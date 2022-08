(opens in new tab)

Sennheiser HD 450SE: 1 450 :- 850 :- | Amazon (opens in new tab)

Spara 600 kr – Trådlösa och hopvikbara hörlurar från Sennheiser med aktiva brusreducering, 30 timmars batteritid och snabb laddning via USB-C. Det här är en Amazon-exklusiv version av HD450BT, med inbyggd Alexa-integrering.