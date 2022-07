Kommer Stray att släppas till Xbox?

Möjligheten till en Stray Xbox-release är inte så liten som man kanske kan tro. Titeln har fångat hjärtan och fantasin hos även de mest petiga spelarna och det finns en chans att det kommer att släppas till en större publik i framtiden.

Alla har inte fått tillgång till den oerhört populära kattsimulatorn. Vid lansering är Stray exklusivt för PS4 (opens in new tab), PS5 (opens in new tab) och PC, vilket innebär att Xbox- och Switch-spelare hamnar utanför.

Exklusiva titlar är inget nytt i spelvärlden. Horizon Forbidden West (opens in new tab), The Last of Us Part 2 (opens in new tab) och Bloodborne förblir alla låsta för spelare utan en PS4 eller PS5. Titlar som kommer från spelstudior som ägs av Sony blir ofta fast förankrade i Sonys eget ekosystem av spel. Under senare tid har detta kommit att förändras något, då PC-portar av tidigare PlayStation-exklusiva titlar har släppts – det är dock fortfarande ganska begränsat.

BlueTwelve, utvecklarna bakom Stray, har dock ett annat förhållande till Sony. Som en indiestudio som inte ägs direkt av förlaget, har BlueTwelve mer självständighet. Även om deras spel för närvarande är exklusivt för PlayStation och PC, är det fullt möjligt att Stray även kommer att ta sig till Xbox inom en inte alltför avlägsen framtid.

Stray på Xbox

Kommer det en Xbox-version av Stray?

(Image credit: BlueTwelve Studio)

Just nu finns det ingen Xbox-version av Stray. Även om en snabb titt på sociala medier kan få dig att tro att alla spelar det, kan varken Nintendo Switch (opens in new tab)- eller Xbox-spelare delta i festen. Men det kan som sagt finnas lite hopp för dessa spelare.

En hint av detta går att se i en teaser (opens in new tab) för spelet från 2020. På bilden nedanför kan du se den sista delen av trailern för spelet, där det står att Stray endast kommer att förbli en exklusiv titel under en "begränsad tid". Även om vi inte har hört officiellt om en Xbox- eller Switch-utgåva av spelet, tyder detta på att BlueTwelves exklusivitetsavtal med Sony mycket väl kan ha ett utgångsdatum.

(Image credit: BlueTwelve Studio)

Det är för närvarande omöjligt att säga hur länge denna exklusivitet kommer att gälla för titeln, eller om det ens blir en tidsbegränsad period. Vanligtvis varar denna typ av exklusivitet i ett år, men det har funnits undantag från denna regel. Vissa kan vara ett halvår, eller till och med så kort tid som ett par månader.

För att vara ärlig så vet vi helt enkelt inte hur länge denna exklusivitet kommer att hålla i sig. Det kan såklart hända att Sony lyckats säkra spelet på obestämd tid, men eftersom vi inte fått höra något officiellt ännu, är allt vi kan göra att spekulera för tillfället. Med tanke på att vi inte har hört något annat, talar dock allt för att detta blir en tidsbegränsad exklusiv titel.

Även om grafiknivån i Stray kan göra en Switch-version svår, finns det inga hårdvarubegränsningar som skulle förhindra ett eventuellt Stray-släpp för Xbox Series X (opens in new tab)/S. Nintendo Switch är inte heller främmande för Cloudpowered-versioner av spel, så det kan fortfarande hända att vi får se spelet släppas även till den plattformen.

Vi håller tummarna för att vi kommer att få höra något officiellt om fler versioner av spelet under de kommande månaderna, men för tillfället måste alla spelare som kör på Xbox- eller Nintendo-plattformarna ha lite tålamod.