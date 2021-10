Sverige – Grekland live: så ser du Sveriges VM-kvalmatch var du än är

Sverige besegrade Kosovo med 3-0 i lördags när man äntligen kunde välkomna storpublik tillbaka till Friends Arena. Målskyttar för Sverige i matchen var Emil Forsberg, Alexander Isak och Robin Quaison.

Nu väntar Grekland i nästa omgång av kvalet, samma Grekland som i september blev det första lag att ta poäng av Sverige i kvalet till VM 2022. I den här artikeln kan du läsa om hur du ser matchen mot Grekland på TV och via streaming.

Sverige – Grekland VM-kval livestream Datum: tisdagen den 12 oktober 2021 Avspark: klockan 20:45 Arena: Friends Arena, Solna, Sverige Svensk TV-kanal som visar matchen: TV4 Svensk streamingtjänst som visar matchen: C MORE Livestream inom EU/EES: C MORE Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100 % riskfritt

Blågult har drabbats av många återbud inför landslagssamlingen nu i oktober. Zlatan Ibrahimovic, Isaac Kiese Thelin och Filip Helander missar alla samlingen på grund av skador. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf missade den första matchen då han och hans fru Maja Nilsson väntade barn, "Vigge" är dock med i morgondagens match mot Grekland. Däremot får Sverige klara sig utan Dejan Kulusevski som är avstängd mot Grekland

Vid svensk seger i morgondagens match så tar Sverige över gruppledningen då man passerar Spanien som har en match mer spelad. Sverige har dock kvar att möta Spanien på bortaplan, så ska det finnas en realistisk chans till gruppsegern så bör Blågult plocka alla tre poäng.

Förbundskapten Janne Andersson presenterade något okaraktäristiskt startelvan redan under måndagen, dagen före matchen. Om inte något händer fram till avspark ställer Sverige upp med detta manskap: Olsen – Krafth, Danielsson, Lindelöf, Augustinsson – Claesson, Ekdahl, Olsson, Forsberg – Isak, Quaison

Grekland har vänt ett väldigt prekärt läge, inför matchen mot Sverige i Grekland pratades det i grekisk press om att förbundskapten John van 't Schip riskerade att få sparken. Han ledde dock sitt manskap till en seger i den matchen och efter det har Grekland även besegrat Georgien. Faktum är att Grekland placerar sig tre poäng bakom Sverige och en vinst för dem skulle innebära en bra chans på kval, så det kommer vara ett motstånd taggat till tänderna som Sverige tar sig an.

I vår guide nedan går vi igenom hur du ser Sverige – Grekland via livestream, så du kan se matchen var du än befinner dig i världen.

Så ser du VM-kvalet i Sverige

Det är TV4 / C MORE som har rättigheterna till de europeiska grupperna för VM-kvalet i fotboll. Sveriges matcher sänds på TV4, men vill du kunna se samtliga matcher från kvalet, även de där Sverige inte spelar, krävs ett abonnemang hos C MORE för att se matcherna.

Så ser du matcherna med svensk sändning när du befinner dig utomlands

Befinner du dig utanför EU eller EES-samarbetsområdet så krävs det troligtvis att du använder dig av en VPN-tjänst för att ta del av de svenska sändningarna via C MORE. Streamingsidor använder sig av geoblockering, vilket innebär att om de begränsar sändningarna till de länder där de har rättigheter till att sända. C MORE har inte rätt att visa de svenska matcherna utanför EU/ESS.

Det är här en VPN kommer in i bilden. Med en VPN-tjänst så kan du kan du få det att se ut som att du befinner dig i Sverige, vilket innebär att du kan ta del av allt innehåll C MORE igen.

Här kan du läsa mer om hur en VPN fungerar.

ExpressVPN är världens bästa VPN

Techradar har testat fler än 200 av de bästa VPN-leverantörerna och den bästa just nu är ExpressVPN. ExpressVPN fungerar med flera enheter samtidigt och erbjuder hypersnabba anslutningar till sina många servrar. ExpressVPN är tillgänglig till flera plattformar, bland annat OS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation och Apple TV. Det är en säker tjänst som är snabb och enkel att använda Det går att ExpressVPN är den bästa VPN-tjänsten för streaming. Kanske bäst av allt så erbjuder de en pengarna tillbaka-garanti de första 30 dagarna och tre månader extra helt GRATIS när du tecknar ett abonnemang på ett år. När du har laddat ned mjukvaran behöver du bara följa instruktionerna för att installera ExpressVPN, därefter behöver du bara välja den plats dit du vill flytta din IP-adress. Det är verkligen så lätt. Testa ExpressVPN 100 % riskfritt i 30 dagar

När du har laddat ned och installerat ExpressVPN behöver du bara välja en server i Sverige, så har du full tillgång till sändningarna från VM-kvalet av C MORE