Portugal – Frankrike live: så ser du toppmötet i EM var du än är

Gruppspelsmatchen mellan Portugal och Frankrike är en repris på finalen från EM 2016, en match som Portugal vann med 1-0 efter mål i förlängningen. Det är två högklassiga lag som ställs mot varandra med storstjärnor som Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Kylian Mbappé och Paul Pogba.

Frankrike leder gruppen på fyra poäng och är redan klara för avancemang oavsett resultat. Portugal ligger väldigt bra till för avancemang, men kan vid förlust missa avancemang om Frankrike vinner med minst tre mål eller om Ungern står för en rejäl skräll och besegrar Tyskland på bortaplan.

I den här artikeln kan du läsa om hur du ser matchen på TV och via streaming.

Vi har även gjort en samlad guide över hur du kan följa samtliga matcher i årets fotbolls-EM.

Slovakien - Spanien EURO 2020 livestream Datum: onsdagen den 23 juni 2021 Avspark: klockan 21:00 Arena: Puskás Aréna, Budapest, Ungern Svensk TV-kanal som visar matchen: SVT1 Svensk streamingtjänst som visar matchen: SVT Play Livestream inom EU/EES: SVT Play Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100 % riskfritt

Frankrike lyckades bara få med sig 1-1 mot Ungern i den förra gruppspelsomgången, faktum är att Frankrike med den offensiva stjärntrion Kylian Mbappé - Karim Benzema - Antoine Greizmann endast mäktat med att göra två mål under de första två matcherna, då var dessutom segermålet mot Tyskland ett självmål. Den offensiva trion lyftes inför mästerskapet fram som det kanske bästa anfallet på pappret, men de har fått svårt att få det att stämma.

Portugal kommer också från en missräkning i den förra omgången när man förlorade borta mot Tyskland med 2-4. Att förlora på bortaplan mot Tyskland är dock någonting som kan hända alla landslag och det ska sägas att portugiserna inte hade turen med sig, det då två av Tysklands mål var självmål från Portugal. Något som talar för Portugal är att deras största offensiva superstjärna visat form i EM, Cristiano Ronaldo står noterad för tre mål under de två första omgångarna.

I vår guide nedan går vi igenom hur du ser Portugal - Frankrike via livestream, så du kan se matchen var du än befinner dig i världen.

Så ser du mästerskapet i Sverige

Det är, som vanligt de senaste åren, SVT och TV4/C MORE som delar på rättigheterna till mästerskapet.

Totalt spelas det 51 matcher i EM, där SVT visar 25 matcher och TV4 / C MORE visar 26 matcher, inklusive finalen som spelas den 11 juli klockan 21:00.

När det kommer till Sverige så har SVT rättigheterna till två av Sveriges tre gruppspelsmatcher, Spanien – Sverige den 14 juni klockan 21:00 och Sverige – Slovakien den 18 juni klockan 15:00, den sista gruppspelsmatchen för svensk del mot Polen visas på TV4 klockan 18:00 den 23 juni. Om Sverige går vidare så beror det på gruppresultaten vilken kanal som visar slutspelsmatcherna.

Samtliga matcher som SVT visar går att se helt gratis på SVT Play, skulle du dock vilja streama de matcher som C MORE / TV 4 visar så krävs det ett abonnemang hos C MORE, det kostar 299 kronor i månaden.

Så ser du mästerskapet utanför Sverige

Om du inte befinner dig i Sverige under mästerskapet så finns det självklart en bred bevakning av mästerskapet ute i Europa. Personer i Italien kan gratis se mästerskapet på Rai Sport, i Frankrike kan man se på TF1, i Spanien Mediaset, och i Tyskland är det ARD och ZDF som sänder EM-matcherna.

För att få reda på exakta sändningstider och kanaler så rekommenderar vi att du tittar upp vilket bolag som sänder just där du befinner dig.

Så ser du matcherna med svensk sändning när du befinner dig utomlands

Som vi nämnde i stycket innan så kan du se de svenska sändningarna på SVT Play eller med ett abonnemang på C MORE.

Befinner du dig utanför EU eller EES-samarbetsområdet så krävs det troligtvis att du använder dig av en VPN-tjänst för att ta del av de svenska sändningarna. tjänsterna använder sig av geoblockering, vilket innebär att om de begränsar sändningarna till de länder där de har rättigheter till att sända. Till exempel så har inte SVT rätt att visa EM-matcher via playtjänsten i USA (det har amerikanska ESPN), så befinner du dig i USA kan du inte se de svenska sändningarna via SVT Play.

Det är här en VPN kommer in i bilden. Med en VPN-tjänst så kan du kan du få det att se ut som att du befinner dig i Sverige, vilket innebär att du kan ta del av allt innehåll från SVT Play och C MORE igen.

Här kan du läsa mer om hur en VPN fungerar.

Använd en VPN-tjänst för att streama EM i fotboll var du än är i världen

ExpressVPN är världens bästa VPN

Techradar har testat fler än 200 av de bästa VPN-leverantörerna och den bästa just nu är ExpressVPN. ExpressVPN fungerar med flera enheter samtidigt och erbjuder hypersnabba anslutningar till sina många servrar. ExpressVPN är tillgänglig till flera plattformar, bland annat OS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation och Apple TV. Det är en säker tjänst som är snabb och enkel att använda Det går att ExpressVPN är den bästa VPN-tjänsten för streaming. Kanske bäst av allt så erbjuder de en pengarna tillbaka-garanti de första 30 dagarna och tre månader extra helt GRATIS när du tecknar ett abonnemang på ett år. När du har laddat ned mjukvaran behöver du bara följa instruktionerna för att installera ExpressVPN, därefter behöver du bara välja den plats dit du vill flytta din IP-adress. Det är verkligen så lätt. Testa ExpressVPN 100 % riskfritt i 30 dagar

När du har laddat ned och installerat ExpressVPN behöver du bara välja en server i Sverige, så har du full tillgång till EM-sändningarna från de svenska kanalerna.

Så ser du alla matcher i EURO 2020.