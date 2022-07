AMD lyckas läcka sina egna Ryzen 7000-processorer inför lanseringen

Det forsar in läckor från CPU-industrin just nu. Inför en officiell lansering planerad till den 5 augusti (opens in new tab) har en ny läcka till synes bekräftat existensen av fyra nya processorer från AMD, som kommer att ingå i den kommande Ryzen 7000-serien av processorer. Källan? Denna läcka har inte kommit från något hemligt Twitter-konto, utan från AMD själva.

Enligt en rapport från Wccftech (opens in new tab) lades fyra nya produkter till i AMD:s eget resursbibliotek (opens in new tab): Ryzen 9 7950X och 7900X, samt Ryzen 7 7700X och Ryzen 5 7600X. Även om vi inte har officiella specifikationer för dessa kommande chip från AMD, ger tidigare läckta benchmarktester för ej namngivna Zen 4-processorer oss en grov uppfattning om vad vi kan vänta oss.

Ryzen 9 7950X är processorn i toppklass och förväntas vara den kraftfulla CPU med 32 trådar som läckt ut via benchmarkresultat, medan mellanklassmodellen 7600X förväntas köras på 12 trådar vid cirka 5,2 GHz. Strömkraven för dessa chip kan gå så högt som 170W, vilket signalerar en ändring till högre TDP:er för både CPU:er och GPU:er (opens in new tab).

Den kanske mest intressanta inkluderingen är 7700X, som är något oväntad; Tidigare spekulationer trodde att 7800X skulle bli det första Ryzen 7-chippet att lanseras, men nu ser det ut som att AMD kan komma att släppa en mindre kraftfull (och förmodligen mer prisvärd) Ryzen 7 CPU först. Alla dessa nya processorer kommer att kräva AMD:s nya AM5-sockel, som finns på X670- och B560-moderkort.

Det blir bråttom för Intel

Med ett officiellt tillkännagivande som kommer om en vecka och aktuella läckor som pekar mot ett släppdatum i mitten av september för Zen 4-processorerna (opens in new tab), vill Intel förmodligen skynda på med sina Raptor Lake-processorer (opens in new tab), som förväntas lanseras någon gång i oktober.

Ryzen 7000-serien kommer laddad med AMD:s smarta 3D V-cache-teknologi, som möjliggör "staplande" av cacheminne på chippet. Teknologin är för närvarande bara tillgänglig i den utmärkta Ryzen 7 5800X3D (opens in new tab) och den förstärkta cachen gör den helt otrolig för gaming – något AMD lutar sig mot när det kommer till marknadsföring av sina processorer. Om Intel inte reagerar tillräckligt snabbt, kan AMD roffa åt sig en betydande del av marknaden för gamingprocessorer.

Det är dock lite tråkigt att se att dessa läckor bara sträcker sig så långt som till Ryzen 5. Missförstå mig inte – Ryzen 5 5600X är en fantastisk processor i mellanklassen, men det verkar som om AMD har glömt sin budgetserie i form av Ryzen 3, som tidigare har varit ett fantastiskt prisvärt alternativ för budgetgaming.

Det senaste stationära Ryzen 3-chippet att lanseras var 4100, som visserligen kom i butiker i april 2022, men vi brukade få se nya Ryzen 3-chip med varje ny Ryzen-generation. Rykten som går tillbaka till mars tyder på att en 5100 kan vara på gång, men något som liknar en 7100 eller 7300 verkar för närvarande vara uteslutet.