Age of Empires 4 lägger till två gratis civilisationer i oktober

Två nya civilisationer är på väg till Age of Empires 4 i form av en gratisuppdatering den 25 oktober.

Den årliga uppdateringen till Age of Empires 4 visades upp under Gamescom 2022 (opens in new tab) och kommer att lägga till Malians och Ottomans som spelbara fraktioner. Malians är lämpade för att snabbt övermanövrera motståndare, flankera fiender och utnyttja överraskningsmoment.

Ottomans är ett mer aggressivt gäng vars kraftfulla belägringsvapen fungerar bäst i direkta attacker. Deras förmåga att skapa stora formationer gör deras frontlinjer starka. Du måste hålla uppe offensiven för att bryta fiendens försvar under tyngden av dina styrkor.

Se trailern nedan.

Age of Empires 4 släpptes förra året och markerade en nystart för den klassiska RTS-serien som fick god kritik från fans. Malians och Ottomans kommer att bli de första nya civilisationerna som läggs till i spelet sedan lanseringen, vilket kommer att öka antalet spelbara fraktioner till 10.

Spelet finns också på Xbox Game Pass (opens in new tab), så alla prenumeranter på Microsofts prenumerationstjänst kan kolla in uppdateringen helt gratis.