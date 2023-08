Samsung Galaxy Ring kan börja produceras nu i augusti

Samsungs svar på Ouras smartring verkar vara under utveckling och kan lanseras i början av nästa år.

Nu när dammet börjar lägga sig från det enorma Samsung Unpacked 2023-evenemanget kan vi vända vår uppmärksamhet mot vad Samsung kan ha planerat härnäst: och en smartring verkar stå på schemat för teknikjätten framöver.

Enligt en rapport från den sydkoreanska hemsidan The Elec (via SamMobile) kan massproduktion av en Samsung Galaxy Ring dra igång nu under augusti, med ett beslut nära förestående gällande schemat för att få wearable-produkten tillverkad och redo för konsumenterna.

En officiell lansering verkar dock vara planerad till någon gång under 2024, snarare än 2023. Den nya enheten måste gå igenom flera myndighetsgodkännanden innan den kan börja säljas och börja spåra statistik.

En lansering i början av 2024 hade placerat Galaxy Ring i ett liknande schema som Samsung Galaxy S24 – och det skulle därför vara vettigt att lansera båda samtidigt, kanske i januari eller februari om Samsung följer sitt tidigare släppschema.

Storyn hittills

Ryktena kring en Samsung Galaxy Ring har cirkulerat sedan åtminstone förra året, då ett Samsung-patent dök upp som pekade mot någon sorts smartring från företaget: en som skulle mäta allt från steg till puls.

Efter patentet kom varumärkesansökan tidigare i år, där Galaxy Ring nämndes vid namn och beskrev den som en smart enhet "för att mäta hälsoindikatorer och/eller sömn i form av en ring" (översätt från koreanska).

Sedan gick spekulationerna upp ytterligare ett snäpp tidigare denna månad, med nyheter om Galaxy Ring-prototyper som tydligen har testats. Som vi rapporterade då var prototyperna redan i ett framskridet stadium och bedömdes utifrån deras stabilitet.

Alla dessa tecken pekar i samma riktning och tyder på att Samsung Galaxy Ring kommer att dyka upp relativt snart. Just nu är tredje generationens Oura den kanske mest välkända smartringen och den ger en uppfattning om vad en kommande Galaxy Ring troligen kommer att kunna bjuda på.