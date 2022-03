Så ser du Sveriges VM-playoff till vinterns fotbolls-VM

(Image: © Jonathan Nackstrand/UEFA via Getty Images & Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

Sverige låg länge bra till för att ta sig vidare direkt till VM som gruppetta i sin VM-kvalgrupp. Sverige föll dock i de två avslutande matcherna på bortaplan mot Georgien och Spanien vilket innebar att Sverige nu måste ta sig via playoff för att ta sig till VM.

Det första hindret för Sverige blir Tjeckien, en match som spelas torsdagen den 24 mars hemma på Friends Arena. Tjeckien slutade trea i sin grupp, sex poäng efter Belgien och en poäng efter Wales. Laget kvalificerade sig dock till VM-playoff genom sina insatser i Nations League. Under den föregående sommarens EM så tog sig det tjeckiska landslaget till kvartsfinal efter att slagit ut Nederländerna i åttondelsfinal, i kvartsfinalen tog det dock stopp mot Danmark.

Läs vidare för mer information om playoff, den svenska truppen och hur du ser avgörandet på TV och via streaming oavsett var du befinner dig i världen.

VM-kval playoff Sverige – Tjeckien: torsdagen den 24 mars Avspark: klockan 20:45 Polen – Sverige/Tjeckien: tisdagen den 29 mars Avspark: klockan 20:45 Svensk TV-kanal som visar matcherna: TV4 Svensk streamingtjänst som visar matcherna: C MORE Livestream inom EU/EES: C MORE Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100 % riskfritt

Skulle Sverige besegra Tjeckien på Friends Arena så väntar Polen i den avgörande matchen om vilka som tar sig till VM. Polen skulle egentligen spelat sitt första playoffmöte mot Ryssland. Men efter Rysslands invasion av Ukraina så har FIFA och UEFA beslutat att landet inte får delta i vårens kval. Det är dock ett beslut som idrottens skiljenämnd CAS ska behandla och beslut väntas under slutet av veckan.

Lotten föll sig som så att Polen kommer få hemmaplan i det avslutandet mötet, något som talar emot ett väldigt hemmastarkt Sverige. Den stora fixstjärnan i det polska landslaget är Robert Lewandowski, som fortsätter att ösa in mål för både Bayern München och det polska landslaget.

Sverige mötte Polen i gruppspelet av sommarens EM-slutspel, en match som spelades i S:t Petersburg. Den gången slutade matchen 3-2 till Sverige. Emil Forsberg gjorde både 1-0 och 2-0 för Sverige innan just Lewandowski gjorde två mål upp till 2-2, matchen såg ut att sluta oavgjort men i den fjärde stopptidsminuten gjorde Viktor Claesson 3-2 till Sverige.

Nedan går vi igenom den svenska truppen, övriga matcher i playoff och hur du ser playoff till VM via livestream, så du kan se matchen var du än befinner dig i världen.

Sveriges trupp till playoff

Den svenska truppen innehåller några nya spelare. Anthony Elanga är helt ny i landslaget, 19-åringen har under våren slagit sig in i Manchester United och fått gott om speltid. En annan som får klassas som ny i det här sammanhanget är Jesper Karlström, som tidigare bara representerat landslaget under en januariturné. Branimir Hrgota är också uttagen i landslaget för första gången sedan hösten 2014 då han representerade Erik Hamréns svenska landslag.

Emil Krafth och Zlatan Ibrahimovic är båda avstängda i matchen mot Tjeckien, men finns tillgängliga för spel i en eventuellt avgörande match mot Polen.

Målvakter:

Andreas Linde (SpVgg Greuther Fürth)

Krisoffer Nordfeldt (AIK Fotboll AB)

Robin Olsen (Aston Villa FC)

Backar:

Ludwig Augustinsson (Sevilla FC)

Marcus Danielson (Dalian Yifang FC)

Filip Helander (Glasgow Rangers FC)

Emil Krafth (Newcastle United FC)

Joakim Nilsson (DSC Arminia Bielefeld)

Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United FC)

Martin Olsson (Malmö FF)

Carl Starfelt (Celtic FC)

Daniel Sundgren (Aris FC)

Mittfältare/Anfallare:

Viktor Claesson (Klubblös)

Albin Ekdahl (UC Sampdoria)

Anthony Elanga (Manchester United FC)

Emil Forsberg (RB Leipzig)

Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fürth)

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan)

Alexander Isak (Real Sociedad de Futbol)

Jesper Karlsson (AZ Alkmaar)

Jesper Karlström (KKS Lech Poznan)

Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspurs)

Kristoffer Olsson (RSC Anderlecht)

Robin Quaison (Al-Ettifaq)

Mattias Svanberg (Bologna FC)

Övriga matcher i playoff

Totalt så är det tre playoff-träd i UEFAs kvalspel till VM i Qatar. Som tidigare nämnt är Ryssland diskvalificerat från vidare spel i VM-kvalet på grund av sin invasion av Ukraina. Men även Ukrainas fotbollslandslag har självklart drabbats av invasionen. Ukrainas landslag ska delta i träd A, men på grund av det rådande läget så har Ukrainas fotbollsförbund bett UEFA att matchen skjuts upp till i juni, något som UEFA godkänt.

I träd C så kan vi ställas inför ett riktigt gigantmöte om en VM-plats. Både Portugal och Italien finns i det trädet och det är väldigt sannolikt att de möts i den avgörande matchen.

Träd A

Semifinal 1: Wales – Österrike (24 mars 20:45)

Semifinal 2: Skottland – Ukraina (avgörs i juni, tid och datum ej klart)

Final: Vinnare Semifinal 1 – Vinnare semifinal 2 (avgörs i juni, tid och datum ej klart)



Träd B

Semifinal 1: Ryssland – Polen (inställd)

Semifinal 2: Sverige – Tjeckien (24 mars 20:45)

Final: Polen – Vinnare semifinal 2 (29 mars 20:45)

Träd C

Semifinal 1: Portugal – Turkiet (24 mars 20:45)

Semifinal 2: Italien – Nordmakedonien (24 mars 20:45)

Final: Vinnare Semifinal 1 – Vinnare semifinal 2 (29 mars 20:45)

Så ser du VM-kvalet i Sverige

Det är TV4 / C MORE som har rättigheterna till de europeiska grupperna för VM-kvalet i fotboll. Sveriges matcher sänds på TV4, men vill du kunna se samtliga matcher från kvalet, även de där Sverige inte spelar, krävs ett abonnemang hos C MORE för att se matcherna.

Så ser du matcherna med svensk sändning när du befinner dig utomlands

Befinner du dig utanför EU eller EES-samarbetsområdet så krävs det troligtvis att du använder dig av en VPN-tjänst för att ta del av de svenska sändningarna via C MORE. Streamingsidor använder sig av geoblockering, vilket innebär att om de begränsar sändningarna till de länder där de har rättigheter till att sända. C MORE har inte rätt att visa de svenska matcherna utanför EU/ESS.

Det är här en VPN kommer in i bilden. Med en VPN-tjänst så kan du kan du få det att se ut som att du befinner dig i Sverige, vilket innebär att du kan ta del av allt innehåll C MORE igen.

Här kan du läsa mer om hur en VPN fungerar.

ExpressVPN är världens bästa VPN

Techradar har testat fler än 200 av de bästa VPN-leverantörerna och den bästa just nu är ExpressVPN. ExpressVPN fungerar med flera enheter samtidigt och erbjuder hypersnabba anslutningar till sina många servrar. ExpressVPN är tillgänglig till flera plattformar, bland annat OS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation och Apple TV. Det är en säker tjänst som är snabb och enkel att använda Det går att ExpressVPN är den bästa VPN-tjänsten för streaming. Kanske bäst av allt så erbjuder de en pengarna tillbaka-garanti de första 30 dagarna och tre månader extra helt GRATIS när du tecknar ett abonnemang på ett år. När du har laddat ned mjukvaran behöver du bara följa instruktionerna för att installera ExpressVPN, därefter behöver du bara välja den plats dit du vill flytta din IP-adress. Det är verkligen så lätt. Testa ExpressVPN 100 % riskfritt i 30 dagar

När du har laddat ned och installerat ExpressVPN behöver du bara välja en server i Sverige, så har du full tillgång till sändningarna från VM-kvalet av C MORE