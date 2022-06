Apples VR-headset kan bli kraftfullare än världens bästa MacBook

Inför den ryktade lanseringen 2023 verkar det som att Apple-headsetet (opens in new tab) får en kraftökning tack vare Apples imponerande M2-chip. Om det stämmer kan det bli mer kraftfullt än vår favoritmodell bland MacBooks, nämligen MacBook Air (M1, 2020) (opens in new tab).

Detta är enligt Mark Gurmans senaste Power On-nyhetsbrev (opens in new tab) där han skriver: "Jag har fått veta att de senaste interna versionerna av Apples headset kör ett M2-chip (opens in new tab) som bas tillsammans med 16 GB RAM." Tidigare rykten indikerade att Apples headset istället skulle drivas av två olika chip – en M1-liknande processor för mer intensiva applikationer och ett svagare chip för lågenergibruk.

Rykten bör alltid tas med en nypa salt, men den här senaste informationen från Gurman känns verkligen trolig.

När Apple-headsetet var planerat att lanseras i år hade ett M1-chip varit ett lämpligt val. De mer kraftfulla M1 Pro- och M1 Max-processorerna är designade för professionella arbetsstationer som MacBook Pro 16-tum (2021) snarare än konsumentfokuserade enheter som headsetet, och M2 hade troligen varit för nytt för att kunna integreras i headset-designen på ett lämpligt sätt.

Men med tanke på att vi nu siktar på ett lanseringsdatum under 2023 för Apples VR-headset, har de gott om tid att konfigurera och finslipa designen kring den kraftfullare M2-hårdvaran. Om de lyckas med det behöver de inte lansera en sprillans ny premiumenhet med föråldrad hårdvara.

Ett Apple M1-chip och ett Apple M2-chip sida vid sida. (Image credit: Apple)

Både M2 och M1 har en 8-kärnig CPU, med fyra prestandakärnor och fyra effektivitetskärnor. M2 har dock ytterligare två GPU-kärnor för totalt 10, samt en neural motor som klarar 5,8 biljoner operationer per sekund, vilket är mer än 40% fler operationer än på M1-chippet enligt Apple.

Om man översätter vad siffrorna betyder till praktiska termer, bör den uppgraderade GPU:n betyda att headsetet kommer att få ut så mycket som möjligt av sina dubbla 8K mikro OLED-skärmar (opens in new tab). Apples headset med ett M2-chipp skulle kunna skapa mer visuellt imponerande och mer realistiska AR- och VR-upplevelser.

Denna avancerade hårdvara kommer dock sannolikt att ha ett högt pris. Med specifikationer som är jämförbara med några av Apples bästa iPads (opens in new tab) och bästa MacBooks (opens in new tab), räknar vi med att headsetet kommer att kosta minst runt 10 000 kronor, om inte mer. Men vi får helt enkelt vänta och se vad den kaliforniska teknikjätten har att komma med.

Apple har inte bekräftat existensen av sitt headset offentligt ännu, även om Apples VD Tim Cook har hintat om (opens in new tab) att företaget arbetar med någon form av AR-hårdvara.

Nu när en lansering under 2023 börjar att kännas mer och mer sannolik, kommer vi förhoppningsvis att få höra något mer konkret om Apples AR/VR-projekt senare i år – eller mer troligt under företagets årliga vårevenemang under 2023, som vanligtvis äger rum i mars.