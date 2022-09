Så ser du Casper Ruud – Carlos Alacaraz i US Open-finalen var du än befinner dig

(opens in new tab)

Det är Discovery Networks Sweden (opens in new tab) som innehar sändningsrättigheterna till US Open.

Huvudkanal för sändningarna är Eurosport 1 och Eurosport 2 som sänder turneringen från dag 1.

Vill du istället streama US Open så är det Discovery Plus (opens in new tab) som gäller. Det billigaste abonnemanget för att se sändningarna är "Sport"-abonnemanget som inkluderar all tennis som Discovery Networks har rättigheterna till.

Om du inte befinner dig inom EU under US Open så kan du använda dig av en VPN-tjänst (opens in new tab) och ansluta till en server i Sverige, då kan du ta del av de svenska sändningarna.