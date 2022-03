Så ser du SM-slutspelet i ishockey

SM-slutspelet i hockey är här, det börjar med två åttondelsfinaler där lagen på plats åtta till tio gör upp om två platser till kvartsfinaler. Dessa åttondelar spelas i bäst av tre och seriesjuan Örebro HK möter serietian Brynäs IF, samtidigt som serieåttan Leksands IF möter serienian IK Oskarshamn.

Sex lag är redan klara från kvartsfinal och det är serieettan Rögle BK och serietvåan Luleå HF som kommer att möta segrarna från åttondelsfinalerna. Från kvartsfinalen och framåt så kommer matcherna att spelas i bäst av sju matcher. Rögle BK får möta det lägst rankade laget som tar sig vidare från åttondelarna och Luleå HF får möta det högst rankade från åttondelarna.

Två kvartsfinaler är redan klara serietrean Skellefteå AIK möter sexan Färjestad BK, samtidigt möter seriefyran Frölunda HC femman Växjö Lakers HC

Läs vidare för att ta del av spelschema, matchtider och hur du ser matcherna var du än befinner dig.

Så ser du SHL och Hockeyallsvenskan (Image credit: C More) Det är C MORE som äger rättigheterna till såväl SHL som Hockeyallsvenskan och därför sänder SM-slutspelet. Förutom den svenska elithockeyn så har C MORE även rättigheter till bland annat Champions League, La Liga och Serie A.

Spelschema åttondelar

Åttondelarna spelas i bäst av tre matcher, i spelordningen B-H-H sett från de högst rankade lagen. Det innebär alltså att det högst rankade laget inleder borta men har fördel av hemmaplan i en eventuellt sjunde avgörande match.

Örebro HK – Brynäs IF

Match 1 Lördagen den 26 mars 15:15 Brynäs IF – Örebro HK

Match 2 Måndagen den 28 mars 19:00 Örebro HK – Brynäs IF

Match 3 Tisdagen den 29 mars 19:00 Örebro HK – Brynäs IF

Leksands IF – IK Oskarshamn

Match 1 Lördagen den 26 mars 15:15 IK Oskarshamn – Leksands IF

Match 2 Måndagen den 28 mars 19:00 Leksands IF – IK Oskarshamn

Match 3 Tisdagen den 29 mars 19:00 Leksands IF – IK Oskarshamn

Spelschema kvartsfinaler

Från kvartsfinal och framåt så avgörs serierna i bäst av sju matcher med spelordningen H-B-H-B-H-B-H, vilket innebär att det högst rankade laget inleder serien på hemmaplan och spelar en eventuell sjunde avgörande hemma.

Rögle BK – Lag från åttondel

Match 1 Torsdagen den 31 mars 19:00 Rögle BK - TBD

Match 2 Lördagen den 2 april 15:15 TBD - Rögle BK

Match 3 Måndagen den 4 april 19:00 Rögle BK - TBD

Match 4 Onsdagen den 6 april 19:00 TBD - Rögle BK

Match 5 Fredagen den 8 april 19:00 Rögle BK - TBD

Match 6 Söndagen den 10 april 15:00 TBD - Rögle BK

Match 7 Tisdagen den 12 april 19:00 Rögle BK - TBD

Luleå HF – Lag från åttondel

Match 1 Torsdagen den 31 mars 19:00 Luleå HF - TBD

Match 2 Lördagen den 2 april 15:15 TBD - Luleå HF

Match 3 Måndagen den 4 april 19:00 Luleå HF - TBD

Match 4 Onsdagen den 6 april 19:00 TBD - Luleå HF

Match 5 Fredagen den 8 april 19:00 Luleå HF - TBD

Match 6 Söndagen den 10 april 15:00 TBD - Luleå HF

Match 7 Tisdagen den 12 april 19:00 Luleå HF - TBD

Skellefteå AIK – Färjestad BK

Match 1 Fredagen den 1 april 19:00 Skellefteå AIK – Färjestad BK

Match 2 Söndagen den 3 april 15:00 Färjestad BK – Skellefteå AIK

Match 3 Tisdagen den 5 april 19:00 Skellefteå AIK – Färjestad BK

Match 4 Torsdagen den 7 april 19:00 Färjestad BK – Skellefteå AIK

Match 5 Lördagen den 9 april 15:15 Skellefteå AIK – Färjestad BK

Match 6 Måndagen den 11 april 19:00 Färjestad BK – Skellefteå AIK

Match 7 Onsdagen den 13 april 19:00 Skellefteå AIK – Färjestad BK

Frölunda HC – Växjö Lakers HC

Match 1 Fredagen den 1 april 19:00 Frölunda HC – Växjö Lakers HC

Match 2 Söndagen den 3 april 15:00 Växjö Lakers HC – Frölunda HC

Match 3 Tisdagen den 5 april 19:00 Frölunda HC – Växjö Lakers HC

Match 4 Torsdagen den 7 april 19:00 Växjö Lakers HC – Frölunda HC

Match 5 Lördagen den 9 april 15:15 Frölunda HC – Växjö Lakers HC

Match 6 Måndagen den 11 april 19:00 Växjö Lakers HC – Frölunda HC

Match 7 Onsdagen den 13 april 19:00 Frölunda HC – Växjö Lakers HC

Schema för semifinaler och final

Semifinal 1

Match 1 Fredagen den 15 april 15:00 Högst rankade lag – Lägst rankade lag

Match 2 Söndagen den 17 april 15:00 Lägst rankade lag – Högst rankade lag

Match 3 Tisdagen den 19 april 19:00 Högst rankade lag – Lägst rankade lag

Match 4 Torsdagen den 21 april 19:30 Lägst rankade lag – Högst rankade lag

Match 5 Lördagen den 23 april 15:15 Högst rankade lag – Lägst rankade lag

Match 6 Måndagen den 25 april 19:30 Lägst rankade lag – Högst rankade lag

Match 7 Onsdagen den 27 april 19:30 Högst rankade lag – Lägst rankade lag

Semifinal 2

Match 1 Lördagen den 16 april 15:15 Andrarankade lag – Tredjerankade lag

Match 2 Måndagen den 18 april 15:00 Tredjerankade lag – Andrarankade lag

Match 3 Onsdagen den 20 april 19:00 Andrarankade lag – Tredjerankade lag

Match 4 Fredagen den 22 april 18:30 Tredjerankade lag – Andrarankade lag

Match 5 Söndagen den 24 april 14:30 Andrarankade lag – Tredjerankade lag

Match 6 Tisdagen den 26 april 19:30 Tredjerankade lag – Andrarankade lag

Match 7 Torsdagen den 28 april 19:30 Andrarankade lag – Tredjerankade lag

Final

Match 1 Lördagen den 30 april 15:15 Högst rankade lag – Lägst rankade lag

Match 2 Måndagen den 2 maj 19:30 Lägst rankade lag – Högst rankade lag

Match 3 Tisdagen den 3 maj 19:30 Högst rankade lag – Lägst rankade lag

Match 4 Torsdagen den 5 maj 19:30 Lägst rankade lag – Högst rankade lag

Match 5 Lördagen den 7 maj 15:15 Högst rankade lag – Lägst rankade lag

Match 6 Söndagen den 9 maj 19:30 Lägst rankade lag – Högst rankade lag

Match 7 Torsdagen den 12 maj 19:30 Högst rankade lag – Lägst rankade lag

Vilka har rättigheterna för SHL och Hockeyallsvenskan i Sverige?

TV4/C MORE har rättigheterna för både SHL och Hockeyallsvenskan. För att strömma matcherna så i Sverige så behöver du ha ett abonnemang hos C MORE för att kunna ta del av innehållet. Du kan strömma innehållet från C MORE i hela EU, men skulle du befinna dig någon annanstans i världen så krävs en bra VPN-lösning för att kunna ta del av sändningarna.

Så ser du de avgörande hockeymatcherna även om du befinner dig utomlands

C MORE har enbart rättigheter att sända sina sportsändningar inom EU, vilket betyder att om du befinner dig någon annanstans i världen så fungerar inte sändningarna.

Som tur är så finns det en smidig lösning runt det genom att använda en VPN, eller ett virtuellt privat nätverk. Det är en mjukvarulösning som låter dig positionera om din enhet till en plats du själv väljer, vilket låter dig resa i världen och ändå ta del av din Champions League League-stream. VPN-tjänster är helt lagliga, väldigt prisvärda och enkla att använda.