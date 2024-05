Vi hörde en hel del mer om den kommande Wear OS 5-uppdateringen på Google I/O 2024 tidigare denna månad och nu finns det tecken på att Samsung förbereder mjukvaru-uppdateringen för att vara klar i tid för lanseringen av Galaxy Watch 7 i juli.

Enligt @theordysm på X (tidigare Twitter), via 9to5Mac, har tecken på en betaversion av One UI Watch 6 dykt upp på Samsungs officiella forum. Det tyder på att One UI Watch 6 – som kör Wear OS 5 som grund – inte är långt borta.

Samsung Galaxy-smartklockor, som Samsung Galaxy Watch 6, brukar att vara först ut med Wear OS-uppdateringar. Det kan förändras när Googles egna utbud av Pixel-smartklockor blir mer etablerat, men det har inte skett hittills.

Vad vi däremot inte får från den här läckan är någon indikation på när One UI Watch 6 betan kan lanseras, men det borde inte dröja länge nu. Det skulle innebära en eller två månaders testning innan den ryktade lanseringen av Samsung Galaxy Watch 7 den 10 juli.

Vad vi förväntar oss

Google Pixel Watch 2. (Image credit: Future)

Vi har tidigare hört att Samsung ligger i framkant när det gäller utvecklingen av Wear OS 5, och vi har länge förväntat oss att programuppdateringen ska rullas ut någon gång under 2024 efter att Wear OS 4-uppgraderingen började rullas ut 2023.

På Google I/O 2024 fick vi några indikationer på vad vi kan förvänta oss med denna kommande uppdatering. Först och främst verkar bättre batteritid vara på gång, vilket alltid är välkommet på smartklockor – tydligen används upp till 20% mindre batteri när man springer ett maraton med hjälp av GPS.

Sedan finns det nya mätvärden för löpare att använda sig av, inklusive markkontakttid, steglängd, vertikal oscillation och vertikalt förhållande (dessa liknar mätvärdena du får tillgång till på de bästa Apple Watch-modellerna).

Förbättringar av anpassning av urtavlan är också på väg, såväl som förbättrad datadelning med Google Health Connect – så andra appar på din telefon kommer att kunna gräva djupare i statistiken som samlas in av din smartklocka.