Vi testkör Samsung Galaxy S23 Ultra - en bra men subtil uppgradering

På pappret är Samsung Galaxy S23 Ultra en väldigt modest uppgradering. Inte ens Samsung själva verkar riktigt veta vad de ska peka på som är nytt och revolutionerande här jämför med föregångaren.

Jämfört med S22 Ultra är det typ samma design, typ samma skärm, samma batteri, inga direkta nyheter med pennan. Samsung fokuserar istället på att betydligt fler delar av telefonen är gjorda av återvunnet material och att telefonen är specialanpassad för att fota stjärnhimlen…

Men, the devil is in the details, som våra engelska vänner skulle uttrycka det.

Bättre hållbarhet - men inte som du tror

Medan fokuset på hållbarhet genom återanvänt material är bra skulle vi säga att det ändå är fel fokus ur ett hållbarhetsperspektiv. Du som köper den här luren för att ha det senaste kommer antagligen ändå att byta snart igen, vilket gör satsningen poänglös.

Vad Samsung istället borde fokusera på är att de numera lovar fyra års stora uppdateringar av Android. Det är upp till Android 17 för dig som räknar (Android 13 är förinstallerat). På senare år har de blivit riktigt snabba på uppdateringar också. Sammantaget gör det att du faktiskt kan behålla din telefon längre utan problem. Det om något är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

Snabb utan kompromisser

För- och Nackdelar +

Håller länge

många funktioner

Snabb



-

Högre pris

Kunde haft fler nyheter

Nattfoto kan bli ännu bättre

Samsung trycker även på att de har en speciell “Samsung Edition” av Snapdragon 8 gen 2 i sin telefon. Det betyder supersnabba prestanda, snabbare maskininlärning för bildfixaren och så vidare. Några övertygande skillnader gentemot andra telefoner med en “vanlig” Snapdragon 8 Gen 2-propp ska vi väl däremot inte påstå att det egentligen är.

Men Samsung har gjort något åt det som varit ett problem med Snapdragons dyraste chip under flera år. Chippet blir snorvarmt, vilket lett till att prestandan sjunker och ibland även att telefonen ber dig lugna ner dig efter ett tag. Helt enkelt för att kylningen inte funkar tillräckligt bra. I S23 Ultra sitter en större kylare än tidigare, vilket gör att vi hittills inte lyckats få telefonen att stanna för att den blivit för varm. Det är imponerande och även något som borde få luren att hålla längre.

Bättre bilder överlag

S22 Ultra hade en av de bästa mobilkamerorna du kunde köpa. S23 Ultra är bättre. Men här nämns den nya selfiekameran som en bisats och den nya sensorn på 200 megapixel nämns nästan i förbifarten även den. Istället är fokus på nattfoto… men nästan bara ur synvinkeln att du kan fota stjärnhimlen.

Huvudkameran har en långt mycket bättre optisk bildstabilisering, vilket ger bättre foton och otroligt mycket bättre video. Den nya sensorn ger inte mycket nytta om du fotar i 200 megapixel. Men genom att slå ihop färginformationen i alla de pixlarna till en 50 eller 12 megapixel stor bild, tillsammans med den effektiva bildbehandlingen, blir bilderna bättre. Samma sak gäller selfiekameran. Färre pixlar än förra året, men en bättre kamera i kombination med bättre bildbehandling gör även selfies bättre.

Att fota stjärnhimlen är kul, ibland. Men att kameran i S23 Ultra är märkbart bättre på foto i dåligt ljus än tidigare borde ha varit vad Samsung fokuserat på här.

Är Samsung Galaxy S23 Ultra värd pengarna?

Avslutningsvis kan vi konstatera att telefonen är bekvämare att hålla i än förra året. mycket för att skärmen inte är riktigt lika välvd längs kanterna som sist. Det ger ett bättre grepp, samtidigt som fördelarna med välvd skärm bibehålls.

Pennan finns där och kommer med en vansinnig mängd funktioner, precis som tidigare.

Vi tänker faktiskt gå så långt som att påstå att Samsung fokuserar på fel saker när de marknadsför S23 Ultra. Förbättringarna som gjorts är märkbara och riktigt betydelsefulla. Nu har Samsung en telefon som verkligen känns komplett rakt igenom och som samtidigt kommer att hålla under lång tid framöver.

Det är många små detaljer som gör helheten här, även om de inte syns direkt. Ur den synvinkeln känns Samsung Galaxy S23 Ultra som det självklara Android-flaggskeppet för i år och det kommer bli svårt att toppa den. Samtidigt är ändringarna inte stora nog för att du med S22 Ultra ska känna dig tvingad att uppgradera direkt.