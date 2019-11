Avatar är den senaste storfilmen att läggas till i Disney Plus' filmbibliotek

Ytterligare en storfilm har lagts till i filmbiblioteket för Disney Plus inför streamingtjänstens lansering den 12 november, nämligen James Camerons episka sci-fi-film från 2009 - Avatar.

Om du registrerar dig för Disney Plus på eller innan lanseringsdagen, kommer du att kunna börja streama Na'Vi-folkets historia från deras hemplanet Pandora på en gång. Storfilmen kan eventuellt vara tillräckligt för att locka en hel del kunder till att prenumerera på tjänsten.

Filmen som är känd för sin enorma budget, vackra specialeffekter och enorma intjänade summor pengar (det blev den mest inkomstbringande filmen på ett årtionde) är dessutom riktigt lång och bjuder på hela 2 timmar och 41 minuter underhållning.

Filmen väntar fortfarande på en uppföljare, även om inspelningarna för både Avatar 2 (som planeras släppas 2021) och Avatar 3 (som planeras att släppas 2021) är klara.

You heard it here first: @OfficialAvatar will be streaming on #DisneyPlus when it launches in the US, Canada, Netherlands, Australia and New Zealand starting November 12. pic.twitter.com/Xxq3BbZhRENovember 1, 2019