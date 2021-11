Georgien – Sverige live: så ser du Sveriges VM-kvalmatch var du än är

Inför de två avslutande matcherna i VM-kvalet så toppar Sverige grupp B, två poäng före Spanien. Striden om direktplatsen kommer troligtvis att avgöras i den avslutande gruppspelsmatchen när Sverige åker ned till Sevilla för att möta Spanien.

För att Sverige fortsatt ska sitta i förarsätet inför den potentiellt avgörande matchen så krävs troligtvis en seger mot Georgien, faktum är att Sverige med en seger faktiskt kan säkra VM-platsen redan under torsdagen, men då krävs att Spanien tappar poäng borta mot Grekland.

Läs vidare för mer information om matchen och hur du ser mötet mot Georgien på TV och via streaming oavsett var du befinner dig i världen.

Georgien – Sverige VM-kval livestream Datum: torsdagen den 11 oktober 2021 Avspark: klockan 18:00 Arena: Batumi Stadium, Batumi, Georgien Svensk TV-kanal som visar matchen: TV4 Svensk streamingtjänst som visar matchen: C MORE Livestream inom EU/EES: C MORE Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100 % riskfritt

Inför samlingen så har det främst varit två samtalsämnen som dominerat pratet runt laguttagningen.

För det första är Zlatan Ibrahimovic tillbaka i landslaget igen. Den nu 40-årige anfallaren återvände till landslaget till samlingen i mars 2021 efter att ha tackat nej till landslaget i några år. Zlatan har dock missat de senaste landslagssamlingarna på grund av skador men är nu tillgänglig för spel. Att den rutinerade storstjärnan kommer få speltid under samlingen råder det inget tvivel om, han själv säger att han är redo att starta båda matcherna men det finns gott om alternativ offensivt i truppen.

Samma sak kan man inte riktigt säga om backsidan, framförallt bland mittbackarna där Sverige har drabbats av många återbud. Marcus Danielsson sitter i karantän i Kina, Carl Starfelt och Filip Helander är skadade och Pontus Jansson står fast vid sitt nej till landslaget, det trots att Janne Andersson ringde Brentfords lagkapten inför landslagssamlingen. Det innebär att det troligtvis är Joakim Nilsson som startar bredvid den annars givne lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf.

För Georgien är det den avslutande matchen i VM-kvalet och laget har inget att spela för förutom äran och att hålla Kosovo bakom sig för att inte hamna sist i gruppen. Det är dock inte ett motstånd som ska underskattas. Sverige van endast med 1-0 i hemmamatchen på Friends Arena i januari och på hemmaplan är Georgien ett starkt lag. Faktum är att det krävdes mål på övertid för såväl Spanien som Grekland tidigare i kvalet för att de skulle besegra Georgien och det krävs fullt fokus från Sverige för att man ska kunna bärga tre poäng.

Nedan går vi igenom hur du ser Georgien – Sverige via livestream, så du kan se matchen var du än befinner dig i världen.

Så ser du VM-kvalet i Sverige

Det är TV4 / C MORE som har rättigheterna till de europeiska grupperna för VM-kvalet i fotboll. Sveriges matcher sänds på TV4, men vill du kunna se samtliga matcher från kvalet, även de där Sverige inte spelar, krävs ett abonnemang hos C MORE för att se matcherna.

Så ser du matcherna med svensk sändning när du befinner dig utomlands

Befinner du dig utanför EU eller EES-samarbetsområdet så krävs det troligtvis att du använder dig av en VPN-tjänst för att ta del av de svenska sändningarna via C MORE. Streamingsidor använder sig av geoblockering, vilket innebär att om de begränsar sändningarna till de länder där de har rättigheter till att sända. C MORE har inte rätt att visa de svenska matcherna utanför EU/ESS.

Det är här en VPN kommer in i bilden. Med en VPN-tjänst så kan du kan du få det att se ut som att du befinner dig i Sverige, vilket innebär att du kan ta del av allt innehåll C MORE igen.

Här kan du läsa mer om hur en VPN fungerar.

När du har laddat ned och installerat ExpressVPN behöver du bara välja en server i Sverige, så har du full tillgång till sändningarna från VM-kvalet av C MORE