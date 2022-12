Svårt att sova? Här är 7 tips för bättre sömn när du känner dig orolig

Det nuvarande tillståndet i världen är tillräckligt för att få vem som helst att känna en viss oro, speciellt om du stirrar ned i en levnadskostnadskris och undrar hur i hela friden du ska betala dina energiräkningar. Om ångesten blir tillräckligt illa, kan den dessutom beröva dig på välbehövlig sömn också.

Google-sökningar efter "hur man sover när man är stressad" toppar klockan 04.00, vilket tyder på att många av oss ligger vakna på nätterna av ångest och känner sig med största sannolikhet slitna nästa dag, vilket kan vara början på en ond cirkel av sömnbrist.

"Sömn är en så viktig del av vår dagliga rutin", säger Mattress Online-sömnexperten, Steve Adams. "Det hjälper oss inte bara att bearbeta den information vi har tagit in under dagen, utan konsekvenserna som följer på en störd nattsömn kan innefatta allt från irritabilitet och bristande fokus till fysiska och psykiska hälsoproblem."

Om du redan känner dig orolig, kommer sömnbrist utöver det vara ett garanterat sätt att göra saker värre. "Att oroa sig för mycket om sina sömnnivåer kan ironiskt nog hålla en vaken", säger Adams. "Risken är då att situationen spiralerar, vilket leder till ännu mer negativa resultat."

Det behöver dock inte vara så här. Adams påpekar att det är viktigt att inte vara för hård mot sig själv för att missa sömn och föreslår vidare att rätt läggdagsrutin – såväl som vissa livsstilsjusteringar – kan minska de negativa effekterna som ångest kan ha på din sömn. Att se till att du får en god natts sömn varje natt kan göra det mycket enklare att hantera allt runtomkring. Förutom ändringar i rutiner och livsstil, är det verkligen värt att investera i en bra säng och kudde också.

7 tips för bättre sömn när du känner dig orolig

1. Skapa en lugnande läggdagsrutin

En regelbunden läggdagsrutin är ett bra sätt att tala om för din hjärna att det är dags att koppla av och stänga ned för kvällen. Du kan exempelvis börja med en varm dusch eller ett bad, ta sedan på dig några bekväma nattkläder och ställ in mobilen på Stör ej-läget; undvik att läsa nyheter och skrolla i oändlighet på sociala medier.

Andra saker som kan hjälpa dig att varva ned inkluderar en medveten hudvårdsrutin, ge dig själv en fotmassage, spraya dina sängkläder med lite lavendelolja eller varva ned med några kapitel i en bok eller lugnande musik. Underskatta inte heller fördelarna med några minuters meditation för att lugna rusande tankar, speciellt innan läggdaggs. Oavsett vilken rutin du väljer, är det viktigt att du försöker göra den konsekvent, varje kväll, för att skapa din egna personliga läggdagsrutin som hjälper dig att sova gott.

2. Skriv ned dina tankar innan du lägger dig

Ett huvud fullt av oönskade tankar och bekymmer är precis det som hindrar dig från att somna. Men det kan faktiskt hjälpa lite att sätta sig och skriva ned dem i en dagbok, bara att se dem nedskrivna gör det enklare att bearbeta dem snarare än att gå igenom dem oändligt i huvudet.

På samma sätt kan en att-göra-lista för nästa dag vara ett annat sätt att stressa ned innan du lägger dig. Om du vaknar mitt i natten med besvärande tankar, skriv ned dem i en dagbok så att du kan gå tillbaka till dem på morgonen, snarare än att låta dem studsa runt din hjärna hela natten.

Testa att skriva ned dina tankar eller gör en att-göra-lista för nästa dag. (Image credit: Kelly Sikkema on Unsplash)

3. Ha ordning och reda i ditt sovrum

Ett sovrum som är städat och i ordning och redan är en mycket mer avkopplande miljö att somna i; genom att ta dig tid att rensa bort saker som står och samlar damm på ditt nattduksbord, lägga undan den där högen med kläder och vika all tvätt, kommer du att känna mer ro och som att du har mer kontroll över ditt sovutrymme. Börja med mindre uppgifter och arbeta dig igenom dem en efter en. Snart kommer du att ha ett sovrum mer mycket mindre oönskade distraktioner och som gör det enklare för dig att koppla av inför natten.

4. Undvik tupplurar under dagen

Om du har gått miste om sömn under natten kan frestelsen att krypa ned under ett mysigt tyngdtäcke för en tupplur ibland vara överväldigande. Men att försöka komma ikapp med sömnen under dagen kan senare påverka din förmåga att lyckas somna på natten och det kan allvarligt störa din sömncykel. Om du känner att du verkligen behöver en tupplur, försök att hålla den kort – högst 30 minuter – och helst innan klockan 15:00 så att du inte förstör ditt sömnschema.

5. Träna regelbundet – vid rätt tidpunkt

Du har kanske hört talas om att träning kan hjälpa dig att sova bättre och samtidigt höja humöret med en endorfinrush, men att träna vid fel tidpunkt kan faktiskt göra saken värre. Träning på kvällen kan överstimulera din kropp, vilket gör det svårare att somna. Om du bara har möjlighet att träna på kvällen efter jobbet, se till att göra det minst två timmar före sänggåendet; då får din kropp tillräckligt med tid att varva ned innan det är dags att sova.

6. Undvik alkohol, koffein och skräpmat

Alkohol och skräpmat kan kännas frestande för att ta sig igenom dagarna när livet känns lite tufft, men de kan öka din ångest och påverka din sömn, speciellt om de kombineras med överdrivet koffeinintag under dagen. För att undvika detta, välj ett lugnande kamomillte och en lätt middag som du äter minst två timmar innan läggdags. För att undvika att överstimulera din kropp, försök att undvika kaffe och koffeinhaltiga drycker efter klockan 15.00.

Alla känner nog till att kaffe kan störa sömnen, men även vad och när du äter kan spela en roll. (Image credit: Nathan Dumlao on Unsplash)

7. Prata med någon

Oavsett om du har ångest över pengar, jobbet, relationer eller något annat, till en punkt där det i stor utsträckning har en negativ inverkan på din sömn och ditt liv, är det absolut viktigaste att du får möjlighet att prata med någon och får det stöd du behöver. Ibland räcker det att prata med en vän eller någon i familjen, men ibland kan man också behöva prata med någon utomstående och få professionell hjälp.

Sömn är avgörande för god fysisk och mental hälsa, så om du regelbundet kämpar med sömnlösa nätter bör du se till att du får komma och prata med någon. Idag kan man kontakta sin vårdcentral eller söka sig privat. Men vi kan också tipsa om Mindler (Öppnas i ny flik) och Din Psykolog (Öppnas i ny flik), där man enkelt kan boka tid med en valfri psykolog för videomöten. Mötena varar runt 30 minuter per gång och kostar mellan 100-200 kronor.

Det var alla våra bästa tips för bättre sömn. Vi hoppas verkligen att några av dem var till hjälp och att du kommer att kunna sova gott varje natt framöver.

