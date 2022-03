Real Madrid – Barcelona live: så ser du El Clasico var du än befinner dig i världen

Under söndagen så spelas det största rivalmötet i spansk fotboll när Real Madrid tar emot Barcelona hemma på Santiago Bernabeu. Mötet är kanske inte lika kryddat av världsspelare som under tidigare år, men El Clasico är alltid en sevärd match och ett av de största rivalmötena i fotbollseuropa.

I den här artikeln kan du läsa om hur du ser matchen på TV och via streaming.

Real Madrid – Barcelona livestream Datum: söndagen den 20 mars 2022 Avspark: klockan 21:00 Arena: Santiago Bernabeu, Madrid Svensk TV-kanal som visar matchen: C MORE Fotboll Svensk streamingtjänst som visar matchen: C MORE Livestream inom EU/EES: C MORE Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100 % riskfritt

Real Madrid har skaffat sig ett stort försprång i toppen av La liga då laget toppar tabellen tio poäng före Sevilla FC som är tvåa. Ytterligare fem poäng bakom hittar vi FC Barcelona på tredje plats. Med tio omgångar kvar så talar allt för att Real Madrid tar hem titeln, även om de skulle tappa poäng i söndagens toppmöte. "Marängerna" är också klara för kvartsfinal i Champions League efter att ha besegrat Paris SG i åttondelen.

FC Barcelona sitter i en sits där de behöver alla poäng de kan i jakten på en plats i nästa säsongs Champions League-gruppspel, på samma poäng som Barcelona återfinns Atletico Madrid och bara två poäng bakom på femteplatsen hittar vi Real Betis. Det katalanska laget har inte heller rosat marknaden i Europa den här säsongen. I Champions League-gruppen slutade laget trea efter Benfica. I och med tredjeplatsen fick laget spela vidare i Europa League, där man ställs mot turkiska Galatasaray SK. Den första matchen på Camp Nou slutade 0-0, det återstår att se om Barcelona kan vinna i returmatchen i Istanbul

De två lagen har rent historiskt innehållit mängder av individuella storstjärnor. Stjärnglansen över de två lagen kanske inte är lika stor nu som de var för ett par år sedan, men det finns fortfarande spelare i världsklass att hålla ögonen på i de två lagen. Inte minst Karim Benzema i hemmalaget som leder La Ligas skytteliga i överlägsen stil med sina 22 mål. Den bästa målskytten i Barcelona är Memphis Depay med 10 mål, den holländske landslagsmannen har dock haft problem med skador under våren.

I vår guide nedan går vi igenom hur du ser El Clasico via livestream, så du kan se matchen var du än befinner dig i världen.

Så ser du La Liga i Sverige

Det är C MORE som har rättigheterna till den spanska högstadivisonen och samtliga matcher går att se via C MORE via stream. För att ta de l av La Liga hos C MORE så behöver du en prenumeration, hos leverantören som kostar från 299 kronor i månaden.

Så ser du matcherna med svensk sändning när du befinner dig utomlands

Befinner du dig utanför EU eller EES-samarbetsområdet så krävs det troligtvis att du använder dig av en VPN-tjänst för att ta del av de svenska sändningarna via C MORE. Streamingsidor använder sig av geoblockering, vilket innebär att om de begränsar sändningarna till de länder där de har rättigheter till att sända. C MORE har inte rätt att visa de svenska matcherna utanför EU/ESS.

Det är här en VPN kommer in i bilden. Med en VPN-tjänst så kan du kan du få det att se ut som att du befinner dig i Sverige, vilket innebär att du kan ta del av allt innehåll C MORE igen.

Här kan du läsa mer om hur en VPN fungerar.

ExpressVPN är världens bästa VPN

Techradar har testat fler än 200 av de bästa VPN-leverantörerna och den bästa just nu är ExpressVPN. ExpressVPN fungerar med flera enheter samtidigt och erbjuder hypersnabba anslutningar till sina många servrar. ExpressVPN är tillgänglig till flera plattformar, bland annat OS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation och Apple TV. Det är en säker tjänst som är snabb och enkel att använda Det går att ExpressVPN är den bästa VPN-tjänsten för streaming. Kanske bäst av allt så erbjuder de en pengarna tillbaka-garanti de första 30 dagarna och tre månader extra helt GRATIS när du tecknar ett abonnemang på ett år. När du har laddat ned mjukvaran behöver du bara följa instruktionerna för att installera ExpressVPN, därefter behöver du bara välja den plats dit du vill flytta din IP-adress. Det är verkligen så lätt. Testa ExpressVPN 100 % riskfritt i 30 dagar

När du har laddat ned och installerat ExpressVPN behöver du bara välja en server i Sverige, så har du full tillgång till sändningarna från C MORE