Apple pausar produktionen av iPhone 14 Plus mindre än två veckor efter säljstart

The iPhone 14 Plus

Apple ska enligt uppgift pausa produktionen av iPhone 14 Plus medan man avgör om det finns tillräcklig efterfrågan på den nya telefonen eller inte.

Till skillnad från iPhone 12 och iPhone 13, som lanserades tillsammans med de mindre iPhone 12 Mini och iPhone 13 Mini, beslutade Apple att för iPhone 14-serien att större är bättre och släppte iPhone 14 Plus tillsammans med standardmodellen. Den här större versionen kommer inte med alla de funktioner du hittar i iPhone 14 Pro, utan är en mer budgetvänlig uppgradering jämfört med basmodellen.

Det verkar dock som att det här alternativet inte har visat sig locka kunder, eftersom Apple enligt uppgift har pausat produktionen av iPhone 14 Plus trots att telefonen har varit till försäljning i mindre än två veckor (allt enligt The Information (Öppnas i ny flik)).

Apple sägs ha sagt till en kinesisk tillverkare att stoppa produktionen av iPhone 14 Plus-komponenter, medan två fabriker som monterar komponenter till iPhone 14 Plus sägs minska produktionen med 70 % respektive 90 %. Enligt rapporten genomförs pausen medan Apple omvärderar efterfrågan på telefonen.

Analys: Varför vill ingen ha en iPhone 14 Plus?

Så varför är folk inte förtjusta i iPhone 14 Plus? Troligtvis beror det på att iPhone 14 Plus i huvudsak bara är en dyrare version av basmodellen, om än med en större skärm och lite längre batteritid. Med de stigande levnadskostnaderna ger Plus utan tvekan människor inte tillräckligt med anledning att betala ut ytterligare 1 500 kr för den större modellen jämfört med standardmodellen.

Om folk funderar på att satsa på en ny telefon i plusstorlek, så har Apple ett mer övertygande alternativ i iPhone 14 Pro – en telefon som känns som en nästa generations enhet och erbjuder mycket mer valuta för pengarna.

Vi misstänker att Apples releasestrategi inte heller har hjälpt iPhone 14 Plus. iPhone 14 Plus började säljas den 7 oktober, nästan en hel månad efter iPhone 14, iPhone 14 Pro och iPhone 14 Max, som alla gick att beställa den 16 september. Istället för att vänta veckor på att få 14 Plus, tror vi att de flesta glömde bort den, och istället köpte ett av de tre alternativ som var omedelbart tillgängliga.

Vad händer om du vill ha en iPhone 14 Plus?

Men om du är en av de personer som vill ha en iPhone 14 Plus, finns det för närvarande inte så mycket anledning till panik just nu.

För det första har produktionen enligt uppgift bara pausats, snarare än stoppats helt. När Apple väl har förkastat sina försäljningsförväntningar kommer produktionen av iPhone 14 Plus sannolikt att återupptas (men möjligen i en långsammare takt än tidigare).

Dessutom är iPhone 14 Plus för närvarande inte slutsåld hos någon större återförsäljare så vitt vi vet, och för närvarande verkar det finnas tillräckligt med lager för att de flesta som vill ha en iPhone 14 Plus.

Om Apple väljer att stoppa produktionen av iPhone 14 Plus för gott kommer naturligtvis situationen att förändras – och om det händer kommer vi se till att hålla dig uppdaterad så att du inte missar det.

iPhone 14 Plus är dock helt klart inte för alla, så om du är ute efter något annat varför inte kolla in våra topplista för de andra bästa telefonerna 2022.