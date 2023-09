De kinesiska blötdjurens batalj - Roborock Dyad Pro vs Xiaomi W10

Det är våtdammsugare på skaft som är grejen numera. I alla fall är det vad vi antagit, eftersom både Roborock och Xiaomi släppt varsin modell ungefär samtidigt. Men hur står de egentligen sig mot varandra? Vilket våtdammsugare är bäst? Vi har delat upp vår upplevelse av de båda maskinerna i ett antal olika kategorier.

Rond 1: Kom igång

Att packa upp och montera de båda maskinerna är en hyfsat likartad upplevelse. Med ett helt nytt mopphuvud är Xiaomi W10 ganska trög att montera, men efter ett par städrundor har det mjukat upp sig tillräckligt för att inte krångla.

Roborock Dyad Pro är lite mer färdigmonterad från start. Däremot stöter vi på patrull när vi ska ansluta den till appen, något maskinen vägrar oavsett vad vi försöker. En app till en skaftdammsugare används förvisso bara till att byta språk, inte som en robotdammsugare där du kan styra det mesta.

När det gäller att komma igång med städningen handlar det om att ladda maskinen och fylla på tanken för rent vatten. I Roborocks fall kan du även fylla på behållaren för golvrengöring, något Xiaomi saknar.

Vinnare: Oavgjort

Rond 2: Kvalitetskänsla

En promenadseger för Roborock. Xiaomi W10 är aningen längre och en smula lättare. Samtidigt består hela konstruktionen (utom själva skaftet) av vit eller genomskinlig plast. Den ser helt okej ut, men ganska klinisk och tråkig. Samtidigt är basstationen kanske något av det allra plastigaste vi stött på, vilket på inget sätt återspeglar hur resten av maskinen ser ut och känns.

Roborock däremot är betydligt mer modernt designad och utnyttjar sin svartvita färgskala för att göra maskinens olika delar väldigt tydliga och lättanvända. Här är basstationen stor, tung och rejäl (av en anledning ska det visa sig). Helt klart i paritet med hur resten av maskinen känns, för den är ganska tung.

Vinnare: Roborock

(Image credit: Daniel Hessel)

Rond 3: Städning

Här börjar vi märka de verkliga skillnaderna, men på helt olika sätt.

Xiaomi W10 är ett monster när det kommer till städning. Den har rejäl sugförmåga, blöter upp golvet lagom mycket (oavsett modell får du byta strumpor efteråt) och helt enkelt bara öser på. Även om du inte bör använda en våtdammsugare på mattor är det upp till dig att undvika den, för W10 tar sig fram överallt som en städande bandvagn. Det finns två gånger den stannar och protesterar: Antingen när det rena vattnet tagit slut (eller om smutstanken är full) eller när den sugit upp så mycket smuts, plastbitar och annat löst att den helt enkelt kloggat igen helt och hållet. Samtidigt är dammsugarmunstycket hyfsat lågt, vilket gör att vi sällan har problem att ta oss under möbler och liknande. Den är samtidigt otroligt lätt att manövrera runt på golvet.

Roborock är istället ganska mycket motsatsen på den här fronten. Så länge du har en öppen golvyta gör den verkligen ett kanonjobb. Att den har ett fack för golvrengöring är ett extra plus.

Däremot är den betydligt tyngre att manövrera på golvet än W10. Samtidigt är dammsugarmunstycket bra mycket högre. Det gör att du får svårt att komma åt kring sockelkanter och under många möbler, vilket såklart ger ett sämre städresultat.

Dyad pro är även otroligt känslig för både mattkanter och trösklar. Så fort underlaget blir lite ojämnt stannar den och börjar klaga. Först när klagokören tystnad kan vi fortsätta med städningen. Detta händer många gånger under våra städningar med maskinen och blir allt mer störande för varje gång.

Städresultatet på plan mark är ungefär likvärdig, med ett extra plus för Roborocks rengöringsfack. Men för daglig användning använder vi faktiskt hellre Xiaomi W10.

Vinnare: Xiaomi

Roborocks basstation sköter rengöringen åt dig, smart. (Image credit: Daniel Hessel)

Rond 4: Efterarbete

Så snart vi stängt av Xiaomin märker vi dock ett problem, den läcker vatten. Den klarar helt enkelt inte av att suga upp allt smutsvatten och lämnar en grumsig pöl där du stängt av den. Därför måste vi ha den påslagen tills vi krånglat ner den i sin plastiga basstation (eller ställt den i duschen för att rinna av). Mycket störande.

Med det klart börjar arbetet. Tanken med smutsvatten ska tömmas och om du har tur har all extra smuts fastnat i filtret. Det händer dock sällan och vi måste skölja ur alla delar av tanken och filtret för att få bort alla hårtussar och liknande. Efter det är det dags att plocka bort mopphuvudet och rengöra både det och utrymmet runt den. Ett ganska tidsödande arbete.

Roborock? Kissar inte på sig alls. När du är färdig ställer du den i basstationen och kör igång rengöringsprogrammet. Då ägnar den ungefär fem minuter åt att rengöra mopphuvudet automatiskt (och även röret upp till smutstanken av bara farten). När den är färdig sätter den moppen på avfuktning och ber dig tömma smutstanken. Att tömma den är en dröm i jämförelse. Minimalt med gegga har hamnat i avdelaren för smutsvatten och filtret för alla lösa bitar går att rengöra till stor del utan att du behöver peta där.

Vinnare: Roborock

(Image credit: Daniel Hessel)

Vinnare: …oavgjort?

På de allra flesta punkter är Roborock Dyad Pro en överlägsen maskin och den är en given vinnare om du bor i ett hem utan trösklar, mattor eller behöver komma in under möbler. Samtidigt är de bitarna, i kombination med att den stannar och gnäller över såna saker hela tiden, riktigt frustrerande. Städningen blir lidande eftersom du inte kommer åt överallt, men där den väl kommer åt gör den ett bra jobb.

Xiaomi har sin basstation från Wish, som garanterat kommer gå sönder innan dammsugaren gör det. Dessutom kissar den på sig efter avslutad städning och är ganska jobbig att rengöra.

Men själva städningen är betydligt bättre, just därför att den kommer åt nästan överallt och inte stannar så fort underlaget blir lite ojämnt.

Men slutsatsen är att båda maskinerna är riktigt bra på helt olika sätt och riktigt frustrerande på andra sätt. Samtidigt är det också prislappen på ungefär 6 000 kronor (något lägre för Roborock). Även om Dysons skaftdammsugare är bra mycket dyrare tycker vi att det borde inte borde finnas fullt så uppenbara fel med respektive produkt. Av den anledningen lämnar vi faktiskt slutresultatet oavgjort sett till helheten. Har du absolut ett behov av den här typen av produkter, välj den som passar ditt hem bäst. I annat fall bör du nog vänta tills nästa generation kommer, som förhoppningsvis åtgärdat knasigheterna hos respektive maskin.