, enkelriktad mikrofon

SEK 1,999 View at CDON

Utmärkt ljud

Ljudet kan skickas till högtalare

Kan bara användas med sin förstärkare

Tung och klumpig

Trots att man övergivit all traditionell estetik, är ROG Centurion 7.1 trots detta en underbar skapelse. Även om det är riktigt smärtsamt att installera, är detta ett av de bästa headseten både på grund av sin unika stil och det fantastiska ljudet. Asus ROG Centurion 7.1-styrenheten ger dig fullständig kontroll över det bombastiska ljudet, och detta monster kan till och med skicka sitt redan fantastiska ljud till en extern uppsättning högtalare.

Läs hela recensionen av Asus ROG Centurion 7.1 headset